БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром" не должен будет требовать компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода "Южный поток", говорится в сообщении Еврокомиссии в рамках завершения антимонопольного расследования в отношении российской газовой компании.

"Газпром не будет требовать (возмещения – ред.) какого-либо ущерба от своих болгарских партнеров после прекращения проекта "Южный поток", — говорится в релизе.

Это является одним из пунктов обязательств, которые Еврокомиссия налагает на "Газпром" в рамках своего антимонопольного расследования.