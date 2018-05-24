С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" до осени не будет размещать евробонды, сообщил глава российской нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Пока мы не чувствуем напрямую ограничений с финансового рынка, но мы уже почувствовали то, что компания не разместила евробонды. Наши аналитики порекомендовали нам сделать паузу. Пока мы взяли (паузу — ред.) до осени, а дальше будем оценивать рынок, насколько он будет готов принять наши евробонды", — сказал Алекперов в эфире телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о влиянии санкций на компанию.

Как пояснил позднее Алекперов в интервью телеканалу РБК, компания весной планировала разместить евробонды на 1,5 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.