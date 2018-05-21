МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В преддверии повышения акцизов на моторное топливо, бензин в РФ продолжил дорожать — с 14 по 18 мая оптовые цены значительно выросли, а дизельное топливо несколько подешевело, следует из данных агентства "Прайм".

Цена на бензин 95 Класс 5 за указанный период выросла до 56,247 тысячи рублей за тонну, что на 1,310 тысячи рублей за тонну больше, чем неделей ранее.

Оптовые партии бензина 92 Класс 5 подорожали за неделю на 1,077 тысячи рублей – до 55,158 тысячи рублей за тонну.

Дизельное топливо летнее, преодолев отметку 50 тысяч рублей за тонну, незначительно подешевело. За неделю цена на этот вид моторного топлива снизилась на 57 рублей, составив 50,082 тысячи рублей за тонну.



