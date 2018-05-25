МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Участники соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) придут к компромиссу в вопросе смягчения сделки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, чьи слова приводит агентство Блумберг.

"Страны ОПЕК+ достигнут компромисса в ослаблении сокращений добычи", — цитирует агентство министра. Он также подчеркнул, что участники сделки не заинтересованы в перегреве рынка и стремятся к справедливым ценам на нефть.

По мнению Новака, пока слишком рано говорить о том, насколько вырастет добыча в странах ОПЕК+, когда сделка будет смягчена.

Глава Минэнерго также заявил, что Россия обсудила вопрос ослабления условий соглашения с нефтяными компаниями страны, которые поддерживают позицию государства в этом вопросе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.