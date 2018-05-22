МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-апреле снизилась в годовом выражении на 1,1%, добыча газа выросла на 7,4%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В апреле добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 44,9 миллиона тонн, снизившись на 0,2% по отношению к апрелю прошлого года и на 3,2% по сравнению с мартом.

Добыча газа в апреле составила 55,1 миллиарда кубометров. Показатель увеличился в годовом выражении на 16,8%, в месячном снизился на 6,1%.