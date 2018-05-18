МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают снижаться, но меньшими темпами после публикации сообщения компании BHGE о том, что число работающих нефтедобывающих установок США за прошедшую неделю не изменилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.38 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,29%, до 79,07 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до 71,36 доллара за баррель. До выхода данных о динамике количества буровых установок нефть дешевела на 0,4%.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 18 мая, общее число буровых установок в США выросло всего на единицу, или на 0,1% — до 1046 штук. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 145 штук, или в 1,2 раза. Число нефтяных буровых установок за неделю осталось прежним — 844 штуки, газодобывающих — выросло на одну или на 0,5%, до 200 единиц.

На протяжении предыдущих шести недель число нефтяных установок постоянно увеличивалось. Инвесторы в нефтяные деривативы позитивно восприняли факт того, что показатель перестал расти (за неделю по 30 марта число нефтяных установок составляло 797 единиц, что на 6% ниже текущего уровня).

В целом же стоимость нефти коррекционно снижается во вторую половину дня после обновления в четверг максимума с ноября 2014 года на ряде факторов. Так, инвесторы реагировали на данные о более значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов нефти в США за прошлую неделю, после чего стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 80 долларов за баррель.

Поддерживали цены на нефть и геополитические риски. Так, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против республики, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.