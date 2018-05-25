С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" в рамках ПМЭФ подписала долгосрочные контракты о поставке нефтепродуктов в Монголию, передает корреспондент РИА Новости. Общая стоимость контрактов — 2,1 миллиарда долларов, сообщила компания.

"Роснефть" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума заключила долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов — 2,1 миллиарда долларов", — говорится в сообщении "Роснефти".

Реализацию нефтепродуктов в адрес 12 потребителей, включая крупнейших владельцев сетей АЗС КОО "НИК", КОО "Магнай Трейд", КОО "Ойн Бирж" и КОО "Сод Монгол Групп", будет осуществлять дочернее общество компании КОО "Роснефть-Монголия" на условиях take or pay (бери или плати).

Отмечается, что за 10 лет присутствия на монгольском топливном рынке доля "Роснефти" выросла до 80%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.