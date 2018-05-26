МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Одним из вариантов корректировки соглашения ОПЕК+ в июне является возврат добычи нефти на уровень октября 2016 года, от которого отсчитывались сокращения в рамках сделки, сообщил журналистам в субботу российский министр энергетики Александр Новак.

Ранее в субботу он заявил в интервью телеканалу РБК, что страны ОПЕК+ в июне рассмотрят частичную корректировку фактического состояния сокращения добычи нефти, причем один из вариантов — выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Отвечая на просьбу пояснить, какой уровень он имел в виду, министр сказал, что речь идет об октябре 2016 года.

"Это не новая идея, мы когда продлевали до конца 2018 года, мы же говорили о таких возможностях при балансировке рынка, будем смотреть. Цифры я вам сейчас не назову, в июне определимся и будем обсуждать вообще в принципе ситуацию. От уровня октября 2016 года, как в соглашении", — сказал Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.