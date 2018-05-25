С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. "Газпром" и Total запланировали старт поискового бурения на участке "Асеро" в Боливии на конец текущего года, сообщает пресс-служба "Газпрома".

Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента французской Total Патрика Пуянне, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение ходом двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Боливии, в частности, ход освоения месторождения "Инкауаси".

"Было также отмечено, что в конце текущего года запланирован старт поискового бурения на участке "Асеро", — говорится в сообщении.

"Газпром" в партнерстве с Total E&P Bolivie и TecPetrol de Bolivia участвует в проектах освоения перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых введено в эксплуатацию месторождение "Инкауаси". "Газпром" совместно с Total также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро".

Интересы "Газпрома" в боливийских проектах представляет Gazprom EP International B.V. — специализированная компания для реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.