МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Газпромбанк, косвенно владевший 26,7% акций Exillon Energy, снизил долю участия в компании до нуля, сообщается в материалах банка.

"Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 43,116 миллиона голосов и 26,70%… после наступления соответствующего основания: ноль голосов и 0%", — говорится в сообщении.

В среду Газпромбанк сообщил, что перевел на свою структуру Nagelfar Trade&Invest, подконтрольную дочерней компании "Финпроект", 8,2% акций нефтегазовой компании. При этом прямая доля Газпромбанка в Exillon Energy сократилась до нуля, а доля Nagelfar Trade&Invest в нефтегазовой компании увеличилась до 26,7%. Таким образом банк вышел из прямого владения британский Exillon Energy, сохранив косвенный контроль над 26,7% акциями компании.

Exillon Energy зарегистрирована на острове Мэн, головной офис находится в Урае (ХМАО — Югра). Компания владеет несколькими нефтяными месторождениями на ранних стадиях разработки в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Офисы компании расположены в Усинске и Ханты-Мансийске. Акции компании торгуются на фондовой бирже Лондона.