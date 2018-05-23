МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В российском правительстве готовы снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента Сергей Есяков агентству РИА Новости.

В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что снижение акцизов обсуждается в диапазоне 2-4 рубля за литр. "Правительство сейчас думает, как выпустить постановление, чтобы акцизы снизить на три тысячи — дизельное (топливо), на две тысячи — ГСМ. Акцизы убрать на три рубля или на четыре. Этот процесс пошел", — считает он.

Есяков пояснил, что с начала 2018 года цены на автотранспортное топливо резко выросли. Бензин подорожал на 4,7%, дизтопливо — на 9%. Этот рост цен гораздо выше средних темпов роста инфляции в стране. Политик связывает это с повышением акцизов, ростом стоимости нефти на мировом рынке и укреплением курса национальной валюты.

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, решение снизить акцизы на топливо с 1 июля текущего года было принято на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабмина отвечает за топливно-энергетический комплекс.

"Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3000 рублей (в среднем это сделает литр дешевле на 2,2 руб.), а на тонну дизельного топлива – на 2000 рублей (1,7 руб. на 1 л)", — пишет издание со ссылкой на копию протокола заседания.