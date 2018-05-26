МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Газпром" и турецкая Botas урегулировали арбитражный спор, разбирательство будет прекращено, говорится в сообщении российской компании.

"Между ООО "Газпром экспорт" и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено", — сказано в сообщении.

Турецкая Botas в октябре 2015 года подала иск к "Газпрому" в арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) с требованием о снижении цены российского газа после того, как компании не смогли договориться о скидке. Речь шла о ретроактивном пересмотре контракта Botas и "Газпром экспорта" с декабря 2014 года.