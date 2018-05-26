С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая /ПРАЙМ/. Глава Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов рассказал о проекте разработки Пайяхских месторождений на Таймыре руководству КНР, сообщил РИА Новости представитель российской компании.

"На полях ПМЭФ президент группы ННК Эдуард Худайнатов провел встречу с китайской делегацией во главе с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Руководитель ННК рассказал о перспективах развития российской компании и обратил особенное внимание на группу Пайяхских месторождений, которая расположена на полуострове Таймыр в Красноярском крае", — сообщил он.

По словам представителя компании, этот инвестиционно привлекательный нефтяной проект вызвал интерес китайской стороны.

В пятницу Худайнатов сообщил РИА Новости, что ННК в 2018 году планирует определиться с партнером по проекту "Пайяха", прорабатывает этот вопрос с азиатскими банками.

ННК планирует начать добычу на Пайяхском и Северо-Пайяхском нефтяных месторождениях на Таймыре в 2023 году. В октябре Худайнатов говорил, что вся нефть с "Пайяхи" может быть направлена на экспорт. Инвестиции в весь проект оцениваются в 20,6 миллиарда долларов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.