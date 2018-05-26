С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. Одной из ключевых тем проходящего сейчас Петербургского экономического форума стала судьба сделки стран ОПЕК и тех, кто не входит в этот картель (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти: цены на нефть растут, избыток ее запасов снижается и логично встал вопрос о том, нужны ли ограничения добычи в нынешнем объеме или их следует смягчить.

О сделке нефтедобывающие страны договорились в конце 2016 года. Этому предшествовал длительный период снижения цен на нефть, и договориться и неких совместных действиях будущие ОПЕК+ пытались весь год. В итоге страны решили снизить свою добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Из этого объема 300 тысяч баррелей приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.

Но главной целью соглашения участники сделки называют отнюдь не рост мировых цен на "черное золото". Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР.

В середине мая Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем ежемесячном докладе, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 миллион баррелей — этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ привел подобные данные по мировому рынку. По его словам, избыток коммерческих запасов нефти в мире в настоящий момент близок к нулю.

"Запасы год назад были выше средних пятилетних значений на 323 миллиона баррелей, сегодня они находятся примерно на уровне нуля или даже есть оценки, что минус 20 миллионов баррелей", — сказал Новак.

Таким образом, по его словам, благодаря сделке ОПЕК+ удалось серьезно изменить ситуацию с переизбытком нефти на мировом рынке.

ПРИЗРАК ДЕФИЦИТА НЕФТИ

Новости о ситуации с запасами нефти приходили на фоне наметившегося в последние месяцы роста цен на нее. В апреле и мае цены пробивали потолки четырехлетней давности, 17 мая стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель.

Но в случае с ценами нельзя говорить только о влиянии сделки ОПЕК+. Удорожание нефти многие эксперты связывают с целым рядом факторов, среди которых рост спроса на нефть в мире при одновременной высокой степени соблюдения странами ОПЕК и вне ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи нефти, стремительном падении добычи нефти в Венесуэле до многолетних минимумов и выходом США из ядерной сделки с Ираном, что также может ограничить предложение на рынке "черного золота".

Потребители нефти в этой ситуации начали опасаться недостаточного предложения сырья. В середине мая министр нефти и природного газа Индии, которая является третьим по величине потребителем нефти в мире после США и Китая, Дхармендра Прадхан сообщил министру энергетики Саудовской Аравии Халиду аль-Фалиху о своей обеспокоенности текущим ростом цен на нефть и его влиянием на потребителей.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих вслед за решением США выйти из ядерной сделки с Ираном заявлял 9 мая, что находится в тесном контакте с Россией и США и будет держать связь и с другими производителями и ключевыми потребителями нефти в ближайшее время, чтобы обеспечить стабильность рынка.

В пятницу, присутствуя на ПМЭФ, аль-Фалих провел телефонный разговор с главой государственного энергетического управления Китая Нуэром Бекри, которого заверил, что Эр-Рияд обеспечит стабильность на мировом рынке нефти и не допустит недостатка в поставках.

Аль-Фалих заверил, что Саудовская Аравия вместе с другими производителями гарантирует адекватный объем поставок сырой нефти, чтобы исключить любые потенциальные нехватки и удовлетворить потенциальный прирост спроса.

Бекри в свою очередь отметил, что Китай, являясь важным потребителем сырой нефти, будет внимательно следить за развитием ситуации на рынке и надеется, что Саудовская Аравия совместно с другими странами примет практические меры для обеспечения адекватных поставок сырой нефти и поддержании стабильности цен на нефть.

Также в пятницу министерский комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ отметил рост обеспокоенности среди стран-импортеров нефти в связи с возможным дефицитом на мировом нефтяном рынке и попросил техкомитет ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке.

Как заверил на ПМЭФ глава Минэнерго РФ Александр Новак, ОПЕК+ придет к компромиссу в вопросе смягчения своей сделки. По его словам, цифры возможного роста добычи в рамках ОПЕК+ будут обсуждаться на встрече министерского комитета сделки в июне.

Как отметил аль-Фалих, увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет постепенным и может начаться во втором полугодии 2018 года. По словам Новака, может быть, в третьем квартале.