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КОММЕРСАНТ

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— Россия и США разлетаются все дальше — Как стало известно "Ъ", во вторник на заседании консультативной комиссии по Договору по открытому небу (ДОН) в Вене рассмотрят вопрос о сертификации нового российского самолета-разведчика Ту-214ОН. Американские военные тоже хотели бы обновить свой авиапарк в рамках ДОН, но конгрессмены недавно вычеркнули из оборонного бюджета страны соответствующую строку. Законодатели не хотят выделять средства на участие США в ДОН, поскольку считают, что Россия нарушает этот договор. Эксперты не исключают, что ДОН может стать еще одной жертвой нынешней конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

— Бочаров ничей — 21 мая президент России встретил в Сочи премьер-министра Индии Нарендру Моди и провел с ним весь день. Специальный корреспондент "Ъ" — о том, что Имеретинская долина будет, похоже, Силиконовой, и о том, как и чему учился сам Владимир Путин.

— Современный университетский регистр — Разделение Минобрнауки на два ведомства дало повод обсудить будущее национальной системы образования, в том числе университетов. Научный руководитель Московской школы управления "Сколково" профессор Андрей Волков и исследователь Московской школы управления "Сколково" Дара Мельник считают, что российской высшей школе тесно в рамках отраслевого дизайна, сложившегося еще в 1930-х годах, и видят возможности, которые открыло бы для отечественных университетов лучшее понимание глобального образовательного ландшафта. Публикуя их статью, "Ъ" приглашает и других заинтересованных экспертов к дискуссии на своих страницах.

— Выход с энергорынка запирают — Правительство хочет остановить череду обратных переходов регионов с открытого энергорынка на тарифную систему. Такой вопрос периодически поднимают многие, один из последних примеров, как выяснил "Ъ" — Мурманская область. Она уже не раз жаловалась премьеру на рост цен на электроэнергию, вызванный переходом на тариф соседней Карелии, а теперь просит особого режима для себя. Крупные потребители области идею властей региона поддерживают, но и генкомпании, и общероссийское промышленное лобби выступают против. Федеральные ведомства также не хотят расширять эту практику.

— Вице-премьеров ввели в курс — Премьер-министр Дмитрий Медведев вчера обрисовал обновленному составу своих заместителей круг задач — в ближайшее время они получат поручения по исполнению указа президента по стратегическому развитию России до 2024 года и наконец узнают окончательное распределение своих обязанностей. Пока же премьер назвал сроки подготовки заключительных версий нацпроектов — 15 августа, а также проектов основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития до 2024 года — 1 октября.

— "Новые деньги" предлагают усыновить — Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал предложения по регулированию рынка альтернативных финансов — рынка p2p-займов, краудфандинга, ICO. Эксперты ЦСР верят в "новые деньги" как будущий крупный источник венчурного финансирования проектов, видят в них потенциальный объект для массового инвестирования, не предполагают его поглощения системными игроками и считают рисками для РФ и отказ от регулирования рынка, и превентивное заградительное регулирование, к которому склоняются ЦБ и Минфин.

— Малый бизнес не признает картелей — Антимонопольное регулирование в России избыточно, а под видом борьбы с картелями ширится преследование малого и среднего бизнеса. Такие выводы содержит ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он представит президенту на этой неделе. Федеральная антимонопольная служба с таким пониманием ее работы не согласна — там заявляют об опасности картелизации экономики.

— Несостоятельность прирастает металлом и электроэнергией — Опубликованное ЦМАКП исследование тенденций в области корпоративных банкротств в экономике РФ в первом квартале 2018 года фиксирует снижение их числа на 3,1% (до 3105 случаев) по сравнению с пиковым четвертым кварталом 2017 года, в котором наблюдалось сжатие экономики (сравнение проведено с учетом сезонности). В то же время за год число банкротств выросло на 4%, а по сравнению с докризисным уровнем первого квартала 2014 года увеличение составило 15,4%.

— В трех регионах ждут руководства от Владимира Путина — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил вчера, что Владимир Путин "достаточно оперативно" назначит врио глав регионов вместо ушедших на повышение губернаторов. В Амурской области ждут назначения варяга. В числе потенциальных кандидатов на посты врио глав Тюменской области обсуждаются местные кадры. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ситуация сложнее: в нефтегазовом регионе пост главы — предмет договоренности трех компаний: "Газпром", "Роснефть" и НОВАТЭК. В руководстве "Единой России" заявили, что с партией ведутся консультации.

— "Единая Россия" объявила базовые ценности — В понедельник "Единая Россия" на совместном заседании высшего и генерального советов партии (ВСГС) приняла проект резолюции, в котором зафиксировала свои базовые ценности. Обсуждая идеологию "Единой России", многие эксперты сошлись в том, что она остается партией путинского большинства. По словам политолога Евгения Минченко, "расплывчатость идеологических формулировок позволяет легко объяснить зигзаги политического курса".

— Совет по правам человека изучил родные языки — Совет по правам человека при президенте (СПЧ) в понедельник провел специальное заседание о проблемах защиты прав граждан в сфере образования. Члены совета пытались организовать обсуждение проблем образования с чиновниками Минобрнауки более двух лет, однако не удалось этого сделать и в этот раз: никто из официальных представителей теперь уже двух профильных министерств на заседание не пришел. Это не помешало членам СПЧ обсудить все, что, по их мнению, "сегодня волнует образовательную общественность", в том числе преподавание в школе родных языков и прав человека, защиту прав верующих в образовательных организациях, качество изложения материала в учебниках, а также несовершенство тестов и системы оценивания ЕГЭ.

— "За короткое время получил восемь благодарностей и одно проклятие" — Намеревающийся выдвинуться в губернаторы Орловской области коммунист Андрей Клычков поручил чиновникам завести страницы в соцсетях. Таким образом господин Клычков пытается удовлетворить "острую потребность граждан в общении с властью напрямую". В администрации Тамбовской области заявили "Ъ", что "по закону не могут отказаться" от традиционных методов коммуникации, хотя общение через соцсети активизировали при губернаторе Александре Никитине. На фоне общей "цифровизации" такие инициативы будут распространяться в регионах в зависимости от того, насколько соцсети "лично интересуют" руководителей регионов, говорит эксперт.

— Пробки в Домодедово дошли до суда — В Верховный суд поступило исковое заявление с требованием отменить распоряжение правительства РФ, позволяющее использовать Каширское шоссе в качестве бесплатной альтернативы платной М4 "Дон" в Подмосковье. Власти, считает истец, проигнорировали результаты референдума в Домодедово, в ходе которого жители выступили против того, чтобы автомобили в обход платного участка следовали через город. В госкомпании "Автодор" заметили, что проходящее через Домодедово Каширское шоссе является дорогой общего пользования: запретить пользоваться ею нельзя даже по итогам референдума.

— Александр Бастрыкин вызвал судью на коллегию — Следственный комитет России собирается начать расследование в отношении бывшего зампреда Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. В повестку заседания Высшей конституционной коллегии судей РФ, которое состоится 1 июня, включен вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина. Информация о возможной причастности господина Новокрещенова к преступлению появилась в конце прошлого года, однако тогда руководство облсуда ее опровергло. В то же время господин Новокрещенов ушел в отставку.

— К чеченскому полпреду на Украине пришли с Омском — Как стало известно "Ъ", следствие проверяет бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева на причастность к коммерческому конфликту вокруг создания одного из первых в России частных индустриальных парков — на территории бывшего предприятия "Омск-Полимер" в Омске. В разгар спора экс-чиновник, представляющий одну из сторон, по версии СКР, сделал заказ на убийство своего оппонента, который, впрочем, сам же и отменил. Защита господина Цицулаева говорит, что акций этого предприятия у него никогда не было, иначе опытный функционер не допустил бы его банкротства и по сути возврата государству из-за накопившихся долгов.

— За оборонные контракты расплачивались с женой полковника — Как стало известно "Ъ", Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему офицеру Минобороны Василию Алексееву. Он был признан виновным в фиктивном трудоустройстве своей жены и ее родственников на несколько оборонных предприятий, где офицер в интересах управления связи Минобороны занимался сопровождением госконтрактов. Нанесенный господином Алексеевым ущерб следствие и суд оценили всего в 3,8 млн руб., однако отсидеть ему придется четыре года и шесть месяцев. При этом гособвинение запрашивало для него девять лет.

— Федеральное бюро преследования — Президент США Дональд Трамп поручил Минюсту проверить просочившуюся в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив в него своего информатора. По мнению хозяина Белого дома, этот скандал может превзойти Уотергейт. Если в ходе расследования выяснится, что ФБР, нарушив принцип невмешательства в политику, действительно пыталось подыграть демократам, это станет самым сильным ударом по репутации спецслужбы за всю ее более чем вековую историю.

— Молдавия отрепетировала парламентские выборы — Выборы мэров двух крупнейших городов Молдавии — Кишинева и Бельц — обернулись сенсацией. В столице выбыла из борьбы и. о. мэра Сильвия Раду, которую поддерживала правящая Демпартия. Во втором туре за кресло мэра поборются прозападный оппозиционер Андрей Нэстасе и близкий соратник президента Игоря Додона Ион Чебан. В Бельцах с большим отрывом победил член команды проживающего в Москве лидера "Нашей партии" Ренато Усатого Николай Григоришин. По оценкам экспертов, выборы показали, что некогда всесильные демократы теряют популярность.

— Кредитной историей не вышли — В первом квартале 2018 года произошло снижение уровня одобрения по необеспеченным кредитам, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). При этом резкое снижение доли одобрения пришлось на март, а значительной части заемщиков отказали из-за их плохой кредитной истории. Эксперты отмечают продолжающийся рост закредитованности граждан, и банки даже в условиях падения ставок не спешат выдавать таким заемщикам новые кредиты.

— Росавиации меняют экипаж — По сведениям "Ъ", в ведомствах, курирующих транспорт, могут продолжиться кадровые перестановки. За назначением отраслевого вице-премьера Максима Акимова и нового министра транспорта Евгения Дитриха должен последовать уход замглавы Росавиации Олега Клима, курирующего авиаперевозки. Господин Клим был в числе чиновников, к которым предъявляли претензии после коллапса "ВИМ-Авиа" в 2017 году, но тогда и он, и его начальник Александр Нерадько удержались на постах. Ряд источников "Ъ" говорит, что господин Нерадько не только сохранит пост, но и получил карт-бланш на набор новой команды.

— Urban Group лишили ипотеки — Сбербанк свернул ипотечные программы на приобретение жилья в некоторых проектах Urban Group, одного из крупнейших застройщиков Подмосковья. Госбанк считает, что девелопер, срывая сроки строительства, увеличивает риски для кредитора и заемщиков. Разрыв отношений со Сбербанком приведет к потере группой до 20 млрд руб. ежегодно. Между тем участники рынка получили отчетливый сигнал о шаткости финансовой ситуации в Urban.

— Золото попало в тиски — В понедельник котировки золота на мировом рынке обновили полугодовой минимум, устремившись к уровню $1280 за тройскую унцию. Падение цен вызвано резким укреплением доллара США на фоне опасения ускорения темпов роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в текущем году. Этим воспользовались инвесторы, нарастившие вложения в индексные фонды, активы которых обновили пятилетний максимум — 2,34 тыс. тонн.

— 5G выводят на развилку — Расходы операторов связи на строительство сетей 5G в России в 2020–2027 годах составят от 400 млрд до 610 млрд руб. в зависимости от того, договорятся ли они о совместном использовании инфраструктуры, прогнозирует PwC. Более затратным вариантом развития 5G аналитики компании считают создание единого национального оператора, лоббируемое "Ростелекомом". В самом "Ростелекоме" уверены, что как раз раздельное развитие 5G окажется наиболее дорогостоящим вариантом для рынка.

— Вознаграждения делятся с трудом — Банк России разработал новые страховые типовые правила НПФ, в которые согласно законодательству введена постоянная часть вознаграждения, поступающая в распоряжение фонда. Вступить в силу документ должен в третьем квартале этого года. А до конца года НПФ должны договориться с управляющими компаниями об изменении системы вознаграждения. И пока в выигрыше находятся фонды, которые не спешат делиться management fee.

— Цены на бензин отпускает к лету — Впервые с зимы стоимость бензина на бирже начала стабилизироваться. Оптовые цены снижаются за счет вывода НПЗ из ремонтов и усиления контроля. В попытке остановить резкий рост стоимости топлива Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ограничила цену заявок: участники рынка с 18 мая не могут подавать заявку с ценой более чем на 1% выше текущей рыночной. В рознице между тем бензин продолжает дорожать.

— РЖД смазывает соседские рельсы — ОАО РЖД предлагает обнулить НДС на перевозки пассажиров в странах СНГ и Балтии, объединенных общей шириной железнодорожной колеи. Вопрос уже поднимался в 2016 году, но тогда экономическую эффективность меры обосновать не удалось. Не факт, что получится и сейчас: по мнению экспертов, обнуление НДС лишит бюджет РФ до 2 млрд руб., но не стимулирует приток пассажиров на железные дороги.

— "Магнит" перелистнул страницу — Ритейлер "Магнит" начал избавляться от прессы в своем ассортименте, разослав ее дистрибуторам просьбу убрать секции газет и журналов из магазинов в нескольких регионах, жалуются издатели. Из-за сокращения киосковых сетей именно супермаркеты стали для прессы главным каналом розничной дистрибуции. В самом "Магните" настаивают, что лишь сокращают присутствие печатной продукции в отдельных магазинах в связи с отсутствием спроса.

— "Век живи" добирает аптек — Ужесточение конкуренции с крупными аптечными сетями вынуждает небольших игроков также прибегать к сделкам M&A. Принадлежащая родственникам бывшего лекарственного магната Владимира Брынцалова сеть московских аптек "Век живи" договорилась о покупке зеленоградского ритейлера "Медиал".

— "Царицыно" осталось без апартаментов — Реализация апартаментов в составе скандального жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" на юге Москвы откладывается: мэрия пока не приняла решение о дальнейшей судьбе долгостроя. Вопросы восстановления прав 500 соинвесторов строительства, выкупивших лишь десятую часть этого объекта, будут решаться в индивидуальном порядке. Продажа недостроенных апартаментов на торгах может принести городу более 1 млрд руб. Но эти средства едва ли покроют стоимость достройки всего "Царицыно", которая оценивается более чем в 40 млрд руб.

— "Фридом Финанс" заселит "Меркурий" — Расположенному в деловом центре "Москва-Сити" комплексу "Меркурий Тауэр" Игоря Кесаева впервые за два года удалось найти нового крупного арендатора — 3 тыс. кв. м офисных площадей снимет инвестиционная компания "Фридом Финанс". Их аренда может стоить компании более 100 млн руб. в год. Прежде "Меркурий" не пользовался большим спросом у арендаторов: уровень свободных площадей в башне почти вдвое выше среднего показателя "Москва-Сити".

— Сбербанк и "Яндекс" пошли по китайскому пути — Как стало известно "Ъ", совместный проект "Яндекса" и Сбербанка по развитию трансграничной торговли возглавит директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической "дочки" Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев. Он будет готовить к запуску торговую площадку с товарами из Китая и других стран Азии. Ранее в Сбербанк из Alibaba уже перешел глава AliExpress в России Марк Завадский. Рынок китайских товаров становится все более привлекательным для отечественных компаний, отмечают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство нашло способ отремонтировать 17 000 км региональных дорог — Правительственная комиссия по транспорту, в которой до пятницы председательствовал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, в апреле утвердила план Министерства транспорта перевести 17 572 км автодорог в федеральную собственность, сказано в протоколе заседания комиссии ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердили два участника встречи). Данные подтвердил и представитель Росавтодора.

— Собянин пойдет в мэры Москвы самовыдвиженцем — Мэр Москвы, член "Единой России" Сергей Собянин планирует пойти на свои вторые выборы в сентябре 2018 г. самовыдвиженцем, сообщили "Ведомостям" два человека, близкие к мэрии столицы, и собеседник, близкий к администрации президента. Два собеседника говорят, что личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг "Единой России" в Москве. Человек, близкий к администрации президента, напоминает, что в 2013 г. Собянин тоже шел на выборы мэра самовыдвиженцем, поэтому и в этот раз принято такое решение. "Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей", – поясняет собеседник, близкий к мэрии.

— Борис Титов доложит президенту о 284 проблемах предпринимателей — Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит Владимир Путину создать единый государственный реестр уголовных дел, передать расследование всех экономических преступлений одному правоохранительному органу и запретить возбуждение уголовных дел по нарушениям, связанным с неисполнением гражданско-правовых сделок, если они не признаны судом недействительными, мнимыми или притворными. Такие инициативы, как рассказал в понедельник журналистам сам бизнес-омбудсмен, содержатся в его ежегодном докладе президенту, который, как ожидается, на этой неделе будет передан главе государства.

— О выборах президента Венесуэлы — "Так называемые выборы в Венесуэле нелегитимны. США выступают в поддержку права народа Венесуэлы выбирать своих представителей на свободных и честных выборах". Хизер Нойерт.

— Составлен первый рейтинг эффективности мэров — Власти многих городов работают неудовлетворительно, следует из первого рейтинга эффективности управления в городских округах, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики. Эксперты оценивали ситуацию в январе – марте 2018 г. по двум блокам – политико-управленческому и социально-экономическому. Выборку составили все столицы субъектов и другие городские округа с населением более 300 000 человек. Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону.

— Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину — Авторы школьных учебников пожаловались президенту России Владимиру Путину – Минобразования затягивает выпуск новых учебников, утверждают они.

— ЦБ нашел поводы продолжить снижать ключевую ставку — Есть причины как снизить ключевую ставку в июне, так и сохранить ее, заявила в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Месячная инфляция "чуть-чуть" ускорилась, но сильных инфляционных эффектов ЦБ не видит, эффект переноса пока достаточно низкий, поделилась она, спокойнее других реагирует российский финансовый рынок и на рост волатильности глобальных рынков.

— Инвесторы получили рекордные дивиденды в I квартале — Размер дивидендов, выплаченных в мире в I квартале 2018 г., вырос на 10,2% в годовом выражении до рекордных $244,7 млрд, следует из отчета Global Dividend Index, подготовленного управляющей компанией Janus Henderson. Этому способствовали благоприятные изменения валютных курсов и улучшение финансовых результатов американских компаний благодаря налоговой реформе в США. По итогам 2018 г. дивиденды могут увеличиться на 6% до рекордных $1,36 трлн, прогнозирует Janus Henderson.

— Почему бывший вице-президент США был в рядах демонстрантов у Белого дома — Бывший вице-президент США Альберт Гор стал борцом за экологию и завел бизнес, созвучный его идеям. Он непримиримый антагонист Дональда Трампа, который намерен выйти из Парижского соглашения по климату.

— США не будут вводить пошлины на китайские товары на $150 млрд — США снимают свою угрозу ввести импортные пошлины на поставки товаров из Китая на сумму $150 млрд, заявил в понедельник министр финансов Стивен Мнучин. В свою очередь, по его словам, Китай пока не будет вводить пошлины на $50 млрд, которые он пообещал применить в отместку на действия Вашингтона. "Обе стороны договорились приостановить введение пошлин", – сказал Мнучин в интервью CNBC, представив это как официальную позицию Вашингтона.

— "Ренова" готова продать электроэнергетическую компанию "Т плюс" — Принадлежащая Виктору Вексельбергу "Ренова" вернулась к идее о продаже "Т плюс" структуре "Газпрома" – "Газпромэнергохолдингу", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на два источника. Предложение было сделано на прошлой неделе и пока носит неофициальный характер, уточняет агентство. Параллельно ведутся переговоры с Федеральной антимонопольной службой, которая заблокировала потенциальную сделку между двумя компаниями в 2015 г., пишет "Интерфакс".

— Принадлежащий АФК "Система" агрохолдинг займется умным земледелием — Сельхозподразделение АФК "Система", ГК "Степь", намерено внедрить специальную мониторинговую и аналитическую IT-платформу, чтобы повысить эффективность в растениеводстве. Об этом "Ведомостям" рассказал директор по развитию агрохолдинга Андрей Недужко.

— Корпорации не спешат создавать венчурные фонды — Доля корпоративных фондов в российских венчурных инвестициях в I квартале 2018 г. составила 5%, что существенно меньше аналогичного показателя в других странах, согласно исследованию Strategy& (консалтинговое подразделение PwC).

— Lada Priora будет снята с производства в июле — "АвтоВАЗ" снимает с конвейера автомобили Lada Priora, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada. Об этом автопроизводитель недавно уведомил дилеров. "Ведомости" ознакомились с копией письма. Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.

— Технический дефолт О1 Бориса Минца стал реальным — Технический дефолт "О1 груп финанс", SPV-компания O1 Group, объявила 4 мая, когда не смогла заплатить 357,7 млн руб. купона по облигациям на 14 млрд руб. с погашением в апреле 2027 г. Через несколько дней компания не смогла пройти оферту – выкупить бумаги на 13,9 млрд руб. – не было средств на расчетном счете.

— Алфавит спада — Аналитики, рассуждая о траекториях кризиса, нередко для наглядности используют латинские литеры: V, U, W или L. Самый простой вариант – V: быстро упали, быстро отскочили. На рынке загородного жилья, похоже, мы имеем дело с версией L. Спад налицо, и причин для возвращения спроса на прежний уровень не видно.

— Пульс торговли — После пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" депутаты Госдумы предложили запретить размещать кинотеатры и детские игровые зоны выше второго этажа в моллах. Профессиональное сообщество считает инициативу лишней и вредной для бизнеса – но признает, что правила проектирования торговых объектов надо обновить и упорядочить

— Вместе весело шагать — Мировая индустрия гостеприимства сегментирует гостей по интересам. Россия пока в начале этого пути — Конкуренция высока: сетевые и несетевые отели предлагают самый причудливый продукт для тех, кто хочет остановиться на ночлег в той или иной точке земного шара.

— Рекордный клубный выход — Застройщики клубных домов меняют тактику: период закрытых продаж "по своим" сокращается, а иногда брокеры и вовсе обходятся без них. Ведь появляется все больше новых проектов, которые нужно успеть выгодно продать

— Дома вместо конфет — Редевелопмент промзон, как правило, связывают с работами на обширных территориях заводов-гигантов: "Серп и Молот", "Красный богатырь", ЗиЛ. Даже термин прижился – "ржавый пояс Москвы". Однако среди выводимых предприятий есть и вполне "сладкие" – кондитерские, шоколадные фабрики. На их месте появляются многофункциональные кварталы, вместившие в себя практически все сегменты недвижимости (жилье, офисы, торговлю и развлечения, спортивные сооружения и т. д.).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пару слов без протокола — С 1 июня вступит в силу закон поправок об ОСАГО. Теперь, чтобы оформить аварию по Европротоколу, потребуется оборудование ГЛОНАСС на автомобиле или специальное приложение в смартфоне.

— Долги прописью — С 26 мая начнет действовать приказ минстроя, по которому жильцы многоэтажных домов будут получать новые платежки ЖКХ. Эксперты рассказали, что именно изменится в этих документах.

— Джентльмены удачи — Законодатели предложили разрешить адвокатам брать процент от присужденных клиентам сумм — Это позволит получить помощь лицам, у которых на момент подписания соглашения с адвокатом нет денег для его вознаграждения.

— Возраст не имеет значения — ВС разъяснил, можно ли требовать деньги с должника-родителя спустя годы после того, как ребенок вырос. Так, на компенсацию вправе претендовать не только совершеннолетние дети, но и родитель, содержавший ребенка.

— Дерево партнерства — Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент отметил, что развитие российско-индийских отношений в последнее время получило новый импульс.

— Пойдем по пути пособий — Новый министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов рассказал на представлении коллективу ведомства, что считает приоритетом работы министерства. По его словам, пора подумать о социальной сфере.

— Не метром единым — Виталий Мутко представил нового главу минстроя Владимира Якушева, ранее занимавшего должность губернатора Тюменской области. Министр рассказал, что считает главным на новом посту.

— Выбор в нашу пользу — Для выполнения целей развития, поставленных Владимиром Путиным, Дмитрий Медведев призвал "Единую Россию" прислушаться к предложениям граждан. "Надо ошибки исправлять. Не ошибается тот, кто ничего не делает", — добавил премьер.

— "Сириус" — умная звезда — Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров в Сочи пообщались с одаренными детьми из центра "Сириус". Гость из Дели рассказал школьникам, что в этот раз президент РФ раскрылся для него с новой стороны.

— Помогают вернуться — МВД: За год в Россию переехали 120 тысяч переселенцев.

— Времени на раскачку нет — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел первое совещание со своими заместителями. Он предупредил, что к реализации майского указа президента нужно приступать немедленно, "времени на раскачку нет".

— Включит в счет — 22 мая Госдума рассмотрит кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на пост председателя Счетной палаты. Кандидат пообещал, что под его руководством СП будет принимать решения на основе фактов.

— Финансовая безопасность — Радзиховский: Ни санкции, ни падение нефтяных цен не разрушили нашу экономику.

— Трудись, пока молодой — Минтруд поможет выпускникам с работой.

— Спасатель — на посту — На коллегии МЧС 21 мая представили нового главу министерства — Евгения Зиничева. Министру предстоит заняться наведением порядка в сфере пожарной безопасности и проверкой всей финансовой работы ведомства.

— Упал, отжиматься не хочет — В ближайшие недели не стоит ждать укрепления рубля, уверены эксперты. Они объяснили, что на это влияет, назвав в числе факторов негативный геополитический фон и движение капиталов на мировом финансовом рынке.

— Мишени как прикрытие — Российские военные уличили США в нарушении договора о РСМД.

— Экологическое лицедейство — Охрана природы нередко оборачивается спланированным политическим шантажом.

— По усам текло — Несмотря на запрет знаменитых "пивных велосипедов", Нидерланды останутся притягательным направлением для любителей пивного туризма. Какие регионы России намерены развивать аналогичное направление и будет ли оно пользоваться успехом, "РГ" рассказали эксперты.

— 23 мая в медиацентре "РГ" — презентация проекта "Поморский карбас" — В медиацентре "РГ" состоится презентация проекта "Поморский карбас".

— Лихач со скидкой — Правительство подготовило поправки в КоАП, которые предусматривают продление срока льготного периода оплаты штрафов для автомобилистов. Нововведение призвано помочь тем, чьи квитанции, в частности, задержались при доставке.

— Только бизнес — России стоит активнее взаимодействовать с Европой, пока Китай и США договариваются по вопросу двусторонней торговли, считают эксперты. Это позволит нашей стране упрочить положение в переговорах с США и воспользоваться плодами компромиссов.

— Жара на полисе — Несмотря на то, что все больше россиян интересуются отдыхом внутри страны, спрос на туристическое страхование растет, отмечают эксперты. Также весной-летом традиционно наблюдается скачок спроса на детское страхование.

— Удар по бензобаку — Костромская область стала одним из регионов России, где сильнее других почувствовали резкое повышение цен на бензин. В региональном УФАС заявили, что при нарушении антимонопольного законодательства будет возбуждено дело.

— Южный тариф вырос на сезон — На М-4 "Дон" поднимут стоимость проезда.

— Собянин осмотрел ход строительства платформы "Новохохловская" — Осенью этого года на востоке Москвы появится новая пересадка с электричек на МЦК. Такую дату мэр Сергей Собянин назвал на встрече с жителями округа на платформе "Новохохловская".

— Бриллианты на распутье — Ювелирный рынок России на распутье. Он активно осваивает новые инструменты продвижения товаров (в том числе соцсети), но сами украшения не идут в ногу со временем.

— В лагерь за казенный счет — Администрация Орла в этом году впервые из городского бюджета оплатит отдых в загородных лагерях детям сотрудников организаций и предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

— На работу не пустили — Аресты по делу "Седьмой студии" признали законными. Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии".

— Горящий билет — До 25 мая можно купить билет на поезд со скидкой до 90 процентов с датами отправления по 7 июня.

— "Зарядье" ждет гостей — Андрей Бочкарев: О строительстве метро, дорог и других новостройках столицы.

— Его службу продолжат сыновья — В волжском селе Нижняя Банновка похоронили старшего сержанта Владимира Горскова. Его тело доставили из Грозного, где он погиб, сражаясь с террористами, пытавшимися захватить в заложники прихожан.

— За каждый поджог платили наличными — ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму, созданной помощником депутата Верховной рады Украины. В ведомстве сообщили, что экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды.

— Сняли разбой — Суд отправил на пересмотр дело националиста Марцинкевича.

— Звонкая кража — В Подмосковье украли партию сотовых телефонов на 1,3 млн рублей.

— Охотились за стариками — Верховный суд РФ оставил в силе приговор банде "черных риелторов".

— Без руля, но с головой — Беспилотные авто выйдут на дорогу только с "черным ящиком".

— Обменялись памятью — В Великом Новгороде открылась конференция "Диалог Форт Росс-2018", посвященная сотрудничеству архивов РФ и США. Российские и американские архивисты пытаются напомнить политикам о том, что в общей истории двух стран было много сюжетов, на которых можно строить конструктивную дискуссию.

— Граната из Донбасса — На Украине участились случаи агрессии со стороны "участников АТО" в мирной жизни. Еще в 2016 году был принят закон, освобождающий их от уголовной ответственности. Между тем оружие из зоны боевых действий продолжает расползаться по стране.

— Шлейф лас-вегаса — громкое дело — Французского министра труда допросят в прокуратуре.

— Из профессора в премьеры — Новым премьером Италии станет юрист.

— Мадуро остается — Николас Мадуро одержал убедительную победу на выборах президента.

— Просили сделать без шума — В Германии обнаружили нарушения при приеме беженцев в 2013-2017 годах.

— Агента нашли в штабе — Трамп поручил выяснить цели внедрения агентов ФБР в предвыборный штаб.

— Дым пошел на взлете — На борту Boeing японской авиакомпании произошло задымление.

— Ликвидация не будет бесплатной — Власти КНДР запросили за визы с западных журналистов, желающих поучаствовать в освещении процесса ликвидации ядерного комплекса в Пхунгери, 10 тысяч долларов. Об этом сообщили южнокорейские СМИ.

— Где искать наследство — Теперь любой россиянин сможет узнать через интернет, где открыто интересующее его наследственное дело. О новой программе рассказал "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

— Вам повестка — Депутаты придали извещениям о штрафах "особый статус".

— Ушел с надбавкой — Суд заставил компанию выплатить премию уволенному сотруднику.

— Огонь пришел из леса — В Курганской области в результате лесных пожаров пострадали около 50 человек, один человек погиб. Уничтожено несколько десятков домов. Несмотря на то, что пламя удалось потушить, угроза возникновения пожаров остается.

— Рыбалка стала роковой — Следователи назвали версии жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае.

— Барану нашли место — Уфимские власти предлагают проводить традиционный религиозный ритуал, не шокируя посторонних. Приносить животных в жертву во время мусульманского праздника будут в специально оборудованном месте.

— Дорогие тяжбы — В Орле представили отчет о расходах администрации.

— В бар — по паспорту — Барам в Петербурге могут присвоить возрастное ограничение.

— Мили тянутся в небо — Пассажирам авиакомпаний предлагаются более удобные бонусные программы. Премиальные мили теперь начисляют не только за сам перелет, но даже за стрижку в салоне, обед в кафе или покупку в интернет-магазине.

— Пластиковый бум — В России зафиксирован повышенный спрос на кредитные карты.

— Заговор Уолл-стрит — 22 мая в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта о криптовалютах и краудфандинге. Интерес к виртуальным валютам среди финансистов эксперты объясняют тем, что криптоденьги считаются альтернативой, способной помочь пережить турбулентность на традиционных рынках.

— США запустили фейковый сайт — Что отличает мошеннические схемы с криптовалютами.

— Как легко поступить в МГУ — Какой факультет может открыться в МГУ? Будут ли в университете проверять сочинение? Сколько баллов на ЕГЭ надо набрать олимпиадникам? На вопросы "РГ" и абитуриентов-2018 отвечает ректор МГУ Виктор Садовничий.

— Тест для Волги — В Угличе студенты разработали проекты для улучшения городской среды.

— Призывник с зачеткой — Вузы помогут абитуриентам подготовиться к поступлению.

— Урок ведет профессор — Рособрнадзор выдал аккредитации новым программам вузов.

— Робот в лунном городе — В дагестанском селе открылся уникальный детский центр просвещения.

— Грант на миллион — Российские школы, лицеи и гимназии получат от министерства просвещения по миллиону рублей на поддержку своих проектов. Всего на 2018 год выделено 65 грантов на пять направлений.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Россияне потратились на лекарства для ума — Россияне стали больше тратиться на ноотропные препараты — для улучшения работы мозга — В первом квартале граждане отдали 5 млрд рублей за лекарства этой категории — на 22% больше, чем в тот же период два года назад. Спрос за это время вырос только на 6%, остальное увеличение выручки обеспечил рост цен. Подорожание объясняется тем, что препараты, улучшающие работоспособность и помогающие бороться со стрессом, становятся все популярнее у потребителей, отмечают эксперты, но предостерегают от самолечения.

— В регионах откроются медицинские центры для пожилых людей — До конца этого года в 26 регионах страны должны заработать гериатрические центры для медпомощи пожилым людям, определил Минздрав — Они откроются в рамках проекта "Территория заботы". Он был запущен в 2017 году в семи пилотных регионах, а в этом году будет расширен. По словам экспертов, такие центры должны открыться в каждом регионе страны — это позволит улучшить медобслуживание и повысить качество жизни людей в почтенном возрасте.

— Фармацевтов накажут за "забывчивость" — Для аптекарей и производителей, не предоставляющих необходимую информацию о лекарствах, предлагают ввести штрафы до 1 млн рублей — Если же покупатель получил искаженные данные и это нанесло вред его здоровью, денежное наказание вырастет до 5 млн. Законопроект уже подготовили в Минздраве, с ним ознакомились "Известия". По словам экспертов, доказать, что проблемы у пациента возникли из-за конкретного препарата, очень сложно.

— "Хаски" с секретом — Российские судостроители завершили разработку атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски", параллельно идет работа над автономными подводными комплексами для военных и гражданских нужд. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

— В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства — В России планируют выдавать новые документы, удостоверяющие личность — Их смогут получить лица без гражданства — бывшие граждане СССР, проживающие в стране более 15 лет, освободившиеся заключенные, а также те, кто переехал в Россию еще в детском возрасте, но так и не стал обладателем паспорта. Разработкой законопроекта занимается МВД. Новое удостоверение позволит лицам без гражданства находиться в стране легально. Сейчас люди без определенного правового статуса зачастую не могут получить даже разрешение на временное проживание, отмечают эксперты.

— На Каспии появятся "Рапторы" — До конца года Каспийская военная флотилия получит первые скоростные катера проекта 03160 "Раптор". Об этом "Известиям" рассказали в Главкомате ВМФ — Эти машины будут отвечать за патрулирование прибрежной зоны, поиск диверсантов, а при необходимости – за высадку и поддержку огнем подразделений спецназначения. В перспективе такие катера появятся и на других флотах.

— Побережье накроют непроницаемым куполом — Минобороны в массовом порядке закупает специальные береговые радиолокационные станции (РЛС) "Буссоль-С". Эти радары способны отслеживать все плавучие объекты на расстоянии до 40 км — В 2018 году РЛС установят в Мурманске и Кронштадте, в 2019-м — на Тихом океане и в Крыму. В будущем такие станции позволят создать сплошное радарное поле вдоль морских границ России. Эксперты считают контроль надводной обстановки около берега важным элементом безопасности баз и других стратегических объектов флота.

— Банки повысили ставки по краткосрочным депозитам — Россияне стали активно открывать вклады на короткий срок — от одного до трех месяцев — В I квартале 2018 года объем таких депозитов в рублях вырос более чем в полтора раза. При этом, по данным ЦБ, общий объем рублевых вкладов вырос всего на 0,26%, а депозиты в иностранной валюте сократились на 1,33%. На поведение граждан повлияла политика банков. Они не хотят привлекать деньги на долгий срок в ожидании снижения ключевой ставки, считают эксперты. Для потребителя — это шанс разместить деньги под относительно высокий процент, пусть и на небольшой срок.

— Защита омбудсмена — Международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав россиян в других странах. Об этом "Известиям" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — По ее словам, в условиях сокращения численности российских дипломатов в США необходимо рассмотреть возможность личного посещения омбудсменом некоторых граждан РФ, находящихся в заключении в США.

— "Кинжал" доверили новому носителю — Для ракетного комплекса "Кинжал" пришлось разработать специальный самолет-носитель — Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 подвергся серьезной доработке. Также пришлось заново разрабатывать методику боевого применения самолета и переучить пилотов. Эксперты считают, что МиГ-31 — оптимальная платформа для "Кинжала", но кардинальное изменение задач самолета требует существенной его модификации.

— ЧМ-2018 ускорит рост экономики России — Чемпионат мира по футболу ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и июле. Об этом заявили опрошенные "Известиями" эксперты из ведущих институтов и банков — Ускорение роста ВВП произойдет за счет увеличения розничного товарооборота: иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей, посчитали аналитики.

— Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей — Потенциальные банкроты в России задолжали кредиторам почти 35 млрд рублей. Об этом сообщили "Известиям" в Национальном центре банкротств (НЦБ) — Число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тыс. К 2020 году их количество может вырасти в пять раз, предупреждают аналитики. Чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

— Правительство против повышения штрафов в Севастополе — Правительство против введения повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения и миграционного законодательства в Севастополе — Соответствующие поправки в КоАП Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию. В 2015 году законодательное собрание Севастополя предложило уравнять эти штрафы с московскими, указав, что Севастополь — город федерального значения. Такой подход должен способствовать его интеграции в российскую правовую систему, пояснили авторы документа. Однако в правительстве РФ отметили, что повышенные штрафы за ряд нарушений в Москве и Санкт-Петербурге обусловлены не федеральным статусом городов, а различиями в последствиях нарушения с учетом региональных особенностей. Эксперты полагают, что "штрафную вилку" между городами федерального значения и остальными регионами необходимо вообще отменить.

— Президент Южной Осетии приедет в Россию на ЧМ-2018 — Глава Южной Осетии Анаталий Бибилов приедет на открытие предстоящего чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России, а также на финал первенства. Об этом "Известиям" сообщил сам президент республики — Он также добавил, что всегда болеет за российскую сборную и ему приятно видеть в команде своих соотечественников.

— Обыкновенная серость — Слова "Каждому свое", написанные на воротах концлагеря Бухенвальд, использовала в своей рекламе компания "Билайн". Пока в Facebook разгорается дискуссия о допустимости использования такого рода слоганов, а мобильный оператор сворачивает кампанию, портал iz.ru вспомнил другие случаи, когда известные бренды обращались к наследию нацистской Германии.

— Налет нормальный — В интернете вторую неделю активно обсуждают новости о нашествии комаров и мошки в Воронежской области, жители которой выкладывают в сеть пугающие видео с тучами насекомых. Что стало причиной необычного явления, стоит ли другим регионам опасаться похожего сценария и какие средства являются самыми действенными в борьбе с насекомыми — в материале портала iz.ru.

— Вежливо попросили — Необъявленный визит президента Сирии Башара Асада в Сочи и его переговоры с Владимиром Путиным стали неожиданностью для многих наблюдателей — В то же время эта встреча обозначила собой новый этап в развитии сирийского конфликта. Для многих короткая ремарка российского лидера по итогам беседы о необходимости вывода иностранного вооруженного контингента из Сирии могла прозвучать дежурной фразой. Но буквально на следующий день спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев высказался более детально и тем самым взорвал информационную бомбу. По крайней мере в арабских и иранских СМИ.

— Из-под земли вынос — Золотое ожерелье с камнями, отбитое сыщиками ФСБ у "черных" копателей несколько лет назад, было впервые выставлено в Херсонесском музее в середине мая в рамках акции "Ночь в музее" — Бесценный экспонат, созданный две тысячи лет назад неизвестным ювелиром, извлекли из земли археологи-любители, предположительно, во время раскопок на территории Белогорского района Республики Крым. В 2013 году был принят закон, поставивших подобных преступников и разорителей солдатских могил фактически в один ряд с любителями прикладной истории, ищущих в металлоискателями в заброшенных деревнях старинные монетки и гвозди. В проблеме разбирался портал iz.ru.

— Трудности развода — Выход Украины из СНГ практически не повлияет на работу организации, чего нельзя сказать о самой Украине. Об этом "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при содружестве Андрей Шведов — По его словам, решение Киева закрыть постпредство при СНГ "было предсказуемым", а смысл этого шага заключается в стремлении "полностью оторвать Украину от России". В Верховной раде "Известиям" заявили, что "развод" с Содружеством осложнит отношения страны со всеми членами организации.

— Просто космос — В понедельник, 21 мая, в мире отметили Международный день космоса. В честь праздника портал iz.ru отобрал снимки, сделанные одним из самых больших телескопов на планете — так называемым Very Large Telescope ("Очень большой телескоп". — Прим. iz.ru), который работает в составе Европейской южной обсерватории в Чили.

— "Нормандскому формату" подбирают дату — Дата и место проведения переговоров в "нормандском формате" по урегулированию кризиса на востоке Украины пока не определены. Об этом "Известиям" сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков — Прежде чем назначать конкретную дату, встреча должна быть "хорошо проработана", пояснил он.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Не все то золото, что из Москвы — Комитет по международным делам нижней палаты парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности страны "грязные деньги из России" и посоветовал правительству найти способ затруднить выпуск российских суверенных облигаций.

— ВЦИОМ поддержал Татьяну Голикову — Татьяна Голикова — один из самых популярных новых вице-премьеров правительства, а Виталий Мутко, наоборот, возглавляет народный антирейтинг. О симпатиях граждан к вице-премьерам рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— 5G обойдется в 610 миллиардов — Каждому российскому сотовому оператору придется вложить 130–165 млрд руб. в развитие сетей 5G, оценила PwC. Игроки рынка могут снизить затраты на 30% при совместном развитии сетей, но они готовы к партнерству лишь в ряде регионов.

— Отправили на природу — Вице-премьер Алексей Гордеев, ответственный за АПК, будет курировать и природопользование. 21 мая он представил коллективу нового министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина.

— Американцев пустили в столицу — Мосбиржа допустила к торгам в РЕПО акции крупнейших компаний из США, в том числе Apple, Google и Microsoft. Это нужно российским владельцам таких бумаг для быстрого получения ликвидности, поясняют эксперты.

— Регионы игнорируют диабет — Минобрнауки выявило проблемы с питанием школьников с диабетом в девяти регионах. Обеспечить питанием обучающихся — обязанность школ, указали в ведомстве. Другая проблема — слабое медицинское сопровождение в школах.

— Президент на пособии — Николас Мадуро вновь избран президентом Венесуэлы, несмотря на острый экономический кризис в стране. Сработали меры против оппозиции и программы поддержки бедноты, объясняет эксперт.

— Малый вперед — В правительстве начали готовиться к выполнению указа президента в части расширения доли малого и среднего бизнеса в экономике — предложение по перезапуску мер поддержки небольших компаний подготовило Минэкономразвития.

— "У Яндекса много технологий, которые интересны "Uber" — О мечтах пассажиров и водителей, доставке еды и конкуренции с общественным транспортом — в интервью РБК, первом после объединения бизнеса "Яндекс.Такси" с Uber, рассказал глава созданной компании Тигран Худоверян.