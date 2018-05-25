С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках ПМЭФ подписала соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ганы (GNPC) о поставках СПГ в объеме 1,7 миллиона тонн в год, нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания документа.

"Роснефть" и GNPC подписали пакет документов, предполагающих доставку в порт Тема (Гана) в течение 12 лет сжиженного природного газа (СПГ) в объеме около 1,7 миллиона тонн в год, его регазификацию на мощностях терминала Тема с целью последующей поставки природного газа в адрес GNPC. Обязательства сторон по подписанным документам вступят в силу после их одобрения советами директоров сторон", — поясняется в сообщении "Роснефти".

В рамках форума между "Роснефтью" и GNPC также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное изучение приоритетных направлений в сфере разработки нефтегазовых месторождений и поставок нефти и нефтепродуктов.