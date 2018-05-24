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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Удвоение надзора — ЦБ активно содействует пополнению черных списков клиентов банков — Проблема черного списка клиентов банков обострилась с неожиданной стороны. Как выяснил "Ъ", официальная позиция Банка России, что банк сам решает, кого вносить в список, оказалась некорректной. Формально это действительно так, однако по факту регулятор все больше усиливает надзор в части противодействия легализации преступных доходов (ПОД/ФТ), во многом дублируя действия банков, выявляя "сомнительных" клиентов и запрашивая кредитные организации об излишней лояльности к таковым.

— ПМЭФ уполномочен заговорить — Президенты России и Франции открыты для "Трианонского диалога" — Одним из главных гостей стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет президент Франции Эммануэль Макрон. С российским коллегой Владимиром Путиным он не только встретится для двусторонних переговоров, но и вместе с ним примет участие в первом заседании координационного совета российско-французского форума "Трианонский диалог". "Ъ" попытался выяснить, поможет ли инициатива французского президента смягчению отношений между Россией и Западом.

— В порядке исключительности — Президенту России и главе "Ростеха" добавляют новых полномочий — Депутаты Госдумы, ссылаясь на санкции, серьезно расширили полномочия президента. Он сможет самостоятельно устанавливать "особенности правового положения" хозяйственных обществ, в том числе их обязанности по раскрытию информации. Одновременно изменен закон о военно-техническом сотрудничестве (ВТС): по данным "Ъ", поправки позволят не раскрывать "коммерческую и страховую информацию компаний, связанную с внешнеторговой деятельностью".

— Картофель выпал из сетей — Ритейлеры отказываются от российских клубней — Союз производителей овощей пожаловался Минсельхозу на розничные сети, отказывающиеся покупать российский нефасованный картофель. По его данным, весной-летом ритейлеры предпочитают торговать импортом, ссылаясь на низкое качество местной продукции. Из-за этого производители могут терять около 6 млрд руб. в год. При этом компании вложили значительные средства в новые хранилища, надеясь расширить присутствие в магазинах, возмущаются участники рынка.

— Майский указ расписали по этапам — Дмитрий Медведев дал поручения по его исполнению — Правительство формально приступило к исполнению президентского указа о стратегических задачах до 2024 года — премьер-министр Дмитрий Медведев расписал своим подчиненным поручения по его выполнению. Так, в течение полутора месяцев Минфину и Минэкономики необходимо найти источники финансирования выполнения мероприятий указа на 8 трлн руб., а к середине августа профильные ведомства должны подготовить новые и обновленные версии старых нацпроектов.

— Конкурентоспособность пятого десятка — Место России в рейтинге обеспечили макропоказатели — Россия поднялась на одну позицию в новом рейтинге конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD, — с 46-го на 45-е место из 63 возможных. При этом ухудшение или сохранение позиций РФ зафиксировано по трем из четырех групп показателей, составляющих итоговую оценку: качество госрегулирования, состояние инфраструктуры и эффективность бизнеса. Некоторое улучшение — лишь в части макроэкономических показателей.

— Инвестиционная пауза затягивается — Возвращения капвложений к росту в апреле не наблюдается — ЦБ и аналитики считали снижение инвестиционной активности в марте временным, однако в апреле 2018 года, судя по косвенным признакам, оно продолжилось. Обнаруженное Росстатом увеличение объема строительных работ в апреле — на них приходится около половины капвложений в экономике России,— по оценкам Минэкономики, привело к ускорению роста ВВП. Однако эффект может быть временным из-за завершения крупных госстроек, а производство и импорт стройматериалов сжимались. Новая волна санкций и снижение рентабельности бизнеса могут замедлить рост инвестиций в 2018 году до 2%.

— Депутаты обещали не стрелять "в ногу экономике" — Бизнес-сообщество договаривается с Госдумой об ответственности за исполнение санкций — Представители бизнеса на встрече с экспертным советом по законотворчеству Госдумы договорились, что законопроект, дополняющий Уголовный кодекс (УК) новой статьей об ответственности за исполнение антироссийских санкций, депутаты исправят так, чтобы он не причинил вреда предпринимателям, экономике и притоку иностранных инвестиций. Но прежде депутаты намерены проконсультироваться с правительством.

— Коллективно осужденные проблемы — Элла Памфилова обсудит с администрацией президента вопрос о дате голосования — Рабочая группа при администрации президента (АП) соберется для обсуждения избирательного законодательства после региональных выборов, сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Она призывает обсудить перенос даты голосования. Группа заседала всего один раз: там поднимался вопрос корректировки муниципального фильтра на губернаторских выборах. В поправки это так и не вылилось, поэтому по старым правилам в 2018 году будут избирать как минимум 20 губернаторов.

— Генерал Оглоблин попал в контрразведку — По делу "Воентелекома" арестован чиновник Минобороны — Как стало известно "Ъ", список обвиняемых и арестованных по громкому уголовному делу о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении заключенных между Минобороны и АО "Воентелеком" госконтрактов на модернизацию армейских систем связи пополнился новым фигурантом. Им стал генерал-майор Александр Оглоблин, до недавнего времени возглавлявший 1-е управление Главного управления связи (ГУС) военного ведомства. По версии следствия, военный, выступавший в роли заказчика оборудования, мог быть в доле со своими предполагаемыми подельниками. Они, кстати, и дали на него показания.

— ПВО отразила налет в суде — Генералу смягчили обвинения за незаконные действия на свалке — Как стало известно "Ъ", бывший командующий войсками оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны Валерий Иванов отделался штрафом в размере 70 тыс. руб. за то, что превратил полигон противовоздушной обороны под Солнечногорском в свалку. Но и этого наказания генерал избежал в связи с истечением срока давности совершенного преступления. Впрочем, даже символическое наказание он намерен обжаловать.

— Школьников подготовят к институту семьи — Разработан новый общеобразовательный курс — До 1 июня 2018 года во все регионы России будут направлены методические рекомендации по подготовке курсов для школьников и их родителей о семейном укладе. Документ разработан общественной организацией "Национальная родительская ассоциация" совместно с Минобрнауки (образованные 15 мая Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования пока существуют лишь в лице их глав). Для изучения курса не предполагается создавать отдельный предмет, его темы включат в уже существующие.

— Профсоюз вышел из числа иностранных агентов — Верховный суд РФ отменил решение городского суда Петербурга о ликвидации МПРА — Верховный суд (ВС) РФ отменил решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА), которым МПРА была признана иностранным агентом. Объединение является одним из крупнейших профсоюзных организаций — в частности, в него входят рабочие автозаводов. В профсоюзах решением ВС удовлетворены и намерены добиться изменения закона о некоммерческих организация (НКО), чтобы устранить профсоюзы из списка организаций, которые могут быть признаны иноагентами.

— Россия и Грузия померились британскими адвокатами — Европейский суд рассмотрел дело о "пятидневной войне" — Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 23 мая провела публичные слушания по делу "Грузия против России" о "пятидневной войне" в августе 2008 года и ее последствиях. Грузия обвинила российские власти и войска в нарушении восьми статей Европейской конвенции, представив в качестве вещдока упавшие на Гори обломки ракеты "Искандер". РФ настаивает на "умышленном искажении" Грузией обстоятельств конфликта и признаках фальсификации доказательств. Заседание фактически превратилось в "дуэль" между представлявшими обе стороны королевскими британскими адвокатами. Контракты Минюста РФ на услуги юристов по этому делу составили около 380 млн руб.

— Автодилеры ищут маржу на карте — Продавцы просят снизить комиссию при оплате машин по безналу — Как стало известно "Ъ", ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) попросила Банк России разъяснить заявление о том, что ее участники "набрасывают 3-4% на цену машины при безналичном расчете". В РОАД говорят, что за эквайринг платят порядка 1,5-2%. Участники рынка признают практику наценки при оплате картами, но объясняют это минимальной маржой при продаже машин, которая "съедается" процентом за эквайринг. Дилеры предлагают ограничить платежи, такой законопроект готовы разработать в Госдуме.

— Telegram найдется не у всех — Поисковики начали исключать сайт мессенджера из выдачи — Сайт блокируемого в России мессенджера Telegram оказался недоступен в поисковой выдаче Mail.ru и "Спутника", но виден в поиске Google и "Яндекса". Mail.ru и "Спутник" подключились к федеральной государственной информационной системе, созданной для фильтрации запрещенных сайтов, с остальными такая возможность пока только тестируется, объясняют в Роскомнадзоре. Участники рынка пока сомневаются, что для удаления ссылок на Telegram из Google и "Яндекса" достаточно оснований.

— Звезды банкам не светят — Вероника Горячева о том, как использовать форвардов и орешки в банковской рекламе — Ну наконец-то найден виновный краха банка "Траст", в котором на момент передачи его на санацию в декабре 2014 года было 144 млрд руб. вкладов физических лиц. Это Брюс Уиллис. Да-да, тот самый "крепкий орешек", который является для многомиллионных поклонников символом уверенности в себе, надежности и стабильности.

— ВТБ вернулся к "Возрождению" — Там об этом пока ничего не знают — Глава ВТБ Андрей Костин заявил о готовности рассмотреть сделку по покупке банка "Возрождение" не дороже размера капитала. Новость воодушевила инвесторов, которые ринулись скупать акции банка, подняв их стоимость на 7,6-11%. Однако в самом "Возрождении" пока об интересе ВТБ не осведомлены.

— Идентификация по форексу — Поправки к законодательству могут вернуть клиентов из офшоров — Форекс-компании могут получить право идентифицировать клиентов-физлиц без их личного визита в компанию. Предлагается включить заключение рамочного договора с форекс-дилером в перечень операций, при которых возможна упрощенная идентификация. Участники рынка полагают, что принятие данных поправок устранит несправедливую конкуренцию с нелицензированными компаниями, зарегистрированными в иных юрисдикциях, что приведет к росту клиентской базы.

— Росреестр заблокировал Urban Group — Застройщик не может зарегистрировать новые договоры — Сложная ситуация с Urban Group Александра Долгина — одного из крупнейших застройщиков Подмосковья — может оказаться проблемой для властей. Чиновники уже начали консультации по защите прав тех, кто купил квартиры в строящихся девелопером жилых комплексах. Позже доклад о ситуации в компании будет представлен вице-премьеру Виталию Мутко. Между тем регистрация новых договоров долевого участия (ДДУ) по проектам Urban заблокирована.

— Дорого-зелено — Возобновляемая энергетика в РФ откладывает выход на окупаемость — Зеленая генерация в РФ станет конкурентоспособной гораздо позже, чем ожидалось: по расчетам "Совета рынка", этого порога солнечная генерация достигнет не раньше 2037 года, ветрогенерация — раньше, к 2023 году. Инвесторы в этот сектор продолжают уверять, что за счет технологий и снижения CAPEX проекты достигнут экономической эффективности гораздо раньше. От того, как быстро зеленая энергетика выйдет на окупаемость, зависят и перспективы ее поддержки после 2024 года, когда закончат действие текущие механизмы субсидирования.

— Ivi включает телевизор — Онлайн-кинотеатр запустит стриминг телеканалов — Онлайн-кинотеатр ivi договорился с "Ростелекомом" о запуске стриминга телеканалов. Смотреть их пользователи смогут по платной модели в рамках подписки на онлайн-кинотеатр. На фоне стагнации традиционного рынка платного ТВ такое партнерство логично, считают эксперты.

— "У большей части правообладателей разум побеждает над жадностью" — Блицинтервью — Гендиректор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов рассказал "Ъ" о росте цен на контент и собственном производстве.

— "Росгеология" заходит в Иран — Компания подписывается на разведку шельфа Каспия — Как выяснил "Ъ", несмотря на возобновление санкций США против Тегерана, "Росгеология" на ПМЭФ-2018 собирается подписать договоренности с Ираном о проведении геологоразведки на шельфе Каспийского моря. Проект рассчитан на несколько лет, и, по мнению экспертов, в его рамках инвестиции в разведку могут превысить $60 млн.

— Египет не дождался российского зерна — Сорван контракт на поставку пшеницы — Впервые за несколько лет трейдер сорвал поставки российской пшеницы в Египет. Базирующаяся в Дубае компания AOS должна была отгрузить 180 тыс. тонн зерна для госкомпании GASC, но, несмотря на отсрочку, так и не смогла выполнить контракт. Случай может привести к ухудшению репутации России как надежного поставщика зерна, чем воспользуются конкуренты, предупреждают аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия может занять на инфраструктуру даже за рубежом — Эксперты обсуждают, как найти необходимые для исполнения майского указа триллионы — Через полтора месяца Минфин и Минэкономразвития должны обеспечить сбалансированность консолидированных бюджетов российских субъектов с учетом расходов на национальные проекты, следует из поручения правительства. Председатель правительства Дмитрий Медведев оценивал необходимые расходы на это в 25 трлн руб., но минимум будет обеспечен, если удастся найти всего 8 трлн руб.

— В Кремле готовят новые губернаторские отставки — Руководители Якутии и Алтайского края могут лишиться постов после 10 июня — В июне в отставку могут уйти еще два губернатора – Егор Борисов (Якутия) и Александр Карлин (Алтайский край), рассказали "Ведомостям" два человека, близких к администрации президента. По закону губернаторские выборы должны быть назначены не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования, т. е. не позже 10 июня, поэтому отставки произойдут уже после этого, чтобы у врио губернаторов было время до выборов 2019 г. Претендентом на пост главы Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев, считает один из собеседников, на Алтайский край тоже будут рассматривать кого-то из местных чиновников.

— Самым конфликтным регионом на осенних выборах может стать Новосибирская область — Кремль не хочет допустить избрания коммуниста на пост губернатора — Кандидатура бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отозвана правительством из списка кандидатов в совет директоров РЖД, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к администрации президента, и подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из "Единой России"; причиной стала ситуация вокруг осенних выборов новосибирского губернатора.

— Экономика России будет расти медленнее, чем в странах СНГ — МВФ объясняет это демографией и вмешательством государства — Выполнить майский указ президента Путина, т. е. добиться, чтобы российская экономика росла быстрее, чем мир в среднем, без структурных реформ будет затруднительно – такой вывод можно сделать из обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ). Прогноз МВФ на 2018–2019 гг. не менялся: Россию ждет небольшое – до 1,7% – ускорение роста, а затем замедление до 1,5%, таким рост будет и в 2023 г.

— "Суверенные фонды готовы делать крупные сделки" — Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что инвесторам в России спокойно, а бизнес-диалог помогает устранить недопонимание даже с США — Цель созданного шесть лет назад Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – привлекать в страну деньги из-за рубежа, соинвестируя с иностранцами. С ужесточением санкций и замедлением экономики задача усложнилась, приводить в страну европейский капитал, несмотря на гарантированную фондом доходность, все сложнее, а американский – просто невозможно. Поэтому важными партнерами РФПИ становятся суверенные фонды других стран, которые способны соинвестировать в крупные проекты.

— РФПИ и арабские фонды оказались акционерами "Аэрофлота" — В конце прошлого года они купили около 5% акций авиакомпании на 10 млрд рублей — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фондами из Бахрейна, Кувейта и ОАЭ купили долю в авиакомпании "Аэрофлот" на сумму около 10 млрд руб., рассказал "Ведомостям" гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на стенде фонда на Петербургском международном экономическом форуме. Он не назвал величину пакета, дату сделки, а также не сказал, сколько заплатил сам РФПИ, а сколько – партнеры.

— ВТБ снова интересуется покупкой "Возрождения" — К этой идее ВТБ вернулся по просьбе Банка России — ВТБ снова интересуется покупкой банка "Возрождение", сообщил в среду на годовом собрании акционеров президент госбанка Андрей Костин. "Да, у нас возобновился интерес к банку "Возрождение", мы сейчас прорабатываем этот вопрос. До 1 июня мы ЦБ ответ дадим", – сказал Костин (цитата по "Интерфаксу"). ВТБ вернулся к идее покупки "Возрождения" по просьбе ЦБ, уточнил Костин в интервью "России 24": "Завершаем due diligence, у нас есть уже более-менее понимание, по какой цене это можно брать".

— Приостановлена регистрация договоров одного из крупнейших застройщиков Подмосковья — Власти региона начали проверку Urban Group — Росреестр с апреля не регистрирует часть договоров участия в долевом строительстве по всем проектам подмосковного девелопера Urban Group, рассказали "Ведомостям" два работавших с компанией консультанта. Представитель Росреестра это не комментирует. Он лишь напомнил, что девелоперы должны перечислять в фонд защиты прав участников долевого строительства (компенсационный фонд) взносы в размере 1,2% от стоимости построенного жилья. Для регистрации квартир Росреестр должен получить информацию от фонда о наличии таких взносов.

— ICО в песочнице — "Сбербанк CIB" и Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) планируют протестировать в "регулятивной песочнице" Банка России механизм ICO – первичного размещения токенов, передали "Ведомостям" через представителей предправления НРД Эдди Астанин и руководитель "Сбербанк CIB" Игорь Буланцев. Банк России знает об этой инициативе и он ждет заявки на пилотный проект, подтвердил представитель регулятора. Сейчас участники проекта дорабатывают заявку, подтвердили партнеры. Они готовят ICO образовательного лектория Level One.

— Наличные с карт скоро можно будет снять на кассах магазинов — Первыми проект Mastercard поддержат банк "Русский стандарт" и сеть "Фасоль" — Mastercard в четверг подпишет "первый в России меморандум о внедрении проекта по снятию наличных на кассах магазинов", говорится в анонсе мероприятий Петербургского международного экономического форума. Меморандум подпишут банк "Русский стандарт" и Metro Cash & Carry – проект заработает в ее франчайзинговой сети "Фасоль", рассказали "Ведомостям" два человека, знающих это от участников мероприятия. Представители Metro Cash & Carry, "Русского стандарта" и Mastercard от комментариев отказались.

— Президентский лимузин Aurus будет поставляться на экспорт — В России НАМИ и "Соллерс" планируют продавать только половину произведенных машин — НАМИ и "Соллерс" не будут стремиться любой ценой форсировать производство и продажи люксовых автомобилей семейства Aurus – лимузина, седана, минивэна и кроссовера. Лимузин уже используется президентом России Владимиром Путиным.

— Сергей Капков взыскивает сгоревшие вклады с совладельца рухнувшего банка — Бывший министр культуры Москвы и его дети требуют выплатить им 19 млн рублей — Сергей Капков с 2010 г., а его дети Иван и Софья с 2015 г. были клиентами "М2М прайвет банка", который специализировался на обслуживании состоятельных граждан. Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию. В феврале 2017 г. М2М был признан несостоятельным.

— У россиян осталась всего неделя, чтобы отчитаться о зарубежных счетах — Кого налоговики ждут с рапортом о движении личных денег за границей — С 2015 г. российские граждане – владельцы счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России, ежегодно должны отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) о движении денег по этим счетам. Этого требует закон о валютном регулировании и валютном контроле. Крайний срок сдачи сведений за 2017 г. – 1 июня.

— Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники — Итоги автоматизации на крупнейших предприятиях мира — Еще четыре года назад Роланд Реш, рабочий завода автозапчастей Robert Bosch в Германии, вытаскивал горячие 8-дюймовые металлические детали из печи и проверял их на дефекты. В 2018 г. он продолжает осматривать детали, но достает их из печи робот Fritz, установленный три года назад. Fritz лучше справляется с опасной и монотонной операцией. А Реш успевает проверить на 20% больше деталей, чем раньше, когда роботов не было.

— Как и зачем власти собираются умножать человеческий капитал — Пока самые востребованные специальности в стране – водитель и продавец — В ближайшие шесть лет чиновники будут создавать "Россию для людей", пообещал президент Владимир Путин после четвертой инаугурации и подкрепил свои слова новым майским указом, обозначившим приоритетом демографию, образование, здравоохранение, развитие городской среды, безопасные автодороги. Расходы на человеческий капитал и инфраструктуру особенно важны для экономического роста, настаивал Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, предлагая к 2024 г. увеличить траты бюджета на образование и здравоохранение на 0,8 и 0,7% ВВП соответственно.

— Петербургский форум – это глянцевая история, его нельзя провести в конце ноября — Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев рассказывает о значении ПМЭФа и чемпионата мира по футболу — Санкт-Петербург строился как "окно в Европу", а теперь должен стать "окном в Россию" для иностранных путешественников, уверен председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. До того как уйти в чиновники, Мушкарев больше 15 лет работал в компаниях, которые занимались паромными перевозками, поэтому может профессионально судить о состоянии отрасли. Одна из главных проблем для туризма в России – сезонность, плюс слабая координация между игроками рынка, что означает недостаток информации для туристов. А туризм в России нужно развивать совместными усилиями и при помощи государства, уверен Мушкарев и делится опытом Петербурга.

— Пошлины не напугали металлургов — Почему протекционизм может сыграть на руку российским производителям металлов — "Без балансирования спроса и предложения, без оптимизации производственных мощностей [металлургическую] отрасль в лучшем случае ждет борьба за выживание", – предрекал в 2013 г. в интервью FT владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Он утверждал, что избыток мощностей – проблема всей мировой металлургии, "без ее решения отрасли грозит кризис, сравнимый с началом 2000-х гг., когда обанкротилась четверть металлургических компаний США".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Приговорен к обжалованию — Верховный суд России предлагает ввести обязательную двойную проверку судебных решений — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает повысить роль кассационных инстанций, проверяющих уже вступившие в законную силу решения.

— Карьера в дороге — Чиновники могут расти в должности при переезде по ротации — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую усовершенствовать систему ротации госслужащих. Чиновников смогут переводить в другой регион с повышением. А также планируется уточнить уважительные причины, когда начальник вправе отказаться от переезда.

— Отчет пошел — До 1 июня надо отчитаться о движении денег на зарубежных счетах — У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о движении средств по счетам и вкладам, открытым в банках за пределами страны. Крайний срок подачи сведений за 2017 год — 1 июня.

— Акциз под дулом пистолета — Правительство ищет способы затормозить рост цен на бензин и дизель — Во второй половине года в России снизят акцизы на автомобильный бензин и дизель. Скорее всего, это приведет к снижению темпов роста цен на заправках, но не к их откату (в некоторых регионах за две недели отмечено удорожание на три рубля за литр). Пока решение окончательно не принято, сгладить рост стоимости пытаются в оптовом звене — на бирже, откуда рост цен перетекает в розницу.

— С поправкой на бизнес — Законопроект об ответственности за исполнение иностранных санкций доработают — Представители бизнес-сообщества и эксперты представили Госдуме предложения ко второму чтению поправок об ответственности за исполнение в России иностранных санкций. В ходе дискуссии обсуждался перевод ответственности из уголовной в административную и другие идеи.

— Оценка для депутата — Президент назвал лучший способ подготовки к выборам в Госдуму — Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" активно работать над решением проблем граждан.

— Дали жалобную книгу — Владимир Путин ознакомился с проблемами бизнеса — Президент принял ежегодный доклад бизнес-омбудсмена — о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, под названием "Книга жалоб и предложений российского бизнеса". Например, Борис Титов предложил ввести механизм обязательной противопожарной декларации для опасных объектов — с исчерпывающими требованиями к объектам.

— Своих не бросать — Сенаторы и эксперты обсудили защиту прав соотечественников — Российские соотечественники за рубежом часто сталкиваются с пренебрежением, притеснениями и прямой дискриминацией из-за своей национальной принадлежности. О том, что может сделать для них историческая родина, говорили в среду в Совете Федерации участники "круглого стола" — парламентарии, дипломаты и юристы.

— "Эшелон" встанет в строй — В учениях "единой армии" стран ОДКБ впервые примут участие тыловики — В столицу Казахстана в среду съехались руководители министерств обороны и секретари Советов безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— Платформа успеха — Подписан указ о создании НКО "Россия — страна возможностей" — Президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию "Россия — страна возможностей". Соответствующий указ был подписан вчера главой государства. Новая организация объединит все проекты, входящие в одноименную открытую платформу.

— Диалог с доверием — Владимир Путин на ПМЭФ расскажет о задачах в экономике и встретится с зарубежными лидерами — Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума с программной речью. Главным посылом выступления станет необходимость повышения уровня доверия в мире. Об основных темах речи лидера РФ, а также в целом о его программе в рамках форума журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Министры себя покажут — Петербургский форум станет первым для нового правительства — В четверг открывается крупнейший и наиболее представительный в России Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где впервые выступят представители обновленного состава правительства.

— Патент в дефиците — Мигрантам будет сложнее трудоустроиться в России — Получить патент, дающий право на работу в России, станет сложнее. Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий новые ограничения для гастарбайтеров из безвизовых стран.

— Помогут с работой — Инвалидов будут сопровождать — Молодых людей 18-44 лет с инвалидностью будут сопровождать при получении ими профессионального образования и трудоустройстве.

— "Забыл" о доходах — Свердловского депутата, обвиненного в казенных тратах на жену, лишили мандата — В Екатеринбурге не утихает скандал вокруг депутатов Заксобрания Свердловской области, уличенных прокуратурой в нарушении антикоррупционного законодательства.

— Встали на якорь — Минтранс утвердил запретные зоны для судоходства во время ЧМ-2018 — В акваториях восьми из 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, введут запрет на судоходство: в Волгограде, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Сочи.

— Фирма заплатит — В России начинает действовать социальный туризм — Отдохнуть по системе социального туризма в России смогут до 20 миллионов россиян, рассказали "Российской газете" в Центральном совете по туризму и отдыху. Таким может быть эффект от изменений в законодательство, вступающих в силу в конце мая. Работодатели, оплатившие турпутевки по России своим сотрудникам, получат налоговые льготы.

— Другая мода — Россияне стали меньше курить — Доля курильщиков в России сократилась за пять лет с 40 процентов населения (в 2013 году) до 31 процента (на начало этого года).

— Каждому по проекту — В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству — В Совете Федерации рассматривают возможность отложить передачу денег дольщиков банкам.

— Стань профи — КС дал отсрочку от армии учащимся ПТУ и колледжей — Конституционный суд распространил свое решение о том, что "школьная" отсрочка от армии не должна учитываться на получающих среднее профессиональное образование. Такое решение вынесено по следам "дела студентов", рассмотренного в апреле.

— Букинг.да — Ростуризм сообщит о судьбе Booking.com до 4 июня — Минкультуры не планирует содействовать запрету сервиса Booking.com в России и не имеет полномочий по его закрытию, рассказала директор департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова.

— А теперь — залпом — Пуск четырех стратегических ракет прошел штатно — Произошло событие, которого ждали давно, и в успех которого уже не верилось. Головной корабль проекта 955 "Борей", названный в честь основателя Москвы Юрия Долгорукого, произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

— Здравия желаем, товарищ майор! — В день столетия фронтовичку и ветерана МВД из Тюмени повысили в звании — В полдень Елена Ковязина вышла на балкон и, глянув вниз, ахнула: взор на нее одновременно устремили с полсотни людей, раздались аплодисменты, а потом барабанная дробь, зазвучала музыка. С полчаса длился концерт во дворе хрущевки. Все ради одного дорогого зрителя — фронтовички и ветерана милиции, перешагнувшей вековой рубеж. "Жди меня, и я вернусь…" — декламировал заслуженный артист России, худрук театра "Ангажемент" Леонид Окунев. Женщина растроганно улыбалась сквозь слезы, призывно махнула рукой: "Милые, да заходите же в гости".

— Отрава по-домашнему — Наркотики прятали в банке с детским питанием — Сотрудники управления наркополиции по Сибирскому федеральному округу накрыли крупный канал распространения синтетических препаратов на Таймыре.

— Украл деньги секты — Продлен арест подельника "бога Кузи" — Тверской районный суд Москвы продлил арест Юрию Цукерману, предполагаемому подельнику и руководителю секты "бога Кузи" Андрея Попова. Цукерман проходит по уголовному делу о хищении 215 миллионов рублей.

— Жара бросает в холод — Очень теплое и капризное лето обещает Гидрометцентр — По расчетам синоптиков, температура воздуха в июне на европейской территории России ожидается выше нормы.

— Русский без санкций — В Пушкинском конкурсе "РГ" приняло участие 34 страны — Жюри подвело итоги XVIII Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется сегодня педагогу-русисту?". Напомним, что его организаторами являются "Российская газета" и правительство Москвы при поддержке Россотрудничества.

— Тайна маэстро — Обнаружен секрет звучания скрипок Страдивари — Тайваньские ученые, изучившие амплитудно-частотные особенности скрипок, изготовленных в период с XVI по XVIII век итальянскими мастерами, выяснили причину их неповторимого звучания.

— Фигура вертикали — У патриарха Кирилла 24 мая — день Ангела — 24 мая — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник, кульминацией которого становится концерт на Красной площади, начинается с торжественного молебна и возложения цветов к памятнику святым на Славянской площади в Москве. В церемонии принимают участие представители посольств славянских стран, а также представители Болгарии, Беларуси, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Греции, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории, Чехии. Но 24 и день тезоименитства патриарха Кирилла. О его фигуре и ее значении для светской культуры "РГ" рассказывает известный режиссер и театральный продюсер Эдуард Бояков.

— Носорог онлайн и со скидкой — Минприроды России и фонд IFAW обнародовали данные о криминальной интернет-торговле дикими животными — Известный российский сайт avito.ru и платформа социальной сети "ВКонтакте" оказались фигурантами доклада-расследования "Разрушение криминальных сетей: киберпреступность в сфере торговли дикими животными", который 23 мая выпускают в публичное пространство Минприроды России и Международный фонд защиты животных (IFAW).

— Стальной вариант — Вашингтон потребовал от Брюсселя сократить экспорт промышленной продукции в США — Вашингтон добивается от Брюсселя сокращения экспорта алюминиевой и сталелитейной продукции в США на 10 процентов. Как сообщает газета "Уолл-стрит джорнал", в ходе торговых переговоров Белый дом озвучил несколько вариантов, которые тем или иным путем позволят достичь этого результата.

— Нетаньяху ушел в подполье — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился проводить еженедельные совещания военно-политического кабинета правительства, в который входят министры и другие высшие должностные лица, в подземном бункере в центре Иерусалима, сообщает агентство Рейтер.

— Зомби не пришли — Жителей американского городка Лейк Уорт (штат Флорида) напугали сообщениями о нашествии зомби. Ложное оповещение получили около 7,8 тысячи человек. Панику усилило то, что это произошло ночью после отключения электричества.

— Ржавчина разъела реакторы — В Японии на семи атомных электростанциях в ходе общенациональной проверки обнаружены многочисленные трещины и даже сквозные отверстия. К их возникновению привела коррозия металла, сообщает национальная телерадиовещательная корпорация NHK со ссылкой на местные власти.

— Куда поедут украинцы?— Польские СМИ подсчитали потери Украины от выхода из СНГ — Планы президента Украины Петра Порошенко окончательно захлопнуть за собой дверь Содружества Независимых Государств вызвали резонанс в польских СМИ. Издание Rzeczpospolita подсчитало украинские потери и сообщило, что три миллиона украинцев могут лишиться возможности работать в России.

— Торг ведется заочно — Вашингтон и Пхеньян угрожают друг другу отменой саммита — До американо-северокорейского саммита в Сингапуре осталось три недели, но Вашингтон и Пхеньян уже начали "заочный торг", угрожая друг другу отменой встречи. Сеул же пытается сыграть роль посредника, уговаривая обе стороны проявить благоразумие. Одновременно Южной Корее удалось направить своих журналистов на закрытие ядерного полигона КНДР, хотя Пхеньян в полной мере сумел довести ситуацию до грани крупного скандала.

— Стена в неизвестность — В Гоголь-центре сыграли "Две комнаты" — В Гоголь-центре премьера — новая пьеса молодого драматурга Евгения Казачкова, чья удачная интерпретация бергмановской "Персоны" уже увидела свет на малой сцене этого театра.

— Слово как икона — Сегодня вручат Патриаршую литературную премию — 24 мая — в день славянской письменности и культуры — в храме Христа Спасителя по традиции вручают Патриаршую литературную премию. Об образцах, критериях, предпочтениях наш разговор с известным поэтом, в прошлом также лауреатом Патриаршей литературной премии Олесей Николаевой.

— Время московское — В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная 200-летию И.С.Тургенева — Что в современной Москве Иван Тургенев признал бы без труда? "Наверное, дом на Остоженке, где сейчас и располагается его музей. Конечно, старое здание Московского университета, — говорит куратор выставки Наталья Каргаполова. — Нескучный сад, где он встретил свою первую любовь Екатерину Шаховскую…"

— Диалог прагматиков — Российско-американская конференция "Форт-Росс" объединяет сторонников развития отношений двух стран — На деловую панель российско-американской конференции "Диалог Форт-Росс", прошедшую в Великом Новгороде 21-22 мая, съехались чиновники, бизнесмены, политологи, эксперты из двух стран, в их числе глава компании "Транснефть" Николай Токарев, представители компаний "Совкомфлот" и "Шеврон Нефтегаз Инк". Обсуждение было посвящено возможности развития контактов между Россией и США на фоне спада отношений и санкций.

— Храброе сердце — 10-летний мальчик спас жизнь мужчине с сердечным приступом — В Ижевске 10-летний мальчик Максим Видеман спас жизнь мужчине, у которого на улице внезапно случился сердечный приступ. В этот момент ученик третьего класса возвращался с друзьями домой и подходил к автобусной остановке по улице Гагарина. За торговым центром "Сфера" они увидели, что на обочине тротуара в траве лежит мужчина, хрипит и держится руками за сердце. Об этом "РГ" рассказала мама школьника Мария Видеман.

— В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах — Лифты в домах Москвы стали ремонтировать в 20 раз быстрее. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время визита на городское предприятие "Мослифт". "Раньше целые подъезды оставались без лифта месяцами, — сказал глава города. — А теперь ремонт занимает максимум 1-2 дня".

— "Свидетели" под арестом — В Оренбурге задержали экстремистов — Девять жителей Оренбуржья подозреваются в причастности к запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Трое из них задержаны, двоим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

ИЗВЕСТИЯ

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— Людям без гражданства станет проще получить российский паспорт — Норма заработает с 1 января 2020 года, предполагает законопроект МВД — Удостоверение для лиц без гражданства с 1 января 2020 года позволит получить российский паспорт в упрощенном порядке, рассказали "Известиям" в МВД. В ведомстве готовят соответствующий законопроект. Но уже с временным удостоверением личности, которое также разрабатывается, они смогут легально находиться в стране и работать.

— Бронированный запрет — С чем связан скандал вокруг ограничений на работу Booking.com в России — Министерство культуры поручило Ростуризму изучить предложение об ограничениях для Booking.com — сервиса по онлайн-бронированию отелей по всему миру. Инициатива принадлежит главе компании "Свой туристический сервис" ("Свой ТС") Сергею Войтовичу. Он недоволен тем, что Booking монополизировал рынок индивидуальных бронирований, от чего, естественно, страдают туроператоры, и пожаловался на это в Минкульт. Тот обращение принял и перенаправил его в подведомственный Ростуризм.

— Мобильную "скорую" на ЧМ оснастят дефибрилляторами — К мундиалю появятся специальные бригады медиков для помощи болельщикам — К чемпионату мира по футболу Минздрав организует мобильные бригады скорой помощи для футбольных болельщиков. Медики получат всё необходимое, в том числе автоматические дефибрилляторы. По словам экспертов, приборы могут понадобиться, если кому-то станет плохо в толпе или захлестнут эмоции во время просмотра матча.

— Технологии для ВВП — Выполнение майских поручений президента способствует росту экономики — Российская экономика будет расти ежегодно на 4% с 2030 года, если уже сейчас начнется реализация поручения президента по технологическому развитию, говорится в докладе НИУ ВШЭ, с которым ознакомились "Известия". Однако для этого расходы на научные исследования и разработки нужно увеличить с 1,1% до 2,1% ВВП к 2030 году. Причем больше половины этих средств должны поступить от бизнеса.

— Свободу слову — Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста — Депутаты европейского и национальных парламентов потребовали от Киева немедленно освободить руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и прекратить нарушать права человека. Как рассказали "Известиям" в Европарламенте, на ближайшем пленарном заседании в Страсбурге состоится обсуждение данной проблемы. Кроме того, депутаты намерены обратиться к украинским коллегам с просьбой разобраться в ситуации.

— Вольное ликование — Чем может обернуться оправдательный приговор женщине, зарезавшей мужа-тирана — Редчайший случай в российском уголовном праве — суд в Приморском крае 22 мая оправдал местную жительницу, зарезавшую мужа-садиста. Мужчина на протяжении нескольких лет избивал ее, а в роковой день пытался задушить. Инстанция установила, что подсудимая действовала в обстоятельствах необходимой обороны. Подробности процесса порталу iz.ru рассказал адвокат оправданной женщины Елена Соловьева.

— "Жертвы современного рабства — 25 млн человек" — Спецпредставитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова — о вовлечении детей в преступный бизнес и активизации террористов в работорговле — В 71% случаев жертвами торговцев людьми становятся женщины и девочки, сообщила специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова. Тема противодействия работорговле будет затронута во время дискуссий о роли частного сектора в предотвращении этого явления, которые пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума. Мадина Джарбусынова прилетела в Россию специально для участия в мероприятии, где обсуждаются не только экономические, но и политические, и гуманитарные вопросы.

— Капитал на экспорт — В прошлом году вложения россиян за границу составили $38,6 млрд — Российские инвестиции за рубеж выросли до максимума с 2014 года. По итогам 2017 года они составили $38,6 млрд, говорится в материалах Центробанка. Большая часть — это вложения в уставный капитал, паи и акции инвестиционных фондов. Одной из причин такой динамики стало укрепления курса рубля. Кроме того, Россия сейчас зарабатывает больше, чем тратит, что привело к экспорту капитала. Главное, чтобы такие инвестиции вернулись в страну в виде прибыли, иначе они превратятся в отток, предупреждают эксперты.

— ПМЭФ на миллиард — Крупнейшие системообразующие организации России потратят рекордные суммы на участие в форуме — Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется крупнейшим российским госкомпаниям и госкорпорациям в 1,14 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компаний, с которыми ознакомились "Известия". Главными статьями расходов стали непосредственно участие в форуме, информационно-рекламные услуги и изготовление стендов.

— ПМЭФ-2018 станет территорией диалога российского и зарубежного бизнеса — Европейский и российский бизнес хочет восстановить деловые связи и просит политиков отказаться от санкционной парадигмы — Петербургский экономический форум — это международная площадка, на которой представители деловых кругов и государства могут обсудить ключевые экономические вопросы и задачи, стоящие перед Россией, другими развивающимися странами и всем миром. В этом году основной темой ПМЭФ станет создание экономики доверия. Главы ключевых бизнес-объединений и представители иностранных компаний рассказали "Известиям", чего ждут от форума предприниматели и насколько важно восстановить доверие с зарубежным бизнесом.

— "Мы видим малейшие искажения в статистике ЕГЭ" — Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев — о грядущей экзаменационной кампании и изменениях, ожидающих выпускников — В ближайший понедельник в российских школах начинается основной этап сдачи ЕГЭ. Перед стартом кампании замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Известиям" рассказал о новых технологиях в борьбе с подсказками и шпаргалками, о том, как удалось сэкономить на организации экзамена и когда задания для выпускников начнут рассылать по регионам в виртуальном режиме. Чиновник сообщил и о грядущих изменениях: уже в следующем году желающие смогут сдать китайский язык, также готовится постепенный переход на онлайн-апелляцию.

— Количество бесконтактных операций по картам "Мир" утроилось — К концу года их число вырастет до 15 млн — Россияне всё чаще используют бесконтактные карты "Мир" для оплаты ежедневных покупок. Количество операций с ними по итогам I квартала 2018 года выросло втрое — до 7,4 млн. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт. По прогнозам экспертов, к концу года россияне совершат 15 млн таких операций по картам "Мир", а НСПК сможет занять долю в 40% на отечественном рынке платежных систем.

— Все данные об автомобиле соберут в одной базе — Россия внедрит электронную версию одобрения типа транспортного средства — Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей Россия введет и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом "Известиям" сообщили в Росстандарте, который инициировал нововведение. Внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года. Новация позволит значительно снизить административные барьеры для автопроизводителей. Кроме того, будут исключены любые коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок.

— Выборам подбирают дату — В администрации президента обсуждаются варианты переноса Единого дня голосования — Решение о новой дате Единого дня голосования (ЕДГ) пока не принято — в администрации президента обсуждаются варианты от его отмены до введения двух дат весной и осенью. Об этом сообщили собеседники "Известий", близкие к АП. В 2018 году выборы, как и было запланировано изначально, пройдут 9 сентября.

— Профстандарт запретит риелторам обманывать и клеветать — Минтруд планирует утвердить документ к октябрю — У риелторов появится профессиональная этика, трехступенчатая карьерная лестница и шанс получить профильное образование. Это подразумевает проект профстандарта "Специалист в сфере недвижимости". В нем сказано, что такие специалисты не должны вводить в заблуждение клиента, использовать его состояние здоровья и порочить коллег по цеху. Минтруд планирует утвердить профстандарт в третьем квартале нынешнего года. По мнению экспертов, это поможет рынку недвижимости сделать шаг от стихийного к цивилизованному развитию.

— Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением — В 2017 году государство получило более 500 млрд рублей от табачных компаний — Часть "табачных" акцизов могут направить на борьбу с курением. Этот вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за 2017 год. "Известия" ознакомились с документом. Похожая практика есть во многих странах, например в Таиланде, отметили эксперты. Российское законодательство пока не предусматривает механизмов для такого перераспределения доходов от акцизов.

— Фармацевтический рынок России за год вырос на 8% — Больше всего увеличились затраты на лекарства для больниц и льготников, но максимальный оборот остался в аптечных сетях — Российский фармацевтический рынок вырос на 8% по итогам прошлого года. В 2017-м было реализовано 6,2 млрд упаковок медикаментов на 1,6 трлн рублей. Больше всего — почти на 18% — увеличился объем закупок препаратов для лечебно-профилактических учреждений. Существенного повышения цен не зафиксировано благодаря госрегулированию в сфере жизненно важных лекарств, а рост объемов закупок для больниц и поликлиник говорит о более высоком качестве медпомощи, отмечают эксперты.

— С гаджетом вход запрещен — Минобороны запретило проносить на территорию особо важных объектов любые электронные устройства — Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов (в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну). Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

— "Коррупции становится меньше" — Президенту представили "Книгу жалоб и предложений" российских бизнесменов — Накануне открытия Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Уполномоченный по защите прав предпринимателей передал главе государства очередной доклад о трудностях, которые испытывает бизнес в России. Всего в "книге жалоб" оказалось 284 вопроса. В этот же день Владимир Путин встретился с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Работа партии, подчеркнул во время беседы российский лидер, должна быть направлена на решение проблем граждан.

— Карточный долг — До 2021 года в бюджете не предусмотрено средств на продуктовые карты, сказано в документах Минфина, с которыми ознакомились "Известия". Пока Минпромторг не смог согласовать с ведомством финансирование своего проекта, старт которого намечен на 2019 год. По оценкам Министерства торговли и промышленности, в год на адресную помощь малоимущим может потребоваться более 300 млрд рублей исходя из того, что в программе могут принять участие более 19 млн человек.

РБК daily

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— Системе ГЛОНАСС добавили охранную функцию — Вневедомственная охрана Росгвардии занялась подключением тревожных кнопок в рейсовых автобусах по всей стране. В планах ведомства — интегрировать свою услугу с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС, обязательным для любого транспорта.

— Россияне настрадались на 2 млрд евро — С 1998 года Европейский суд по правам человека взыскал с России почти 2 млрд евро компенсаций, подсчитали правозащитники. Большая часть из них выплачена за пытки, нарушения прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность.

— Майский экзамен — На Петербургском форуме правительство расскажет о плане действий по выполнению майского указа Владимира Путина, а иностранные инвесторы попытаются наладить диалог с российскими чиновниками и компаниями на фоне расширения санкций.

— Терминальный интерес — Китайская госкомпания COFCO начала переговоры о приобретении на юге России терминала по перевалке зерна, масла и сои мощностью до 10 млн т в год. Сделка может обойтись ей в сумму до $400 млн, утверждает источник РБК.

— Между Индией и Турцией — Россия поднялась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии швейцарской бизнес-школы IMD. В этом году ключевыми вызовами для страны станут санкции и рост неравенства, утверждают авторы исследования.