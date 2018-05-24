С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall с партнерами планирует предложить правительству РФ снижение НДПИ для совместного с "Газпромом" и австрийской OMV проекта по разработке Южно-Русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил в интервью РИА Новости член правления Wintershall Тило Виланд в кулуарах ПМЭФ.

"Как вы знаете, у нас есть решение по ачимовским проектам. У нас пока нет решения по "Севернефтегазпрому". Мы точно так же будем контактировать с правительством, и объяснять, почему снижения НДПИ также нужно для этого проекта", — сказал Виланд.

"Снижение не обязательно должно быть таким же, как для ачимовских проектов. Но мы бы хотели вступить в переговоры и объяснить, почему оно необходимо. Правительству нужно время, чтобы сформироваться, и после мы обратимся к ним, чтобы продолжить конструктивные переговоры, которые у нас всегда были с правительством РФ", — отметил он.

"Мы ориентируемся на снижение НДПИ для всего срока реализации проекта. Как долго продлятся переговоры с правительством, я не могу предсказать. Министрам нужно время рассмотреть наши предложения, это может длиться какое-то время", — добавил Виланд.

Южно-Русское месторождение, одно из крупнейших в России, расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные запасы месторождения оцениваются в 1 триллион кубометров газа. Разработку месторождения ведет "Севернефтегазпром", 40% в котором принадлежит "Газпрому", 35% — Wintershall Holding GmbH, 25% владеет OMV.