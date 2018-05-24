С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" может ближе к концу лета немного увеличить инвестпрограмму на 2018 год, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Что касается инвестиционной программы на этот год может быть ближе уже к концу лета произойдет какая-то корректировка, мы получим дополнительный денежный поток, который сможем направить на какие-то проекты. Но я не думаю, что этот дополнительный денежный поток будет существенным", — сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия-24" на ПМЭФ.

Также глава компании отметил, что "Газпром нефть" не планирует каким-либо образом корректировать стратегию развития.

Дюков отметил, что долгосрочные инвестиционные решения компания принимает исходя из прогноза цен на нефть в 50 долларов за баррель.