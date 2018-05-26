АНКАРА, 26 мая /ПРАЙМ/, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия вернет Турции один миллиард долларов в связи с ретроактивным предоставлением скидки на газ.

"Мы после длительных переговоров с Россией достигли договоренности по предоставлению скидки за газ в 10,25%, которая распространяется и на 2015-2016 годы. Разница в оплате за эти два года, а именно 1 миллиард долларов, будет возвращена Турции", — сказал Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме. Трансляцию вел телеканал NTV.

Эрдоган напомнил, что ранее Турция вынесла вопрос о предоставлении скидки за поставляемый Россией газ на рассмотрение международного арбитража.

В Турции, помимо государственной Botas, с "Газпромом" сотрудничают частные газовые копании, такие как Enerco Enerji, Avrasya gaz и Akfel gas (все три входят в Akfel Holding), Bosphorus gas, Shell Turkey, Bati Hatti и Kibar Enerji. В конце апреля 2015 года "Газпром" договорился с этими компаниями о предоставлении им скидки на газ ретроактивно (с 1 января 2015 года), сообщалось, что она составила 10,25%, однако соответствующий документ тогда не был подписан.