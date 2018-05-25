БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Газ из России останется важным источником энергии для государств из Евросоюза. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Российский газ является и останется важным источником энергии для Евросоюза", — отметил Шефчович.

Ранее Еврокомиссия неоднократно заявляла, что для стран ЕС является важным пунктом сохранение коммерчески жизнеспособных объемов поставок газа из России в Европу транзитом по территории Украины. ЕК: "Газпром" не должен требовать компенсаций с Болгарии за отмену проекта "Южный поток"

Напомним, что действующий в настоящее время контракт по транзиту газа из РФ через Украину истекает в конце 2019 года.

Накануне Еврокомиссия опубликовала сообщение, в котором заявила, что "Газпром" не должен будет требовать компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода "Южный поток".