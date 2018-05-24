МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Еврокомиссия 24 мая объявила о завершении антимонопольного дела в отношении "Газпрома", которое было инициировано в 2012 году. По решению комиссии, российская корпорация обязана обеспечить свободные поставки газа в страны Центральной и Восточной Европы по конкурентным ценам. В случае нарушения данных требований "Газпром" ждет штраф в размере до 10% глобального оборота компании. Решение ЕК подразумевает отсутствие штрафов на данном этапе в рамках антимонопольного дела.

Детальный набор правил, представленный ЕК, устраняет также любые ограничения на реэкспорт газа, поставляемого "Газпромом" в Европу. При этом завершение антимонопольного дела против "Газпрома" не запрещает заинтересованным лицам в Центральной и Восточной Европе обратиться в национальный суд с требованиями компенсаций.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что корпорацию удовлетворило решение Еврокомиссии по антимонопольному делу. Оно является наиболее приемлемым для работы газового рынка стран Европейского союза. При этом он подчеркнул, что "Газпром" всегда соблюдал и продолжит соблюдать требования по конкуренции в ЕС.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", расследование дела уже давно было завершено, и Еврокомиссия просто ждала удобного момента, что бы его озвучить. В самом решении нет ничего нового, поскольку "Газпром" давно уже выполнил предъявленные ему требования. Что касается конкурентной цены на газ, то Европе просто негде покупать топливо в таких объемах по такой стоимости.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что на самом деле данное решение было принято еще в прошлом году. Европейцы ждали некоего подходящего момента, когда можно его опубликовать.

"Они думали, что завершение дела в момент потепления между Россией и Европой не будет идти в разрез с общей конфронтацией. Получилось наоборот. Наши отношения несколько обострились, а публикация стала позитивом для России", — сказал Юшков.

По его мнению, решение показывает, что у России и Европы все меньше и меньше противоречий. И в этом плане отношения контрастируют с линией Европа – США, где нарастают конфликты.

В рамках же самого решения можно отметить, что "Газпром" давно выполнил все указанные Еврокомиссией требования. Еще до конфликта с Западом в 2014 году.

"Например, начинаются реэкспортные поставки газа из Европы на Украину. А откуда они берутся, если у "Газпрома" есть запрет на реэкспорт? Нет, по сути "Газпром" уже к началу этого антимонопольного расследования, о котором идет речь, изменил все контракты и выполнил все эти требования", — пояснил эксперт.

"Газпром" убрал из контрактов запрет на реэкспорт. И украинская тематика – тому подтверждение.

"Украина закупает газ в Европе. Разве там много добывают? Они покупают у Польши, у Венгрии, у Словакии", — напомнил Юшков.

Эти страны, за исключением Польши, не являются производителями газа. Европа покупает российский газ у "Газпрома" и продает его Украине, что является тем самым реэкспортом. И он не запрещен. Это – хороший пример того, что "Газпром" свои контракты уже исправил. И цены у соседних государств примерно одинаковы.

"Требование об одинаковом уровне цен "Газпром" тоже выполнил. По сути, это решение – прекращение дела за отсутствием состава преступления. Такая формулировка будет наиболее подходящей. "Газпром" свое дело сделал, поэтому с него снимают обвинения", — подчеркнул Юшков.

Он полагает, что ожидать каких-то сенсаций или штрафов не стоит. Конечно, европейцы пытаются, в какой-то степени сохранить лицо, пытаясь доказать, что всего добились сами.

"Если вы будете нарушать, мы вас оштрафуем. Но в этом плане "Газпрому" проще согласиться. Он же и не собирается ничего нарушать, действует в рамках этой игры. Я думаю, что это успех для "Газпрома"", — добавил эксперт.

Юшков считает, что можно подвести черту под этой историей и констатировать договоренности с Европой. Самое главное и актуальное сейчас – "Газпром" показывает, что он готов действовать по европейским нормам, а значит он – экономический игрок на европейском рынке, и те проекты, которые он реализует, тоже – экономические.

"Штрафов против него нет, значит, он все выполняет. Значит все это – в рамках экономики. Значит надо разрешить ему построить "Северный поток — 2" как экономический, а не политический проект. Никаких препятствий быть не должно", — уверен Юшков.

"ГАЗПРОМ" ДЛЯ ЕВРОПЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ MICROSOFT

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что решение достаточно ожидаемо. Тем более, что снятие запрета на реэкспорт — мера понятная и уже реализованная. Для всех европейских стран либо уже снято ограничение на реэкспорт, либо действует на крайне ограниченном количестве рынков. Решение никак не повлияет на долю "Газпрома" и на его бизнес.

"Все это является стандартной историей. Никакого конфликта в этом нет. Во многом решение подтверждает уже установившуюся практику. Тем более, что само разбирательство длилось достаточно долго, для того чтобы ряд движений со стороны "Газпрома" и его клиентов уже успел произойти", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что изменения уже улучшили условия для покупателей "Газпрома" относительно того, что было еще 10 лет назад. Однако история с реэкспортом не заканчивается для таких рынков, как Польша, которая является знаковым противником различных проектов "Газпрома". Эта страна инициирует антимонопольное разбирательство против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Возможно, перед 2022 годом, когда истекает контракт с "Газпромом", будет предпринята попытка усилить свои переговорные позиции.

"Но никуда им от российского газа не деться, если они хотят получать его по приемлемой цене", — считает Фролов.

Эксперт добавил, что положение "Газпрома" на рынке за последние пять лет значительно упрочилось. Поставки газа выросли на 40-50 миллиардов кубометров, и спрос на него продолжает расти. Такая ситуация, скорее всего, сохранится в диапазоне 10 лет.

"Снижение возможно лишь в краткосрочной перспективе, поскольку в прошлом году был установлен рекорд из-за совпадения целого ряда факторов. Возможно, такое совпадение не повторится. Но в дальнейшем будет снижаться добыча в странах ЕС, а сжиженный газ в Европу поставляют крайне неохотно", — сказал Фролов.

Он напомнил, что в Европе построены СПГ-терминалы суммарной мощности до 240 миллиардов кубометров, но реально они принимают до 55 миллиардов в год. Это демонстрирует непродуманность энергетической политики Евросоюза, который явно переоценивает качество своего рынка и интерес к нему поставщиков.

"Их положение на рынке СПГ – далеко не доминирующее. Азия берет до 70% всего сжиженного газа. Европе это и не снилось. Никто им столько газа не повезет по сопоставимой цене с российским топливом", — считает Фролов.

Эксперт полагает, что вопрос поставки газа по конкурентной цене — намек на развитие СПГ-проектов.

"Но Хорватия уже 20 лет хочет построить у себя терминал. Однако никому этот проект не интересен. И даже если объект будет построен, газа они по такой же цене как от "Газпрома" получать не будут", — отметил Фролов.

По его словам, в вопросе реэкспорта газа Еврокомиссию можно понять- в Европе хотят организовать единое пространство в ценовом плане. Но цены уже не сильно отличаются для каждого из этих рынков. Да и сами рынки Центральной и Восточной Европы не настолько велики, чтобы стать какой-то проблемой для "Газпрома".

"По цене, более привлекательной, чем в России, все равно никто газ поставлять не будет. Его просто нет нигде в мире по такой цене в таких объемах", — подчеркнул эксперт.

По словам Фролова, такие разбирательства с крупными компаниями являются нормальной практикой. Даже американский Microsoft в Европе наказывали, и в этом трудно усмотреть какую-то политическую подоплеку. "Газпром" такая же величина, но на рынке энергетики.

"Только Microsoft наказали, а российскую компанию – нет. Поэтому "Газпром" – лучше Microsoft для Евросоюза", — отметил Фролов.