МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российская компания "Новатэк" и французский концерн Total смогли договориться о вхождении второй стороны в проект "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове.

Соглашение сторон подписано в результате переговоров российского президента Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона в ходеПМЭФ-2018.

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон в свою очередь заявил, что соглашение является обязывающим документом: сделка будет закрыта в I квартале 2019 года.

Total получит 10% в "Арктик СПГ-2" с перспективой увеличения доли до 15%.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) на "Арктик СПГ-2" может начаться в 2023 году, сообщает Total. "Первая из трех линий, вероятно, будет запущена в 2023 году", — говорится в сообщении.