МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделения Сбербанка, уволил своего аналитика по нефтегазовому сектору Алекса Фэка, подготовившего резонансные отчёты по "Роснефти" и "Газпрому", он покинул компанию с 23 мая, сообщил РИА Новости старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

В октябре 2017 года Sberbank CIB разослал аналитический отчет о "Роснефти", содержавший критические замечания. В мае 2018 года был выпущен отчет с критикой работы "Газпрома".

"Sberbank CIB подтверждает увольнение аналитика, подготовившего отчёт о "Газпроме"…. Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтверждённых данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB", — подчеркнул Буланцев.

При этом он заметил, что в компании существуют жёсткие процедуры соблюдение законов, стандартов и правил, направленных на предупреждение коррупции, которые обязан соблюдать каждый сотрудник.

"В данном случае, к сожалению, мы имеем дело с непрофессиональным отчётом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм", — отметил глава Sberbank CIB.

"К сожалению, 8 мая он был опубликован, причём распространение также проходило с нарушением внутреннего распорядка компании. Согласившись с нашими доводами, автор отчёта согласился покинуть компанию с 23 мая", — сообщил Буланцев.