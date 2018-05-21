МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Болгарский президент Румен Радев в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым предложил пересмотреть перспективы прямых поставок российского через Черное море.

"Россия всегда была стратегическим партнером в энергетике, в качестве поставщика природного газа, нефти, атомного топлива, как участник в модернизации и поддержке атомных мощностей в Болгарии. Безопасность энергетических поставок — это очень важный вопрос и для Болгарии, и для Европейского союза. Поэтому, я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море", — считает Радев.

Президент Болгарии добавил, что это предложение актуально также в свете пересмотра властями его страны вопроса работы проекта АЭС Белене. Он отметил, что возобновление данного проекта предполагает и участие России. "Газпром": Цена на газ в дальнее зарубежье может вырасти в 2018 г до $230 за тысячу кубов

Ранее в интервью газете "Коммерсант" Радев заявил, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. "Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — пояснил он свою позицию.