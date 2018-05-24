С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Планируемое снижение акцизов на топливо в РФ не будет работать на понижение цен, но временно стабилизирует их, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

"Мы благодарны правительству, что решение принято. Это изменение акцизов позволит на какой-то период стабилизировать цены, но я не думаю, что оно будет работать на понижение этих цен", — сказал Алекперов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

На вопрос о ценах на топливо в следующем году он ответил: "Я надеюсь, что цены на бензин в 2019 году сохранятся, потому что внутренний рынок чувствителен во всех отношениях".

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов также считает, что снижение акцизов на топливо в РФ при нынешних ценах на нефть и курсе рубля не снизит цены на бензин и дизтопливо, но остановит рост.

"К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти", — ответил Сазанов на соответствующий вопрос.