МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК обязала "Газпром" обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия приняла решение о наложении на "Газпром" ряда обязательств, которые касаются опасений ЕК по поводу конкуренции, и обеспечения свободных поставок газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в интересах европейских потребителей и предприятий", — сообщается в релизе.

"Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК наложила на российский газовый холдинг ряд обязательств по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы, сообщила ЕК.

"Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи 9 антимонопольного регулирования Евросоюза. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобального оборота компании", — говорится в сообщении. Следовательно, на данном этапе ЕК не налагает штрафы на "Газпром" в рамках антимонопольного дела.

Еще один пункт — "Газпром" должен разрешить своим клиентам в ЕС реэкспорт его газа. "Газпром" выступает за единый конкурентный рынок газа в РФ

"Сегодняшнее решение Еврокомиссии … налагает на "Газпром" детальный набор правил, которые в значительной степени изменят то, как "Газпром" работает на рынках газа Центральной и Восточной Европы. Больше не будет контрактных барьеров для свободного потока газа: "Газпром" должен устранить любые ограничения, наложенные на клиентов, по трансграничной перепродаже газа", — говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя правления российского экспортера газа Александр Медведев заявил, что "Газпром" удовлетворен решением Еврокомиссии по антимонопольному делу.

Медведев заявил, что принятое ЕК решение является наиболее приемлемым для работы газового рынка стран Евросоюза. Новак: РФ нужны гарантии Болгарии, чтобы "Турецкий поток" прошел в ЕС

"Газпром" всегда соблюдал требования по конкуренции в ЕС и продолжит их соблюдать в будущем, добавил он.

"Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", — сказал Медведев.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", — добавил он.