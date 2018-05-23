МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации данных о неожиданном росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.45 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33%, до 79,3 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,86%, до 71,53 доллара за баррель.

Снижение котировок связано с данными Минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Так, коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 18 мая, неожиданно выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 438,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,57 миллиона баррелей, или на 0,36% — до 430,833 миллиона баррелей.

"Это определенно шок для системы", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). По словам эксперта, увеличение запасов в США произошло из-за сокращения экспорта и увеличения импорта нефти. Это стало для рынка неожиданностью, поскольку текущие высокие нефтяные цены делают экспорт более выгодным, отметил Флинн.

Вместе с тем, инвесторы продолжают отыгрывать новости о возможном отказе от снижения добычи странами ОПЕК+ на фоне ухудшения прогноза по добыче в Венесуэле. Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники в ОПЕК и нефтяной промышленности, что организация на встрече в июне может принять решение об увеличении нефтедобычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.