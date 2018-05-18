МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Украина рассматривает вариант скидки "Газпрому" на транзит природного газа для обеспечения его транспортировки из России в Европу после 2020 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича.

"Украина заявляет, что хочет сохранить транзит российского природного газа в Европу и будет искать решения, которые гарантировали бы, что чем выше объем, тем дешевле это обойдется "Газпрому", — сказал Шефчович агентству на форуме Globsec-2018 в Братиславе. При этом объем транзита должен быть "коммерчески жизнеспособным" для Украины, добавил представитель ЕК.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что запуск проекта газопровода "Северный поток — 2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" также направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по обоим искам.