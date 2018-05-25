БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Газ из России останется важным источником энергии для государств из Евросоюза. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Российский газ является и останется важным источником энергии для Евросоюза", — отметил Шефчович.
Ранее Еврокомиссия неоднократно заявляла, что для стран ЕС является важным пунктом сохранение коммерчески жизнеспособных объемов поставок газа из России в Европу транзитом по территории Украины.
Напомним, что действующий в настоящее время контракт по транзиту газа из РФ через Украину истекает в конце 2019 года.
Накануне Еврокомиссия опубликовала сообщение, в котором заявила, что "Газпром" не должен будет требовать компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода "Южный поток".