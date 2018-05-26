МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания JBICIG Partners ("дочка" банка JBIC) совместно с дальневосточной RFP Group и японской Prospect Co. договорились об инвестициях в производство биотоплива в России, говорится в сообщении РФПИ.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере переработки отходов лесной промышленности в энергетический ресурс — топливные гранулы (древесные пеллеты).

"Проект предполагает строительство заводов по выпуску топливных гранул общей мощностью 135 тысяч тонн в год. Начало строительства первого объекта запланировано на лето 2018 года, запуск производства – на 2019 год. Стороны предполагают дальнейшее увеличение производства и строительство дополнительных заводов мощностью около 500 тысяч в год. Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию", — отметили в РФПИ.

"Россия обладает большим потенциалом для развития биоэнергетической индустрии. Мы располагаем крупнейшим в мире лесным ресурсом. Ежегодно заготавливается большое количество древесины, и при ее последующей переработке формируются древесные отходы, которые можно в дальнейшем превращать в твердое биотопливо. Производство топливных гранул из древесины будет способствовать развитию альтернативной энергетики и позволит реализовать экспортный потенциал Дальнего Востока России", — заявил глава российского фонда Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.