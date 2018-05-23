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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Цены требуют акцизных действий — Правительство борется с ростом стоимости топлива — Резкий рост цен на топливо в последние месяцы заставил правительство впервые с 2015 года снизить акцизы. С 1 июля акциз на бензин будет понижен на 3 тыс. руб. на тонну, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. от текущих уровней. Эта экстренная мера будет действовать полгода и приведет к потере около 100 млрд руб. доходов консолидированного бюджета.

— Война готовится к чемпионату мира — Боевые действия на востоке Украины набирают обороты — Ситуация в Донбассе резко обострилась. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий.

— Это инструмент борьбы с санкционным режимом" — РАН и власти Крыма намерены поставить полуостров на научную основу — Российская академия наук и власти Крыма подготовили проект научно-технического развития полуострова. Предполагается, что ученые РАН займутся несколькими десятками направлений деятельности: от поиска новых источников воды, нефти и газа до решения проблем переполненных свалок.

— Бизнесменам монетизируют сроки — Некоторые их преступления могут стать неуголовными — Во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о разработке законопроекта, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

— Медицина важнее пенсий — Россияне ждут реформ в здравоохранении — По данным Института социологии РАН, нынешнее состояние системы здравоохранения беспокоит россиян существенно больше остальных проблем социальной политики страны, в том числе и пенсионной системы. При этом, судя по данным социологов, в обществе существует запрос на широкий спектр услуг со стороны государства — более половины населения считают, что не выживут без его поддержки.

— Робот роботу глаз не выклюет — В МВФ оценили влияние автоматизации на рынок труда — Автоматизация хороша для роста экономики и плоха для равенства, говорится в рабочем докладе Международного валютного фонда (МВФ). Повышение производительности за счет роботов в краткосрочной перспективе приводит к падению зарплат и росту доходности капитала — как обычного, так и роботизированных активов. Дальнейшее накопление капитала повышает спрос на труд и приводит к долгосрочному росту реальных доходов, но этот процесс может растянуться более чем на полвека, и мирного сосуществования роботов и людей ждать не стоит, предупреждают в МВФ.

— В апреле все успокоилось — Ускоренный рост инвестиций и зарплат закончился вместе с выборами — Свежая порция данных Росстата фиксирует в апреле 2018 года затухание предвыборного всплеска роста доходов граждан. Всплеск же инвестиций угаснет с окончанием крупных квазигосударственных строек. На этом фоне потребление домохозяйств остается в стагнации, и сохранения текущих темпов роста внутреннего спроса до конца 2018 года аналитики не ждут.

— Бюджетный маневр на дороге — Мониторинг инфраструктуры — ЦСР опубликовал доклад "Интегрированная транспортная система", предлагающий комплексное решение технологических, инвестиционных и регуляторных проблем транспортной отрасли РФ. По оценке Всемирного экономического форума, страна занимает 64-е место из 144-го по качеству транспортной инфраструктуры и 123-е по качеству дорог.

— "Роскосмос" не сдается, но опаздывает — Помощник президента Андрей Белоусов снова раскритиковал госкорпорацию — Во вторник госкорпорация "Роскосмос" представила проект системы глобальной связи "Эфир", которая позиционируется как прямой конкурент зарубежным SpaceX и OneWeb. Проект подразумевает вывод на орбиту 288 космических аппаратов уже к 2025 году, но если найдутся около 300 млрд руб. из внебюджетных источников.

— Следующая станция — выборы — Метрополитен поможет столичным властям рассказать о своих достижениях гражданам — Накануне старта кампании по выборам мэра Москвы в столичном метрополитене запустили новую систему по информированию граждан. К сентябрю в вагонах появится больше 9 тыс. мониторов, на которых в прямом эфире транслируют специальные программы "Москвы 24" — телеканала, принадлежащего мэрии.

— На основании свободного голосования — Алексей Кудрин не получил конституционного большинства — Новым главой Счетной палаты (СП) Госдума избрала Алексея Кудрина — после ухода с поста министра финансов он шесть лет не работал в госструктурах. В отличие от Татьяны Голиковой, которая в 2013 году была назначена главой СП почти при единогласной поддержке, господину Кудрину не досталось голосов не только оппозиционных фракций, но и 93 единороссов.

— Евгений Ройзман ушел на три года — Мэр Екатеринбурга подал в отставку — Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел в отставку в знак несогласия с отменой выборов главы города. Новый мэр, по словам главы горизбиркома Ильи Захарова, будет назначен в соответствии с новым областным законом. На сентябрьские выборы в гордуму Евгений Ройзман не пойдет, однако не исключает участия в выборах в Госдуму и свердловское заксобрание в 2021 году. Пока же он намерен заниматься общественными проектами.

— Оскорбление подкрепили ненавистью — Ингушскому оппозиционеру Магомеду Хазбиеву предъявили новое обвинение — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле ингушского правозащитника и оппозиционера Магомеда Хазбиева, которому следствие ранее инкриминировало незаконное хранение оружия и оскорбление должностных лиц, появилось новое обвинение — в возбуждении вражды и ненависти к социальной группе.

— Григорий Пирумов получил иск от Эрмитажа — С бывшего замминистра и его подельников хотят взыскать 856 млн руб. — Государственный Эрмитаж, признанный потерпевшим по уголовному делу о хищении средств при строительстве здания фондохранилища с библиотекой ("Суперкуба"), заявил иск к бывшим замминистра культуры Григорию Пирумову, сотруднику министерства Борису Мазо, а также бенефициару группы компаний "Роспан" (в нее входил генподрядчик стройки ООО "Мехстройтранс") Никите Колесникову. Музей рассчитывает взыскать с фигурантов дела о мошенничестве 856 млн руб.

— Измена хакерам в форме шпионажа — В деле офицеров центра информационной безопасности ФСБ оказался один эпизод — Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ завершило расследование громкого уголовного дела о госизмене, основными действующими лицами которого являются бывшие высокопоставленные офицеры центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. В ближайшее время они ознакомятся с материалами следствия и предстанут перед военным судом.

— Ретвит становится орудием протеста — Организаторов уличных акций определяют по постам в соцсетях — В работе правоохранительных органов по выявлению нарушений ст. 20.2 КоАП (организация и проведение несогласованных публичных мероприятий) появилась новая тенденция, указывают правозащитники. С начала этого года обвинения в организации несогласованных митингов стали вменяться активистам, сделавшим ретвиты сообщений или видеозаписей о готовящейся акции. Адвокаты считают неверным подобное толкование закона о митингах, однако судьи назначают административные аресты.

— ВИЧ не поддается анализу — Пациенты жалуются на нехватку диагностических средств — Пациентам с ВИЧ в ряде регионов из-за нехватки реактивов отказывают в проведении диагностических исследований, которые необходимы для назначения лечения. Об этом сообщают активисты движения "Пациентский контроль" (объединяет людей, живущих с ВИЧ) в обращениях в Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

— ШОС к противодействию готов — Секретари Советов безопасности обсудили новые угрозы и вызовы — В Пекине прошла первая встреча секретарей Советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после принятия в нее Индии и Пакистана. Участники заседания провели решающий мозговой штурм перед июньским саммитом ШОС в китайском городе Циндао и согласовали документы, которые подпишут лидеры государств-членов организации.

— Сирийская армия отвоевала центр — Но урегулирование под вопросом — Дамаск и пригороды сирийской столицы полностью вернулись под контроль официальных властей Сирии. Однако есть опасения, что дальнейшему мирному урегулированию может воспрепятствовать Тегеран, возмущенный двенадцатью требованиями, выдвинутыми к нему Вашингтоном. Одно из них — немедленно вывести из Сирии подконтрольные Ирану формирования. Кстати, на выводе иностранных контингентов из этой страны настаивает и Россия.

— Над пропастью ржи — Для вывоза урожая надо потратить на вагоны до 86 млрд руб. — Чтобы выполнить указание Владимира Путина и поднять экспорт продукции агропрома до $45 млрд к 2024 году, железнодорожным операторам придется потратить на новые зерновозы 79–86 млрд руб. и примерно столько же отдать лизинговым компаниям, рассчитал Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ).

— Путешественников примет доктор — Услуги телемедицины начали предлагать в турагентствах — Российские операторы телемедицины ищут новые каналы продаж своих услуг. Сервис "Онлайн Доктор", принадлежащий группе "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures Александра Волошина, начал продажу абонементов в офисах туроператора Coral Travel. По похожему пути пошел сервис Doc+, став партнером туристического страховщика instore.travel.

— ПСБ не выходит на связь с инвесторами — Банк перестал раскрывать отчетность по ценным бумагам — Промсвязьбанк (ПСБ), на базе которого создается опорный банк российской оборонки, не раскрыл ежеквартальный отчет эмитента за первый квартал в отведенный законом 45 дней.

— Рубль нашел в себе силы — Экспортеры и нефть помогли российской валюте — В среду курс европейской валюты на Московской бирже впервые за полтора месяца опустился ниже 72 руб./€. Одновременно курс доллара приблизился к 61 руб./$. На фоне высокого спроса на рубли со стороны экспортеров, а также снижения рисков начала торговой войны между США и Китаем инвесторы наращивают вложения в российскую валюту.

— "Будущее" оценило потенциальные риски — Фонду не хватает ликвидных ценных бумаг — НПФ "Будущее" вложил пенсионные накопления и пенсионные резервы в активы, которые имеют высокий риск обесценения. Согласно актуарному заключению, существенная доля активов низколиквидна, значительную величину составляет проблемная дебиторская задолженность.

— Казначейство проверит ФБК — Смена аудитора поможет "Российскому капиталу" привлечь дополнительное финансирование — Конфликт банка "Российский капитал", единственным акционером которого является "Дом.рф", с его бывшим аудитором ФБК перешел в стадию разбирательств. Обвиняющий аудитора в наличии конфликта интересов банк подал на него жалобы в Федеральное казначейство и саморегулируемую организацию (СРО). Вместе с тем банку придется переделывать отчетность по итогам 2017 года, а в связи с увеличившимся резервированием ему будет проще получить дополнительное финансирование до завершения процесса санации.

— Атомные ледоколы на двоих — "Росатом" и государство могут разделить инвестиции — "Росатом" предложил правительству разделить финансирование двух новых атомных ледоколов ЛК-60. Около 50% из 94 млрд руб. (без НДС и других расходов) может дать госкорпорация из своих или заемных средств, остальное предложено взять из бюджета или ФНБ.

— Грозный обновят из центра — Аэропорт в городе может обойтись бюджету в 16 миллиардов рублей — Правительство меняет планы развития аэропорта в Грозном. Если в 2010 году на его реконструкцию было заложено более 6 млрд руб., то сейчас в госпрограмму могут внести строительство нового аэропорта почти за 16 млрд руб. В Чечне ожидают, что новый аэропорт будет принимать около 1 млн человек в год, но крупные профильные холдинги интереса к проекту не проявляют.

— Отходы казенного сгорания — В содержании "мусорных" ТЭС предложили поучаствовать государству — Как выяснил "Ъ", Минэкономики предлагает снять с энергорынка часть нагрузки по оплате мусоросжигательных ТЭС (МТЭС) "РТ-Инвеста" (подконтролен "Ростеху"), снизив платежи за них до уровня старой генерации. Разницу объемом до 20 млрд руб. в год министерство предлагает компенсировать госбюджету. Другие регуляторы поддержали идею, но в "РТ-Инвесте" считают, что нынешний механизм, когда инвестиции возвращаются за счет потребителей электроэнергии, оптимален.

— "Ланит" встает на крыло — IT-холдинг получил контроль в "Центре технических проектов" — Группа "Ланит" приобрела контрольный пакет инжиниринговой компании "Центр технических проектов" (ЦТП), участвовавшей в создании самолетов Sukhoi Superjet 100 и MC-21. Из числа совладельцев ЦПТ вышла консалтинговая компания "Группа Альянс", также работавшая с госхолдингом "Сухой". Подобные сделки редки для системных интеграторов, которые чаще пытаются развивать новые направления с нуля, отмечают эксперты.

— "Яндекс" подняли на щит — Компания выходит на рынок наружной рекламы — "Яндекс" начинает продавать в Москве цифровую наружную рекламу на ста билбордах оператора Gallery. Участники рынка давно ищут технологии, которые позволили бы продавать не число рекламных носителей, а их реальную аудиторию, которую и предлагает оценить "Яндекс". Но пока у экспертов остаются вопросы к достоверности таких данных.

— CТС закупился "Уральскими пельменями" на три года — Холдинг перешел на эксклюзивный контракт с производителем контента — Холдинг "СТС Медиа" впервые заключил эксклюзивную сделку с производителями шоу "Уральские пельмени", которое выходит на канале СТС уже почти десять лет. За следующие три года контракта продюсеры получат несколько сотен миллионов рублей. Из-за усилившейся на рынке конкуренции за продюсеров СТС пришлось пойти на столь долгосрочную сделку с давними партнерами, чтобы их не увели другие каналы, полагают участники рынка.

— Молочники съезжаются в Подмосковье — Фермы в регионе построят "Эконива" и вьетнамская TH True Milk — Московской области заявляется все больше молочных проектов. Как выяснил "Ъ", вслед за вьетнамской TH True Milk и РФПИ свой первый комплекс в регионе хочет построить к 2020 году крупнейший российский производитель молока "Эконива" Штефана Дюрра. Проект оценивается в 2,5 млрд руб., инвестиции True Milk и РФПИ — на порядок больше. Спрос на продукцию молочников в Подмосковье обеспечат сырный кластер и крупнейшие переработчики — Danone и PepsiCo.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Акцизы на топливо могут снизить уже с 1 июля — Сильный рост цен подтолкнул новое правительство к этому решению — Акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс.

— Парламентские партии вознаградят за президентские выборы — В Госдуме примут законопроект об увеличении финансирования партий по итогам президентских выборов — Госдума во вторник единогласно и без обсуждения одобрила в первом чтении законопроект об увеличении госфинансирования партий по итогам президентских выборов. Поправку в закон о партиях внес в Думу в декабре 2017 г. кандидат в президенты Владимир Жириновский. Он предложил увеличить разовую выплату из бюджета партиям, чей кандидат получил на президентских выборах не менее 3% голосов, с 20 руб. до 152 руб. за каждый голос (столько же получают партии, набравшие более 3% на выборах в Госдуму). Последний раз размер этой выплаты пересматривался в 2008 г., напомнил лидер ЛДПР.

— Стремление россиян к стабильности сменилось запросом на перемены — Этот настрой власти должны использовать для проведения реформ, считают социологи — Число россиян, считающих, что страна нуждается в существенных изменениях, выросло за последние шесть лет вдвое и впервые заметно (56 против 44%) превзошло количество тех, кто считает, что стабильность важнее.

— Правительство Британии пытается разблокировать деньги на погашение госдолга — Пожертвованные ему в 1928 году 500 000 фунтов превратились в 400 млн фунтов — Генеральный прокурор Великобритании Джереми Райт во вторник попросил Высокий суд Лондона разблокировать 400 млн фунтов стерлингов, которые за 90 лет скопились в фонде, созданном для полного избавления страны от долга. Но даже если суд пойдет ему навстречу, правительству все равно не удастся рассчитаться со всеми кредиторами.

— Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк — Бывшему первому вице-премьеру предстоит продолжить расчистку старых долгов — Бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову предложено возглавить госкорпорацию Внешэкономбанк (ВЭБ), которой сейчас руководит выходец из Сбербанка Сергей Горьков. Это сообщило агентство Reuters и подтвердили "Ведомостям" три федеральных чиновника.

— "Ницца и Канны по спортивной концепции похожи на Казань" — Директор регионального комитета по туризму Лазурного берега Эрик Доре рассказал, какое место в экономике курорта занимают россияне и на что инвесторы ежегодно тратят здесь 500 млн евро — Лазурный берег, появившийся как курорт около 200 лет назад благодаря богатым отдыхающим из России, позиционирует себя как "старейшее туристическое направление в мире". Но теперь – как курорт для молодых и активных.

— Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank — За продажу турецкой "дочки" он получит минимум $3,18 млрд.

— Бывший руководитель "Сбербанк CIB" стал акционером инвесткомпании Рубена Варданяна — Вместе с Андреем Донских в компанию выходит и его команда.

— Налет Sukhoi SuperJet все еще сильно уступает иностранным судам — Статистику российского самолета портят государственные "Газпром авиа" и "Аэрофлот".

— Введение электронного ПТС создаст трудности для покупателей новых машин — У них возникнут сложности с оформлением полисов ОСАГО.

— "Открытие" отсудило элитный жилой комплекс "Негоциант" на Якиманке — Стоимость объекта может составлять $50 млн, считают эксперты.

— НЛМК Лисина увеличит производство, несмотря на пошлины США — Спрос на слябы в России ограничен, но будет за рубежом, уверены эксперты.

— Большие данные не прижились — Сейчас Yandex Data Factory разрабатывает собственные облачные сервисы холдинга.

— Как российские компании наняли 20 000 сотрудников к ЧМ-2018 — Какой временный персонал и на каких условиях требуется для чемпионата.

— Мы все разговариваем по телефону, и никто не боится, что его голос запишут — Биометрия безопасна с точки зрения защиты персональных данных и не входит в конфликт с текущим укладом жизни – люди сами публикуют свои фотографии и видео в интернете, считает Центробанк. Но есть и сложности – нужно соблюсти баланс между высокими требованиями к безопасности и стоимостью оборудования.

— С июля банки начнут записывать голоса и видео россиян — Единая биометрическая система позволит обслуживать клиентов удаленно – открывать счета, выдавать кредиты и исполнять переводы.

— "Более доходная" альтернатива вкладам оказывается менее доходной — Инвестиционное страхование жизни приносит десятки миллиардов рублей страховщикам и банкам, но клиентам – в основном разочарование.

— Как ЦБ изменил банковский надзор — Последний крах, который застал регулятора врасплох, – банк "Пересвет" в 2016 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Насчет Кудрина — Госдума назначила нового руководителя Счетной палаты — 22 мая Госдума приняла решение назначить бывшего министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты РФ. "За" высказались больше половины депутатов Госдумы

— Еще не деньги, уже не мусор — Криптовалюту признали имуществом, но не платежным средством — Криптовалюты в России не собираются запрещать, но будут регулировать. По деталям пока идут дискуссии. Законопроект, который должен определить статус цифровых активов и особенности их использования в нашей стране, 22 мая в первом чтении утвердила Госдума.

— Хозяин знака — КС РФ изучает требования законов об интеллектуальной деятельности — Конституционный суд РФ 22 мая начал разбирательство по делу о праве интеллектуальной собственности. Получает ли компания право на зарегистрированный товарный знак, если поглощает прежнего правообладателя? И будет ли это право распоряжения или же только право пользования? Эти вопросы задал КС Суд по интеллектуальным правам (СИП).

— Случай в офисе с летальным исходом — Валентин Мокану: К стрессу на работе надо относиться как к профессиональному заболеванию — Каждый рубль, вложенный в охрану труда на крупном предприятии, позволяет ему сэкономить 18 рублей, посчитали в Международной организации труда (МОТ). Из чего складывается такая математика, а также о том, что опасной для здоровья и жизни может быть работа не только на производстве, но и в офисе, рассказал "Российской газете" главный специалист по охране труда и инспекции труда Бюро МОТ в Москве Валентин Мокану.

— Шаги навстречу — Владимир Путин и его болгарский коллега решили восстановить диалог — Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с болгарским коллегой Руменом Радевым. Лидеры подробно обсудили отношения Москвы и Софии в разных сферах, включая и проблемные. Сам факт таких переговоров стал хорошим сигналом для возобновления в полном формате российско-болгарских отношений, уверен глава российского государства.

— Обмен будет расширен — Главы спецслужб СНГ обсудили борьбу с терроризмом — Главы спецслужб России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в XV заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

— Платформа успеха — Подписан указ о создании НКО "Россия — страна возможностей" — Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию "Россия — страна возможностей". Соответствующий указ был подписан вчера главой государства. Новая организация объединит все проекты, входящие в одноименную открытую платформу.

— Выбор в нашу пользу — Дмитрий Медведев поставил перед "Единой Россией" новые задачи — Для выполнения целей развития, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал своих товарищей по "Единой России" объединиться с гражданами и прислушаться к их предложениям, где надо — исправлять ошибки.

— Бюджет в плюсе — На своем первом заседании кабинет министров обсуждал варианты пополнения госказны в 2018 году — Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает на дальнейший рост ненефтегазовых поступлений в госказну. В этом году за счет всех дополнительных источников правительство хочет сверстать бюджет с профицитом.

— Ответственность за исполнение санкций — На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение и содействие введению санкций против России.

— Прокуроров оценили в баллах — Опубликован рейтинг доверия к силовым структурам и судам — Главной инстанцией в нашей стране, куда люди потенциально готовы обратиться в случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, является прокуратура. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучившего отношение граждан и представителей бизнеса к правоохранительным и судебным органам.

— Направления защиты — Госдума приняла закон о контрсанкциях — Законопроект о мерах противодействия санкциям США и иных иностранных государств стал законом — Госдума приняла его в третьем чтении на пленарном заседании во вторник. Теперь документ должен одобрить Совет Федерации.

— Рубль в игре — Банк России выпустил первую полностью пластиковую банкноту к Чемпионату мира по футболу — Банк России выпустил в обращение памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это первая рублевая банкнота, полностью выполненная из полимерной пленки.

— Воды не замутят — Грязное бункерное топливо уйдет с рынка — Ужесточение международных экологических стандартов для морского транспорта обойдется мировой экономике и торговле в триллион долларов на горизонте пяти лет. Серьезно изменятся приоритеты в нефтепереработке: от тяжелого, высокосернистого сырья заводы уйдут к легким, низкосернистым продуктам. Таким образом, новые требования к бункерному топливу подстегнут спрос на легкие фракции и поднимут цены на сырую нефть.

— Диалог прагматиков — Российско-американская конференция "Форт-Росс" объединяет сторонников развития отношений двух стран — На деловую панель российско-американской конференции "Диалог Форт-Росс", прошедшую в Великом Новгороде 21-22 мая, съехались чиновники, бизнесмены, политологи, эксперты из двух стран, в их числе глава компании "Транснефть" Николай Токарев, представители компаний "Совкомфлот" и "Шеврон Нефтегаз Инк". Обсуждение было посвящено возможности развития контактов между Россией и США на фоне спада отношений и санкций.

— Что позволено "Меркурию"… — С 1 июля россияне могут не обнаружить в магазинах знакомых продуктов — Покупатели в торговых сетях с 1 июля могут не досчитаться колбас, сосисок, йогуртов, рыбы и прочих товаров животного происхождения. Продуктам, не прошедшим ветеринарную сертификацию по системе "Меркурий", предупреждают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доступ на полку будет закрыт.

— Повесьте мантию — Глава СКР просит разрешение на возбуждение дела против экс-зампреда Иркутского облсуда — В конце этой недели бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов может оказаться фигурантом громкого дела о миллионной взятке.

— Границы пенсии отменят — Депутаты Госдумы предлагают не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы — Депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему. Законопроект об этом внесен в нижнюю палату парламента.

— Горящий билет — До конца мая можно поехать на поезде с 90-процентной скидкой — До 25 мая можно купить билет на поезд со скидкой до 90 процентов с датами отправления по 7 июня.

— Южный тариф вырос на сезон — На М-4 "Дон" поднимут стоимость проезда — В понедельник, 28 мая, на трассе М-4 "Дон" поднимут стоимость разового проезда на некоторых участках для владельцев легковых авто.

— Стройка будет долгой — В России увеличилось число недостроенных объектов — Количество долгостроев в России увеличилось до 842 объектов. В начале года их насчитывалось на 6 меньше. Всего же в 69 субъектах в "дорожные карты" по достройке включены 30,6 тысячи человек. Однако нужно учитывать, что в реестр обманутых дольщиков вошли далеко не все покупатели, в проблемных домах числится 80,3 тысячи заключенных договоров долевого участия (ДДУ).

— Батон безопасности — На Ставрополье в продаже появился хлеб с этикетками о Правилах дорожного движения — Необычный способ напомнить жителям Ставрополья о безопасности на дорогах придумали в региональном управлении ГИБДД.

— Пустые бумажки — В России появились новые виды мошенничества — Защищающий права потребителей от недобросовестных производителей Роспотребнадзор сам столкнулся с мошенниками.

— Без пантов — Роспотребнадзор хочет запретить добавлять в спиртное чай, женьшень и рога — Роспотребнадзор подготовил список веществ, которые производители не смогут добавлять при изготовлении слабоалкогольных напитков, содержащих менее 15 процентов спирта.

— Охота на хакеров — Создан центр киберзащиты — Фундаментальные изменения для российского рынка кибербезопасности начались 22 мая. В России создан центр компетенций кибербезопасности на базе крупнейшего оператора связи.

— На каникулы с мигалкой — Глава Госавтоинспекции напомнил о новых правилах детских перевозок — В преддверии больших каникул начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников напомнил об изменившихся правилах организованной перевозки групп детей.

— Летописец эпохи — Скончался автор фильмов о разведке Александр Иванкин — На 66-м году ушел из жизни режиссер, сценарист и продюсер Александр Иванкин. К 90-летию Службы внешней разведки (СВР) России под его руководством был снят цикл художественно-документальных фильмов "Поединки".

— А — не упала, Б пропала — Со стратегическими атомными подлодками определились — Военные не будут заказывать промышленности строительство ядерных субмарин стратегического назначения "Борей-Б". Госпрограмма вооружений на 2018-20127 годы предусматривает закладку только лодок проекта 955А "Борей-А", сообщил ТАСС. Агентство ссылается на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

— ЕГЭ с правом пересдачи — 730 000 человек сдадут единый госэкзамен — До ЕГЭ — считанные дни. Как рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, в этом году на единый госэкзамен придут 730 тысяч человек. Из них 6500 — выпускники с ограниченными возможностями здоровья, которые в качестве выпускного выбирают не обычные экзамены, а ЕГЭ.

— 23 мая в медиацентре "РГ" — презентация проекта "Поморский карбас" — Презентация проекта "Поморский карбас" — победителя национальной премии "Хрустальный компас". — 23 мая в 14.00 в рамках заседания Исторического клуба журнала "Родина" состоится презентация проекта "Поморский карбас" — пример практического мореходства", который поддерживают "Российская газета" и журнал "Родина".

— Обучить, чтобы не пустить — Российские преподаватели военного дела отправятся в Узбекистан — Российские военные обучат узбекских коллег военному делу. Это необходимо для того, чтобы военнослужащие Узбекистана смогли поставить на границах СНГ заслон террористам, которых изгнали из Сирии и которые обосновались в Афганистане.

— Накажут, но не посадят — Готовятся предложения по декриминализации некоторых экономических преступлений — Верховный суд России готовит предложения по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями. Задача — смягчить подходы к предпринимателям там, где возможно.

— Музей подал иск — Эрмитаж выставил многомиллионный счет к экс-замминистра культуры Григорию Пирумову — 22 мая произошел неожиданный поворот в нашумевшем деле экс-замминистра культуры Григория Пирумова. Осужденному за завышение стоимости реставрационных работ высокопоставленному чиновнику минкульта, возможно, придется раскошелиться на круглую сумму. Колоссальный иск к осужденному чиновнику выставил Эрмитаж.

— Ключи от шифра — Суд отклонил жалобы на блокировку мессенджера Telegram — 22 мая Мосгорсуд рассмотрел частные жалобы на определение суда первой инстанции об отказе в принятии к производству исков к ФСБ с требованием признать незаконными действия спецслужбы по истребованию у мессенджера Telegram информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей.

— Смертельные ловушки — Российские специалисты поделились с зарубежными коллегами опытом, как разминировать самодельные бомбы — Уникальным опытом, полученным в том числе и в Сирии, делятся российские военные специалисты на третьей Международной конференции по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам. Она проходит 22-23 мая в Московской области под руководством начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

— Жизнь впереди — В Москве расширят систему хосписов — В московских хосписах в ближайшие годы могут появиться дополнительные места для 30 тысяч нуждающихся в уходе. Об этом зашла речь на встрече мэра Сергея Собянина с благотворителями и руководителями Центра паллиативной помощи.

— ШОС дойдет до Европы — Патрушев рассказал о новом евразийском проекте — США и их союзники усиливают военно-политическое и экономическое давление на новые центры силы в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Пекине на встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

— Домашняя мера — Суд продлил арест экс-гендиректору "Седьмой студии" Итину — Мосгорсуд во вторник закончил рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела о хищении денег, выделенных "Седьмой студии" Министерством культуры на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".

— Дружба по заветам де Голля — Фредерик Понс: Россию всегда высоко ценили во Франции — В четверг 24 мая по приглашению российского президента Владимира Путина с официальным двухдневным визитом в Россию прилетает президент Франции Эмманюэль Макрон.

— Стокгольм нагнетает страсти — В Швеции выпустили брошюру на случай войны — Спустя более полувека власти Швеции решили переиздать рекомендации на случай боевых действий на территории королевства.

— Петля Порошенко — Украинские военные вновь убивают жителей Донбасса — Уже неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Горловку и пригороды Донецка из артиллерии, пытаясь взять господствующие высоты в так называемой "серой зоне".

— Санкции вместо стратегии — Соединенные Штаты поставили ультиматум Ирану — США потребовали от Ирана фундаментально пересмотреть внутри- и внешнеполитический курс, в противном случае угрожая ввести "наиболее жесткий в истории санкционный режим".

— Доступ открыт — "Твиттер" Трампа не защищен от взлома — Президент США Дональд Трамп для публикации постов в социальных сетях пользуется устройством, недостаточно защищенным от взлома и слежки. Как пишет издание "Политико", у нынешнего хозяина Белого дома есть минимум два телефона. Один из них предназначен для звонков, другой — для связи с подписчиками в микроблоге "Твиттер" и чтения новостей.

— Мимо Белого дома — Президенты Польши и США так и не встретились — Президент Польши Анджей Дуда вернулся из поездки в США. Его американский коллега Дональд Трамп за неделю пребывания Дуды в Соединенных Штатах так и не нашел возможности с ним встретиться. По мнению экспертов, это связано с принятым в начале года так называемым законом "о холокосте".

— Экскурсия в кювет — В Псковской области опрокинулся школьный автобус, который направлялся в Санкт-Петербург — Следователи выясняют обстоятельства ДТП у деревни Цапельки в Псковской области. Вчера рано утром автобус вылетел в кювет. За несколько минут до аварии водителю стало плохо, но он продолжил движение. Автобус не перевернулся лишь чудом. Он перевозил детей. Ученики школы N12 ехали на однодневную экскурсию в Санкт-Петербург.

— Снова здорово — Лучшим ледовым дворцом страны признан чеховский "Витязь" — Определены результаты ежегодной всероссийской премии "Лидеры спортивной индустрии". В 14-й раз победителем стал подмосковный хоккейный центр "Витязь", получивший Гран-при как лучший ледовый дворец России.

— От ворот наоборот — Возить мусор на полигоны будут по электронным талонам — Заезжать на полигоны твердых бытовых отходов в Подмосковье теперь будут только мусоровозы с электронными талонами. Машинам без талонов допуск на свалки закрыт, сообщили в министерстве экологии Московской области.

— Операция "Карусель" — В области допущены к работе более 650 аттракционов — По результатам проверки регионального гостехнадзора к работе в этот летний сезон допущены 655 аттракционов в парках, скверах и торговых центров области.

— Огнеупорные — Лесники дали прогноз на пожароопасный сезон — До 100 сообщений о возгораниях сухой травы в выходные получают лесники с тех пор, как в Подмосковье установилась теплая погода. Но это традиционный пик весеннего пала, который скоро пойдет на спад, рассказал "РГ" председатель комитета лесного хозяйства области Иван Советников.

— По своему хотению — Жителей попросят распорядиться частью областного бюджета — Процесс формирования бюджета для жителей Подмосковья давно не тайна. Все любознательные и неравнодушные граждане хоть раз да бывали на общественных обсуждениях главного финансового документа если не области, то своего поселения, городского округа или района. А в этом году жителям предстоит поучаствовать не просто в обсуждении, а в инициативном бюджетировании. Как это будет происходить, "РГ" спросила у председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

— Праздник восемь раз в году — До конца года в области сдадут несколько крупных дорожных объектов — До конца года в Подмосковье будет завершено строительство восьми крупных дорожных объектов общей стоимостью более 23 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков.

— Говорят и слушают Протасы — Пермская пенсионерка за свой счет открыла в поселке радиостанцию, которая передает только хорошие новости — В поселке Протасы с семи утра до позднего вечера работает своя радиостанция. Ее создателем и ведущим является Елена Гельфанд. На частоте 94.3 FM идут в эфир передачи о моде, культуре, звучат песни. Условие одно — и передачи, и музыка должны быть добрыми.

— Награда за воспитание — В Башкирии впервые вручили медали "Родительская доблесть" — Медаль "Родительская доблесть" в Башкирии утвердили еще в 2014 году, но лишь в 2018-м она нашла своих обладателей. Ее вручили во время родительского форума четырем семьям.

— Дорогие смотрины — Сибирячку обязали выплатить риелторам 60 тысяч рублей за показ квартиры — Суд Ленинского района Новосибирска вынес решение, которое юристы называют опасным прецедентом. По иску агентства недвижимости с горожанки взыскали 60 тысяч рублей — риелторы утверждают, что это их законное вознаграждение за оказанные информационные услуги клиентке. Вот только один нюанс — показом все и ограничилось. Сделка не состоялась.

— Лена входит в берега — Паводки перемещаются на Колыму — 22 мая якутским взрывотехникам МЧС удалось справиться с ледовым затором на реке Лене. Но расслабляться рано. Прогнозируется подъем на реке Колыма. В республике продолжает действовать режим ЧС федерального уровня. Ранее его ввели после вскрытия льда на Лене и последовавших за этим подтоплений.

— Ударит в колокола — Оркестр омской филармонии пригласил церковного звонаря — Омский академический симфонический оркестр к началу летнего сезона приготовил программу, посвященную колокольным звонам. Солистом при этом выступит звонарь Крестовоздвиженского собора Омской епархии Сергей Беляков.

— Деньги за бочку — Кто устанавливает мировые цены на нефть — Давать прогноз цен на нефть — все равно что играть на бегах: все лошади известны, но в формуле слишком много составляющих и каждая грозит сюрпризом.

— С лекарствами переборщили — Россия может запретить поставки говядины из Аргентины — Россельхознадзор обеспокоен резким увеличением количества антибиотиков в животноводческой продукции, которая поступает из Аргентины.

— Стандарт для ежика — Игрушки проверят на вредность — В России появятся социальная и психолого-педагогическая экспертизы игрушек. Минпромторг уже этим летом должен представить документ, регламентирующий их проведение.

— Государством заповедано — Экологи считают несовместимым экотуризм с застройкой заповедников и нацпарков — Согласно "майскому" указу президента в России должна получить дальнейшее развитие система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Она крайне важна для сохранения биоразнообразия, поддержания качества окружающей среды и экосистемного баланса.

— В продаже отказано — За семь лет в России проведут ревизию лекарств — До 2025 года Россия должна пересмотреть все регистрационные досье на лекарства и вывести из оборота морально устаревшие препараты, которые больше нигде в мире не применяются.

— Купить по звонку — Смартфоны станут терминалами для онлайн-покупок и аренды — Обладатели смартфонов в крупных городах все чаще используют свои гаджеты для покупок в онлайн-магазинах. И хотят их как можно больше автоматизировать, чтобы сделать шопинг в сетях более эффективным.

— Добавят на молоко — Список на получение льготных кредитов могут расширить — Министерство сельского хозяйства предлагает внести изменения в собственный приказ о целевом назначении льготных кредитов.

— Деньги ищут цель — В ТПП предлагают упростить выпуск облигаций — Доля инвестиций в основной капитал к ВВП может вырасти за ближайшие 6 лет до 25 процентов, если обеспечить возможность выпуска облигаций такими организациями, как Фонд развития промышленности (ФРП), а также увеличить число таких институтов.

— Мой зоопарк — 57 процентов клеток нашего организма принадлежат бактериям — Ученые замахнулись на святое святых — само понятие, что есть человек. Что такое "Я", чем один отличается от другого? До сих пор считалось, что мозг и геном делают каждого из нас отдельным индивидуумом. Но оказывается, что человек слишком самонадеян. Последние открытия ученых настолько сенсационны, что могут заставить нас пересмотреть представление о себе.

— Кремниевый огород — Наночастицы сделают продукты полезнее для здоровья — Метод обработки растений, созданный томскими учеными, оказался настолько эффективным, что предложения о сотрудничестве поступают к ним со всего мира — из Германии, Японии, США, Канады, Китая, Дании, Индии. Речь идет не только о резком повышении урожайности, но и увеличении в продуктах полезных веществ, в том числе и противовоспалительных и противоопухолевых.

— Атом в алмазах — Российская атомная батарейка прослужит 50 лет — Сегодня атомную батарейку уже можно купить в интернете. Во всяком случае, такие предложения есть. За эту экзотику, произведенную, к примеру, в США, нужно выложить 1000 долларов. Китайская обойдется дешевле. Зачем нужны столь супердорогие "игрушки"?

— Печать без возврата — Российские ученые создали уникальный 3D-принтер — Эта работа российских ученых может стать прорывом в 3D-технологиях. Хотя и сегодня они переживают настоящий бум. В мире созданы десятки разных типов 3D-принтеров, способных печатать практически любыми материалами, начиная от обычной пластмассы и заканчивая живыми клетками и расплавами металлов.

— Больше цифры — Консультанты активно тестируют инновационные технологии — Ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний, составленный агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг. Среди основных факторов динамики — спрос на консалтинг со стороны госсектора и цифровизация бизнес-процессов заказчиков.

— Свежая голова — Лариса Паутова, социолог, ведущий специалист ФОМ, директор проекта "Новое поколение" — Как работодатель могу сказать, что меня всегда очень тревожит, когда из моих работников кто-то перерабатывает или кто-то выгорает. Я стараюсь заботиться о том, чтобы мои сотрудники успевали все — и поработать, и отвлечься. Рада, что им хватает времени, чтобы успеть уделить внимание собственному здоровью. Это правильно, когда люди находят некий баланс между жизнью и работой.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В новом составе — Владимир Путин встретится с членами правительства на следующей неделе — Президент проведет встречу с новым составом правительства России на следующей неделе. Информацию об этом "Известиям" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Роскачество выявило фальсифицированное масло — Из 82 исследованных торговых марок 10 оказались подделкой — По итогам исследования Роскачества, Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявлены торговые марки сливочного масла, которые оказались фальсификатом. Об этом "Известиям" сообщили в Роскачестве. Речь идет о товарах, которые содержали растительные жиры вместо животных, хотя на этикетке продукции информации об этом не было.

— По дипломатическому протоколу — СНГ продолжит приглашать Украину на встречи и мероприятия организации, несмотря на заявления Петра Порошенко — СНГ продолжит приглашать Украину на заседания и другие мероприятия содружества до тех пор, пока Киев официально не перестанет быть частью организации. Об этом "Известиям" сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Кроме того, недавнее поручение украинского президента Петра Порошенко о пересмотре соглашений, подписанных Украиной в рамках содружества, не говорит о принятии решения о полном выходе страны из объединения, отметил он.

— Информаторов оставят без защиты — В Госдуме подготовили поправки к правительственному законопроекту о гарантиях для сотрудников, сообщивших о фактах коррупции — Сотрудники бизнес-компаний, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не попадут под защиту закона "О противодействии коррупции". Исключение будет сделано только для тех, кто расскажет о подкупе иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. Такое решение было принято в Госдуме на совещании по доработке соответствующего правительственного законопроекта ко второму чтению, рассказали "Известиям" его участники.

— Школьные оценки — В десятку всероссийского рейтинга вошли учебные заведения из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Томска — Самые сильные школы России находятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинске и Томске. Это показало ежегодное исследование учебных заведений по конкурентоспособности выпускников, проведенное агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). В этом году рейтинг (есть у "Известий") расширили до 100 позиций (в 2017-м было 50). Всего в сотню лучших школ вошли учебные заведения из 22 субъектов. Большинство их выпускников поступили в лучшие вузы страны. По мнению ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего, школы-интернаты для одаренных детей должны быть в каждом регионе.

— Росмолодежи добавят полномочий — Агентству доверят работу с оппозицией, но сократят финансирование — Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ, Росмолодежь) не получит дополнительного финансирования после переподчинения правительству. Об этом "Известиям" сообщили два собеседника в агентстве, информацию также подтвердил источник, близкий к правительству.

— "ЭРА-ГЛОНАСС" найдет и поможет — С 23 мая автомобилисты могут запросить любую помощь на дороге — АО "ГЛОНАСС", оператор государственной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", с 23 мая запустил для всех автовладельцев сервис помощи на дороге.

— Россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей — Вложения граждан в ОФЗ выросли втрое — В прошлом году россияне одолжили государству почти 93 млрд рублей, купив его долговые ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ).

— Израиль не пустит жителей Газы в Иерусалим — После "Марша возвращения" Тель-Авив на время Рамадана закрыл Иерусалим для палестинцев — Тель-Авив принял решение не пускать жителей сектора Газа в Иерусалим в Рамадан (16 мая – 14 июня). Об этом "Известиям" заявили в израильском совете координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).

— У опасной черты — Украина срывает разведение сил и средств в трех пилотных районах Донбасса — Договоренности о разведении сил и средств на трех пилотных участках между Донбассом и Украиной оказались на грани срыва. Об этом "Известиям" сообщил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

— Москва готова сотрудничать с новым правительством Италии — Партии "Лига" и "Движение пяти звезд" планируют сообща ослабить антироссийские санкции — Россия высоко ценит настрой итальянских политиков, осознающих вредоносность антироссийских санкций и выступающих за равноправный диалог с Москвой. Об этом "Известиям" заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.

— "ВЭБ берет на себя самый высокий риск" — Первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский — об экономике доверия и привлечении инвестиций в Россию — Построение экономики доверия — одна из самых актуальных задач не только для России, но и для всех стран мира. Об этом в интервью "Известиям" заявил первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

— Электро-АЗС хотят зарядить бесплатно — Это должно простимулировать бизнес к установке "зеленых" заправок — Правительство намерено ввести новые стимулы для частного бизнеса к созданию заправок для электрокаров. Электроэнергию для "зеленых" АЗС хотят предоставлять бесплатно либо с существенным дисконтом. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии развития автопрома до 2025 года.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Региональный отставник с федеральной перспективой — Евгений Ройзман объявил об уходе с поста мэра — Евгений Ройзман подал в отставку с поста мэра Екатеринбурга, объяснив свое решение отменой прямых выборов главы города. Теперь его ждет карьера в федеральной оппозиционной политике, прогнозируют эксперты.

— Исполнение и наказание — Деловое сообщество предлагает смягчить ответственность за содействие санкциям — Деловое сообщество предложит депутатам Думы скорректировать ко второму чтению широко раскритикованный законопроект об исполнении и подготовке санкций. В частности, речь идет о замене уголовной ответственности административной.

— Акцизный сброс — Правительство ищет способы снижения цен на бензин — Минэнерго и ФАС предложили правительству кардинально снизить акцизы на топливо из-за рекордного роста цен на бензин на внутреннем рынке. Из-за этого бюджет может недосчитаться 80 млрд руб. в 2018 году.

— Международный судный день — Палестина потребовала возбудить дело против Израиля за применение оружия в секторе Газа — Палестина требует расследования "военных преступлений" Израиля. Международные правозащитные организации отмечают, что во время разгона недавних протестов израильская армия стреляла по безоружным боевыми патронами.

— Сырье и еда подкормили бюджет — ФНС зафиксировала рост отраслевой налоговой нагрузки — Налоговая нагрузка на российскую экономику выросла в прошлом году вопреки заявлениям Минфина. Основное бремя на себя взял добывающий сектор, следует из данных ФНС.

— Приказано вырыть — Федеральные власти рекомендовали достроить омское метро — Ведомство рекомендовало властям Омской области достроить метро, которое недавно было решено законсервировать. В противном случае, предупредил Минтранс, это будет "неэффективное использование" бюджета, что чревато уголовным делом.

— Эфирное создание — Обнародованы подробности проекта российской спутниковой системы глобальной связи — Структура "Роскосмоса" раскрыла детали проекта глобальной спутниковой системы стоимостью 299 млрд руб. Система под названием "Эфир" будет состоять из 288 спутников, а ее создание предстоит финансировать частным инвесторам и фондам.

— Denizbank улетает в Эмираты — Сбербанк объявил о продаже своего турецкого актива — Сбербанк из-за западных санкций продает свою турецкую "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD. Этой сделкой объемом $3,2 млрд Сбербанк завершит фазу "строительства империи" и сосредоточится на внутреннем рынке, говорят эксперты.

— "Союзмультфильм" очень долгое время был слабым" — Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в интервью РБК рассказала о борьбе за права на "золотую коллекцию", диверсификацию источников доходов студии и почему попугай Кеша превратится в стендапера.