МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Администрация Дональда Трампа стремится улучшить экономическое положение США, лишив европейцев доступа к источникам дешевых энергоносителей. США нанесли серьезный экономический урон европейским компаниям, заставив их свернуть сотрудничество с Ираном. Преследуя свои экономические интересы, Вашингтон также угрожает введением санкций к компаниям, участвующим в проекте "Северный поток-2".

АМЕРИКА СТАНЕТ ВЕЛИКОЙ ЗА СЧЕТ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Предвыборным лозунгом Дональда Трампа было Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"), а сделать это можно только возродив американскую экономику и сократив огромный дефицит торгового баланса, который в 2017 году составил $566 млрд, а без учета услуг $810 млрд. Вашингтон намерен добиться поставленной цели, лишив своих торговых партнеров доступа к дешевым энергоносителям.

Трамп громогласно объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и пригрозил ввести санкции против компаний, которые продолжат экономическое сотрудничество с Исламской республикой. Это стало серьезным ударом по экономическим интересам европейцев, которые инвестировали огромные средства в Иран после заключения ядерной сделки в конце 2015 года.

Угрозы Трампа уже возымели эффект. Крупнейшая нефтегазовая компания Франции — Total — официально сообщила о выходе из совместного с иранцами проекта по разработке гигантского газоконденсатного месторождения "Южный Парс". Руководство Total приняло такое решение, поскольку компания обладает большими активами в США и не способна вести бизнес за пределами Европы без доступа к капиталу американских банков.

Французская энергетическая компания Engie и датская Moller-Maersk, занимающаяся морскими перевозками, также намерены прекратить работу в Иране, чтобы не попасть под действие санкций со стороны США.

Крупные компании покидают Иран, несмотря на заявление ЕК о продолжении экономического сотрудничества с этой страной. ЕК также разработала меры, которые позволят защитить европейские компании от американских санкций в финансовой сфере. Однако пока угрозы Вашингтона перевешивают предложенные ЕК контрмеры, поэтому европейские компании сворачивают свою деятельность в Иране.

Более того, США намерены добиться от своих европейских "союзников" введения эмбарго на покупку иранской нефти, что несет ЕС серьезный экономический урон.

НА ОЧЕРЕДИ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"

Прекращение поставок иранской нефти станет энергетической удавкой для Европы. Прекращение поставок иранской нефти в ЕС приведет к подорожанию энергоносителей на европейском рынке. В этой ситуации роль "Северного потока-2" для обеспечения потребностей Европы в газе значительно возрастет. Это осознают в Германии и других экономически развитых странах Европы.

Однако США хотят оградить Европу от "тлетворного" влияния российского газа. По мнению Вашингтона, это угрожает энергетической и политической безопасности европейских стран. Трамп уже предложил Ангеле Меркель отказаться от "Северного потока-2", а взамен Вашингтон готов рассмотреть возможность отмены пошлин на сталь и алюминий.

США стремятся не допустить строительства газопровода из России в Германию, преследуя исключительно "шкурные" интересы – получение конкурентных преимуществ. Таким образом, Трамп хочет уменьшить отрицательное сальдо торговли с ЕС, которое в прошлом году составило $120 млрд. Из этой суммы на Германию приходится $65 млрд.

ЕК дала слабину и предложила Вашингтону увеличить поставки американского СПГ в Европу. Но США ничего не мешало сделать это раньше, поскольку в ЕС создана необходимая инфраструктура – терминалы по приему СПГ и трубопроводы-интерконнекторы, которые связывают газовые системы разных стран друг с другом. При этом, в прошлом году СПГ-терминалы Европы были загружены менее чем на четверть. Основными покупателями американского газа стали страны, не имеющие доступа к общеевропейской газораспределительной сети – Испания и Португалия.

Польша – проводник интересов США в Европе – рассчитывает в этом году увеличить загрузку своего единственного СПГ-терминала до 65%, что станет самым высоким показателем в ЕС. Однако СПГ будет поступать из Катара и Норвегии. С января по середину мая этого года Польша закупила в США только одну партию СПГ.

США экспортируют свой СПГ, в основном, в страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, где цены значительно выше, чем в Европе. Более того, американцы намерены наращивать поставки нефти и газа в Юго-Восточную Азию, прежде всего в Китай с целью улучшить баланс торговли с этой страной. Отрицательное сальдо торгового баланса США в торговле с Китаем в прошлом году достигло $375 млрд. Энергоносители – единственное, что могут предложить американцы Китаю для улучшения торгового баланса. Таким образом, Европа может вовсе не дождаться американского газа.

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГЕРМАНИИ И ЕС

Несмотря на антироссийские санкции со стороны Запада, германское правительство во главе с Меркель всегда настаивало на том, что "Северный поток-2" является коммерческим проектом, поэтому все вопросы между его участниками должны решаться на уровне хозяйствующих субъектов. Для Германии и для ЕС в целом проект имеет огромное экономическое значение, поскольку гарантирует стабильные поставки дешевого – по сравнению с СПГ – топлива потребителям в Европе. Участниками проекта являются крупнейшие европейские энергетические компании: германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, нидерландско-британская Shell и французская Engie.

Сторонникам проекта удалось не допустить распространения положений Третьего энергетического пакета на "Северный поток-2", что позволило бы ограничивать поставки по этому газопроводу, как это было в случае с "Северным потоком". Кроме того, ЕК не удалось получить мандат на проведение переговоров о закупках российского газа для стран ЕС.

Противники "Северного потока-2", ряд восточноевропейских государств во главе с Польшей, постоянно пытаются заблокировать проект под предлогом борьбы с зависимостью Европы от "Газпрома" – "газовой дубины Москвы". К противникам проекта присоединилась Украина – новый ассоциированный член ЕС – которая получает за транзит российского газа в Европу от $2 млрд до $3 млрд ежегодно, несмотря на очень сложные отношения между Киевом и Москвой.

Берлин получает наибольшую выгоду от строительства "Северного потока-2", поскольку именно в эту страну будут поступать огромные объемы российского газа, что позволит Германии не только удовлетворить свои растущие потребности, но и осуществлять поставки в соседние страны.

ГОСДЕП ОБРАБАТЫВАЕТ ШВЕЦИЮ

Вашингтону не удалось сорвать строительство "Северного потока-2", используя своих сателлитов в Восточной Европе. Сначала Германия, а затем Финляндия, предоставили Nord Stream 2 – компании-оператору проекта "Северный поток-2" – все необходимые для строительства разрешения. Более того, в месте выхода морского участка газопровода на побережье Германии начались подготовительные работы. Nord Stream 2 приступил к практической реализации проекта, не дожидаясь получения разрешений от Швеции и Дании (через их исключительную экономическую зону проходит трасса газопровода). Ожидалось, что разрешения от этих двух стран будут получены в апреле.

Сейчас на Швецию и Данию оказывается сильное давление из-за океана. Представитель Госдепа США Сандра Оудкирк предупредила европейцев, что в случае дальнейшего развития проекта, США могут ввести против "Северного потока-2" санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В Госдепе считают, что помимо увеличения энергетической зависимости от России вдоль трассы газопровода может быть установлено оборудование для слежения за странами региона.

18 мая госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Швеции Маргот Валльстрем опасность "Северного потока-2" для Европы и нашел понимание. В Швеции начинается истерия по поводу возможного вторжения в страну. По указанию главы шведского правительства Стефана Левена в ближайшие дни гражданам страны будет разослана брошюра "Если грянет кризис или война". Брошюра должна сообщить шведам, что необходимо делать в случае чрезвычайных обстоятельств. Конкретный враг не указан, но подобное имело место только во времена холодной войны, когда "свободный мир" во главе с США противостоял Советскому Союзу. По сообщениям ряда европейских экспертов, цель рассылки подобных брошюр – убедить шведов в опасности, исходящей от "Северного потока-2".