БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Урегулирование антимонопольного дела против "Газпрома" не препятствует заинтересованным лицам в Центральной и Восточной Европе потребовать с него компенсаций через суды, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Еврокомиссия ранее в четверг сообщила, что завершила без штрафа антимонопольное дело в отношении "Газпрома", инициированное еще в 2012 году. При этом ЕК наложила на российский газовый холдинг ряд обязательств по обеспечению свободных поставок газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

"Те, кто считают, что они пострадали от поведения "Газпрома", могут пойти в национальный суд и подать на компенсации. Недавно Европейский суд подтвердил, что они могут это сделать… Факт того, что Еврокомиссия приняла обязательства и сделала их юридически обязывающими (для "Газпрома" в рамках антимонопольного дела — ред.) не меняет того факта, что национальный суд может рассмотреть подобные вопросы", — ответила Вестагер на вопрос, дает ли решение Еврокомиссии компаниям и клиентам "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе возможность требовать с холдинга компенсаций.