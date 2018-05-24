МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил долю в российско-вьетнамском совместном предприятии (СП) "Газпромвьет" до 61,76%, следует из материалов компании.

"Согласовать позицию ПАО "Газпром" по голосованию его представителей в органах управления ООО "Газпромвьет" за увеличение уставного капитала ООО "Газпромвьет" за счет внесения ПАО "Газпром" дополнительного вклада на сумму 334,7 миллиона рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО "Газпром" доли в уставном капитале ООО "Газпромвьет" составит 941,605 миллиона рублей, а ее размер увеличится и составит 61,75634%", — говорится в сообщении.

В соответствии с договором об учреждении ООО "Газпромвьет" от 15 декабря 2009 года между "Газпром" и КНГ "Петровьетнам" создано общество с ограниченной ответственностью "Газпромвьет" (с распределением долей: "Газпром" — 51%, КНГ "Петровьетнам" — 49%).