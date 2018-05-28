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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Закон понятной силы не имеет — ЦСР предлагает создать комиссию при президенте по дерегулированию российской экономики — Система разработки, обсуждения и корректировки законов и подзаконных актов в России пришла в негодность и требует реформ. Основным содержанием должны стать демонтаж норм, тормозящих развитие экономики, и выстраивание алгоритмов, предотвращающих их реставрацию, констатирует свежий доклад ЦСР "Регуляторная политика в России: основные тенденции и архитектура будущего". В ЦСР предлагают создать в РФ высокоуровневую комиссию по дерегулированию и занять ее организацией системного разбора регуляторных завалов и контролем за тем, чтобы законы были написаны ясно и приносили больше пользы, чем вреда, а потом перейти к концепции "умного регулирования".

— В Сирии погибли четверо российских военных — Командование проверяет две версии атаки на батарею — В воскресенье Минобороны РФ сообщило о гибели четверых и ранении еще трех военнослужащих, выполнявших боевую задачу в составе артиллерийской батареи сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. В нападении подозреваются боевики "Исламского государства", но, как стало известно "Ъ", российские военные проверяют и другую версию. За два дня до атаки в район Дейр-эз-Зора с базы международной коалиции Эт-Танф были перекинуты бойцы, причисляющие себя к "умеренной оппозиции", которые и могли участвовать в нападении.

— Олег Дерипаска ждет поддержки граждан — Чтобы сэкономить десятки миллиардов рублей — "Ъ" стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства. В случае их принятия общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год. Пострадают другие участники рынка — энергоцены в Сибири могут существенно вырасти. Также речь идет об увеличении платежей населения. Но чиновники к этим идеям отнеслись осторожно, а, по мнению экспертов, льготы не решат ключевую проблему сокращения экспорта алюминия "Русала".

— Аналитика сдерживания — Увольнения в Сбербанк CIB могут повлиять на весь рынок — Скандал вокруг острого и полемичного нефтегазового отчета Сбербанк CIB, формально завершен: аналитики уволены, глава банка Герман Греф лично извинялся перед всеми фигурантами исследования. Но проблема гораздо шире отдельного отчета и может усугубиться. Аналитики по сути своей работы находятся в центре конфликта интересов в инвестиционных банках и компаниях. И теперь на рынке ждут как минимум усиления самоцензуры и снижения качества исследований. По данным "Ъ", в крупных инвесткомпаниях сотрудникам уже рекомендуют проявлять предельную осторожность и сдержанность.

— За углерод все чаще просят цену — Но для выполнения целей Парижского соглашения этого не хватает — Все больше стран и регионов мира вводят различные формы "цены на углерод" в виде углеродного налога или квот и рынков, на которых они обращаются, следует из данных новых исследований Всемирного банка и Международной ассоциации торговли квотами. Будущее сектора во многом зависит от успеха внедрения национальной системы торговли квотами в Китае, считают аналитики. Но даже в случае запланированного запуска китайского рынка лишь пятая часть выбросов в мире будет подвержена регулированию, а средние цены за тонну сокращения выбросов СО2 по-прежнему ниже необходимых для достижения целей Парижского соглашения.

— Электронное уравнение — Информатизация выравнивает налоговую нагрузку на бизнес — Практика электронного заполнения налоговых деклараций снижает стоимость соблюдения обязательных требований и способствует более равномерному распределению налоговой нагрузки на компании в развивающихся странах за счет снижения коррупционных рисков, говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ). В то же время реформа не оказывает значительного влияния на общий размер сборов, констатируют в ВБ, опираясь на данные таджикской налоговой реформы: для компаний, склонных к уклонению от уплаты налогов, платежи могут вырасти вдвое, а для добросовестного бизнеса они сокращаются.

— Тюменский климат оказался лучше московского — Мониторинг рейтингов — Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило на ПМЭФ-2018 ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. Лидером в этом году стала Тюменская область, которая в прошлом году была лишь на шестом месте. Москва поднялась на одну строчку и заняла второе место. Тройку лидеров замкнул Татарстан, до этого возглавлявший рейтинг все три года его составления.

— Активисты обжаловали отфутболивание митингов — Введенные на время мундиаля ограничения рассмотрят Конституционный и Европейский суды — Как стало известно "Ъ", участники Молодежного правозащитного движения из Санкт-Петербурга пожаловались в Конституционный суд (КС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запреты в период чемпионата мира по футболу выбирать места для митингов и пикетов. Активисты заявили о "выдавливании любых общественно-политических дискуссий" за пределы центра Санкт-Петербурга, чтобы туристы не узнали "о требованиях граждан в адрес государства соблюдать обязательства и уважать права человека".

— Магаданский губернатор готов к отставке — Владимир Печеный не заявился на праймериз "Единой России" — Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, по сведениям "Ъ", в ближайшее время уйдет в отставку. Он не заявился на праймериз "Единой России" по определению кандидата в губернаторы, выборы которого пройдут 9 сентября. В остальных субъектах, где пройдут плановые губернаторские кампании, главы участвуют в предварительном голосовании.

— Ростовскую авиакатастрофу примерят к нормам шариата — Юристы компании-перевозчика предложили мировое соглашение родным погибших пассажиров — Как стало известно "Ъ", юристы авиакомпании Flydubai (ОАЭ) предложили заключить мировое соглашение родственникам жертв авиакатастрофы, происшедшей в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Boeing-737–800, выполнявший рейс из Дубая, разбился при заходе на посадку, в результате погибли все находившиеся на борту 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Часть родственников погибших обратилась с исками о выплате компенсаций в российские суды, другие — в зарубежные. Несмотря на то что расследование обстоятельств трагедии еще не завершено, потерпевшие в случае заключения мирового соглашения смогут получить весьма крупные суммы, предусмотренные не только гражданским законодательством ОАЭ, но и нормами шариата.

— Чекистов собрали в преступную группу — Бывших сотрудников тюменского УФСБ обвиняют в серии убийств, разбоях и минировании — Как стало известно "Ъ", завершены основные следственные действия по уголовному делу банды, в которую, по версии Следственного комитета России (СКР), входили тюменские чекисты. Главное военное следственное управление (ГВСУ) в ближайшее время предоставит фигурантам и их адвокатам материалы дела для ознакомления. В ходе расследования к обвинению группировки в убийствах таксистов и мигрантов, которые совершались для хищения машин и устрашения, добавились эпизоды, связанные с кражей сейфа с деньгами из коммерческой фирмы и ложным сообщением о минировании ресторана из хулиганских побуждений.

— В банке "Монолит" нашлась трещина в шесть миллиардов — В хищениях обвинили бывших предправления и его первого зама — Как стало известно "Ъ", под уголовное преследование попало бывшее руководство банка "Монолит", членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из "Монолита" более 6,4 млрд руб.

— На суде по делу "Тольяттиазота" говорят об отсутствующих — Показания в заочном процессе дают свидетели — В Комсомольском райсуде Тольятти на процессе по делу экс-руководителей ПАО ТОАЗ Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора компании Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта начались допросы свидетелей. Фигуранты дела обвиняются в хищении выручки за продукцию предприятия в 2008–2011 годах, ущерб оценивается в 85 млрд руб. Процесс проходит в заочном режиме, поскольку все обвиняемые проживают за границей.

— В деле "Сети" не оказалось пыток — СКР утверждает, что следы от электрошокера на теле задержанного являются укусами насекомых — Военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) отказалось возбуждать уголовное дело по жалобам обвиняемых и свидетеля по делу о террористической организации "Сеть" на пытки со стороны сотрудников ФСБ. По словам правозащитников, следователи отказываются считать, что телесные повреждения были причинены электрошокером, зато говорят об "укусах клопов".

— Суд не зафиксировал справку о побоях — Сценаристу, которого полицейские спутали с лидером арт-группы "Война", отказано в компенсации — Гагаринский районный суд Москвы отказал в компенсации морального вреда сценаристу Андрею Лукьянову, заявившему о том, что он был избит силовиками. Полицейские в 2012 году задержали его, перепутав с лидером арт-группы "Война" Олегом Воротниковым. Шесть лет москвич пытался добиться от следственных органов проведения проверки по факту побоев, однако ответа от Следственного комитета России (СКР) так и не удалось получить. В итоге в суде фигурировала только справка из травмпункта, которая, по мнению представителя МВД, не является доказательством избиения в полиции.

— США и Европа разошлись позициями — Петербургский форум показал различие подходов на Западе к отношениям с Россией — Посол США Джон Хантсман не выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из опасений, что его выступление неверно истолкуют. Российские и американские бизнесмены, участвовавшие в дискуссии, в основном пребывали в унынии и с ностальгией вспоминали о золотом веке двусторонних отношений. Совсем по-другому выглядел европейский трек: президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о желании сделать свою страну главным инвестором в Россию и сообщил, что Москва и Париж разрабатывают "дорожную карту", которая поможет двум странам возобновить нормальное сотрудничество. В том же духе высказывались и другие официальные представители стран ЕС на форуме.

— Ливан попытается сформировать правительство — На фоне войны, кризиса и победы "Хезболлы" — В понедельник в Ливане начинаются официальные консультации по формированию правительства национального единства. В 2009 году оно было утверждено только через пять месяцев после парламентских выборов. На этот раз ливанские политики хотят управиться быстрее, учитывая экономический кризис и растущее давление со стороны США и арабских стран Персидского залива на шиитское движение "Хезболла", ставшее в Ливане ведущей политической силой.

— "Русские благодарны "Хезболле" за участие в войне в Сирии" — Шейх Садек Наболси рассказал "Ъ" о стратегии шиитского движения — В середине мая США и арабские страны Персидского залива ввели новые санкции против руководства ливанского шиитского движения "Хезболла" и связанных с ним компаний. Это произошло сразу после того, как выяснилось, что коалиция во главе с этим движением получила большинство мест в новом парламенте Ливана. Внешние силы требуют от "Хезболлы" снизить политическую активность внутри Ливана и уйти из Сирии, где отряды движения воюют на стороне правительственных сил. Какой стратегии собирается придерживаться "Хезболла" в Ливане и Сирии, корреспонденту "Ъ" рассказал профессор политологии и международных отношений, близкий к "Хезболле" (как он сам просит себя представлять) шейх Садек Наболси.

— "Турецкий поток" обогнул разногласия — Однако конфликт "Газпрома" и Botas может вскоре возобновиться — "Газпром" все же заплатит турецкой Botas $1 млрд в виде скидки на поставленный в 2015–2016 годах газ, которая будет предоставлена задним числом и тем самым урегулирует спор компаний в арбитраже. Эта сумма фактически станет платой за согласие Анкары на вторую нитку газопровода "Турецкий поток" — соглашение по проекту стороны подписали 26 мая. Но, по данным "Ъ", скидка не коснется текущей цены "Газпрома" для Botas, которая в третьем квартале должна превысить $260 за тыс. кубометров и может продолжить расти — такая ситуация создает базу для возобновления споров по цене.

— Интернет-торговля меняет лоббиста — АКИТ получит новое руководство — Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров покинет ее после двух с половиной лет руководства. АКИТ, известную инициативами по ужесточению правил игры на рынке, включая снижение беспошлинного порога, может возглавить ее исполнительный директор Артем Соколов, перешедший в ассоциацию из Coca-Cola. Сам господин Федоров планирует создать отраслевую организацию в сфере DIY.

— Инвесторы уходят под предлогом санкций — Они ускорили вывод средств с российского рынка — На минувшей неделе иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка максимальный объем средств за 14 месяцев. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю из российских фондов инвесторы вывели $238 млн. Международные инвесторы фиксировали прибыль на фоне восстановления российского рынка после падения из-за "апрельских" санкций, заодно сокращая вложения на фоне планов введения в России уголовной ответственности за исполнение этих санкций.

— Аудиторов не хватит на двоих — Над СРО аудиторов вновь нависла угроза — В последнее время аудиторы весьма неохотно проходят обязательное повышение квалификации, желающих получить заветный аттестат также становится все меньше. При этом число аудиторских организаций тоже неизбежно сокращается. Если данная тенденция продолжится, а закон о реформе аудита так и не будет принят, уже к сентябрю на рынке может остаться всего одна саморегулируемая организация (СРО), что обернется для участников рынка дополнительными издержками.

— Государство сменяет банки — НПФ перекладывают деньги с депозитов в ОФЗ — Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в гособлигации растут второй год подряд, на начало 2018 года они превысили 0,5 трлн руб. Банк России перебил аппетит к риску у фондов, и теперь они сокращают вложения в банковские депозиты и акции. Впрочем, у пенсионных фондов сохраняется возможность вкладываться в корпоративные облигации, объем которых в портфелях достиг 1,2 трлн руб.

— "Обувь России" зашнуруют блокчейном — Чтобы защитить данные клиентов — "Обувь России" в числе первых российских ритейлеров начала использовать технологию блокчейна. Цель — защитить данные покупателей, приобретающих товары в кредит. С учетом высоких затрат, которые влечет использование новой технологии, применять ее в ритейле было бы оправданнее для контроля за оборотом товаров, полагают эксперты.

— Иордания пошла по пути ледокола — Амман хочет купить у "Росатома" малые реакторы — Иордания из-за собственных технических и финансовых сложностей отказалась заказывать у "Росатома" большую АЭС и намерена получить атомную энергетику на базе малых модульных реакторов (ММР). По данным "Ъ", в "Росатоме" намерены создать такой проект на базе реакторов "Ритм-200", которые сейчас ставят на новые атомные ледоколы.

— "Газпром" пристроил этан — Будущее Амурских ГПЗ и ГХК стало более определенным — "Газпром" и СИБУР подписали долгосрочное соглашение на поставку этана с будущего Амурского ГПЗ. Этот контракт на 20 лет, подробности которого не раскрыты, оставался ключевым фактором для создания крупнейшего в РФ перерабатывающего комплекса общей стоимостью около 1,5 трлн руб., необходимого для полной монетизации восточносибирского газа перед поставкой в Китай.

— 5G разворачивают на Москву — "МегаФон" готов запустить связь нового поколения к 2022 году — "МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, обязавшись запустить в городе коммерческую эксплуатацию 5G к 2022 году. Экономический эффект от связи нового поколения для столицы может достичь 4 трлн руб. к 2025 году, рассчитывают в мэрии. Соглашение необязательно перерастет в коммерческие контракты, поэтому тестирование технологий в его рамках может оказаться полезным и для других операторов, полагают эксперты.

— Сергей Гордеев приблизился к Павелецкому — Девелопер может стать владельцем долгостроя у вокзала — Один из крупнейших девелоперов жилой и коммерческой недвижимости Москвы и Подмосковья Сергей Гордеев может построить подземный торговый центр на Павелецкой площади. Он ведет переговоры с казахстанским БТА-банком об участии в проекте, стоимость достройки которого оценивается в 12–15 млрд руб. Эта площадка находится в подвешенном состоянии с 2009 года.

— Artplay дорос до Дома советов — В Калининграде появится кластер для креатива — Развитием недостроенного Дома советов в Калининграде может заняться УК Artplay Сергея Десятова. Стоимость реконструкции долгостроя под выставочное пространство может достигнуть 3 млрд руб. Но реализовать проект будет не так просто: сначала властям Калининграда придется договориться с основным собственником здания — компанией "Протострой".

— В "Нон-Стоп Продакшн" нашлись недовольные зрители — Партнеры Александра Роднянского выясняют отношения в суде — Между совладельцами основанной продюсером Александром Роднянским компании "Нон-Стоп Продакшн" назрел конфликт. Ее миноритарий Excalibur, получивший долю в счет долга на $20 млн, жалуется на "неуважение" со стороны руководства "Нон-Стоп Продакшн" и оспаривает его решения в суде. Иск может быть следствием заблуждения или началом корпоративного шантажа, считают в самой кинокомпании.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти могут повысить НДС до 20% — Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн руб., которых не хватает для выполнения нового майского указа Путина. Как выяснили "Ведомости", значительную часть этой суммы правительство и Кремль собираются найти в кошельках населения. Около 2 трлн руб. за шесть лет бюджет может получить от повышения НДС с 18 до 20% – такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный, рассказывают три федеральных чиновника.

— России грозят многомиллионные иски за сбитый над Донбассом Boeing — Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 г., Австралия разделяет эту позицию, заявило в пятницу правительство Нидерландов. "Судебное производство на государственном уровне – сложный юридический процесс, и для этого существует несколько возможностей. Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17. Возможный следующий шаг – передача дела в международный суд или иную организацию", – говорится в заявлении.

— Генпрокуратура будет согласовывать административные расследования — Контролеров обяжут получать разрешение прокурора на возбуждение административных расследований против предпринимателей – по аналогии с тем, как это сейчас происходит с проверками. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Такие расследования фактически являются внеплановыми проверками бизнес-структур и во многих случаях используются для обхода установленных законом ограничений, объяснил Чайка.

— Обращение в суд может быть признано злоупотреблением — Верховный суд в середине мая вынес определение, которое позволяет признать проигранный налоговикам спор злоупотреблением правом. При банкротстве компании "Орбита" Федеральная налоговая служба (ФНС) пыталась в суде привлечь к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей компании, в том числе Сергея Клименченко, который управлял ею в 2011–2012 гг. Общий долг компании составил 1,26 млрд руб., из них 1,15 млрд – налоги и штрафы.

— Почему Джузеппе Конте не смог сформировать кабинет министров Италии — Юрист, который никогда не занимался политикой, – Джузеппе Конте 23 мая получил от президента Италии Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства. Однако поздно вечером в воскресенье 27 мая СМИ сообщили, что Конте вернул мандат.

— "Газпром" договорился о строительстве "Турецкого потока" до Евросоюза — "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке второй нитки "Турецкого потока", сообщила 26 мая российская компания. В дополнение к нему было подписано соглашение между "Газпромом" и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Предполагается, что вторая нитка "Турецкого потока" (15,5 млрд куб. м в год) обеспечит транзит российского газа через Черное море до побережья Турции и далее до границы с ЕС.

— Papa John's и Cofix протестируют платежную систему, распознающую лица клиентов — В июне сеть пиццерий Papa John's, а также кофейни Cofix начнут тестировать оплату заказов с помощью системы распознавания лиц, рассказали представители этих сетей, а также совладелец и гендиректор разработавшей сервис компании Swip Анатолий Райхерт.

— Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон — Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник и человек, знающий об этом от близкого знакомого акционера O1 Group. "Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", – объясняет один из собеседников. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

— "Акадо" Вексельберга может лишиться техподдержки Cisco — Cisco из-за санкций может прекратить поддержку системы условного доступа "Акадо", рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с менеджерами "Акадо". О том же говорит и сотрудник компании, занимающейся разработкой таких систем. По словам одного из собеседников "Ведомостей", техническая поддержка может быть прекращена уже в июне.

— Россия и ОПЕК готовы вновь увеличивать добычу нефти — ОПЕК и 11 присоединившихся к картелю стран могут начать увеличивать добычу нефти уже с III квартала 2018 г., сообщил 25 мая министр энергетики Александр Новак. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 22 июня. "Если мы все, обсудив этот вопрос, придем к мнению, что необходимо будет смягчить уровень [обязательств по сокращению добычи нефти], тогда, наверное, это должно быть начиная с III квартала", – цитирует слова министра "Интерфакс".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Что дороже денег?— Владимир Путин: Нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир — Будущее нельзя создать в одиночку, нужно доверие, торговый мир вместо торговых войн. Ситуация, когда правилом становится нарушение правил, может привести к непоправимым последствиям и регрессу. Об этом заявил президент России на Петербургском международном экономическом форуме, и высокопоставленные гости из Франции, Японии, Китая разделили эту позицию.

— Мотор перемен — Владимир Путин поставил задачи перед обновленным правительством — Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с новым составом правительства. Глава государства заявил, что кабмин должен стать "мотором обновления" страны, и пожелал министрам здоровья, которое пригодится для выполнения сложных задач. Совещания с министрами Путин проводит на регулярной основе, как правило, два раза в месяц. Нынешняя встреча состоялась спустя неделю после формирования кабинета.

— Отобьет и не заржавеет — Новые ограждения разделят встречные полосы на трассах — Новые ограждения, разделяющие потоки транспорта встречных направлений, могут появиться на дорогах страны. В ближайшее время их планируется разместить на трассе М7 "Волга". А в качестве эксперимента они уже установлены в Ижевске.

— На орбите доверия — Владимир Путин и Синдзо Абэ открыли перекрестные годы России и Японии — Президент России Владимир Путин в субботу в Кремле провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Среди обсуждаемых тем ожидаемо было заключение мирного договора, экономическое и культурное сотрудничество.

— Связанные одной сетью — АНО "Россия — страна возможностей" дает гражданам возможность для самореализации — Решение президента о создании автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей" показывает, что для руководства страны очень важно на деле обеспечить для всех граждан социальные лифты и равные возможности для саморазвития. Такое мнение высказал в беседе с "РГ" политолог Дмитрий Гусев, комментируя содержание указа главы государства, подписанного 22 мая.

— Цифра в школу уже вошла — Смешанные "цифровые" уроки появятся в российских школах — Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов.

— У бочки ищут реверс — ОПЕК+ готовится нарастить поставки нефти на мировой рынок — 24 страны — участницы соглашения о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+) могут на ближайшем заседании — 21-22 июня — принять решение смягчить условия пакта и перейти к плавному наращиванию предложения. Такую вероятность допускают и Россия, и Саудовская Аравия — крупнейшие участники сделки.

— Родственников пустят в реанимацию — Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимации закрепят законодательно. Правительство поддержало поправки, которые обяжут администрации медучреждений допустить родственников в палаты интенсивной терапии.

— Вводить новые налоги на лекарства не будут — Идею о введении налога для обеспечения лекарствами выносить к общественному обсуждению на референдум минздрав не планирует, сообщили в ведомстве. И не обсуждает. Таким образом, вопрос обеспечения амбулаторных больных бесплатными или льготными медикаментами пока остается открытым.

— Минтруд не поддержал повышение возраста совершеннолетия — Минтруд не поддержал идею минздрава о том, что совершеннолетие должно наступать в России в 21 год, а не в 18, как сейчас. "Мне кажется, у нас нормальное законодательство в этой части и ничего менять не надо", — заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин на площадке Петербургского международного экономического форума.

— "Турецкий поток" вышел сухим из воды — 26 мая "Газпром" подписал с турецким правительством расширенный протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям. Это позволит начать работы по строительству сухопутной части газопровода на территории Турции, сообщило управление информации "Газпрома".

— Нева: экономические берега — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сравнил правительство с тигром, готовым к прыжку, имея в виду скорое объявление о давно задуманных реформах. Речь в первую очередь идет о "донастройке" налоговой системы с последующим шестилетним мораторием на ее изменение, бюджетном маневре, а также о реформе пенсионной системы.

— Паспорт без папы — В Пограничной службе рассказали о нюансах пересечения госграницы — Могут ли дети во время каникул выезжать за границу без родителей? Почему граждан Украины пускают в Россию по внутренним паспортам, а граждан России на Украину только по заграничным? Почему футбольным болельщикам не нужны визы? Об этих и других нюансах пересечения госграницы рассказывает первый заместитель руководителя департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России генерал-лейтенанта Рафаэль Даербаев.

— Лиза и вера — В Москве открыт памятник детям, попавшим в беду — Памятник установлен поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" на набережной Тараса Шевченко. Его открыли поздним вечером в Международный день пропавших детей. 1 июня, в День защиты детей, он отправится на Зубовский бульвар, где станет экспонатом Музея Москвы. Здесь же, в музее, инструкторы "Лизы Алерт" проведут для всех интересующихся свой традиционный инструктаж — расскажут о том, как сохранить жизнь нашим детям.

— Физика в почете — 28 мая 645 тысяч выпускников школ начнут сдавать ЕГЭ. Первые экзамены — география и информатика. Всего на ЕГЭ записались 731 тысяча человек, включая выпускников прошлых лет. Экзамен пройдет в 51 стране.

— Сделают лучше — Авиатехнику модернизируют с учетом сирийского опыта — Исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий того или иного государства в воздушно-космическом пространстве. Об этом в пятницу на коллегии военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Мероприятие было посвящено обсуждению нескольких вопросов, один из которых — реализация Плана деятельности Воздушно-космических сил (ВКС) России до 2020 года.

— Дороги ведут в Сингапур — В Пханмунчжоме встретились лидеры Юга и Севера Кореи — Оказавшийся под угрозой срыва американо-северокорейский саммит бросился спасать южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Только вернувшись из Вашингтона, в субботу он неожиданно провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В воскресенье Мун огласил результаты переговоров с Кимом, подтвердив, что лидер Страны чучхе по-прежнему настроен на встречу с Трампом, а также в итоге готов отказаться от ядерного оружия. Судя по реакции в Вашингтоне, историческая встреча Кима и Трампа имеет все шансы, чтобы пройти, как и было запланировано в самом начале — 12 июня в Сингапуре.

— Республика снова вернется к урнам — В Италии не удалось сформировать правительство — Президент Италии Серджо Маттарелла не поддержал список министров, предложенный премьером Джузеппе Конте. В ближайшее время глава государства примет решение о проведении досрочных выборов. В частности, Маттарелла принял предложения Конте по всем министерствам, но так и не поддержал кандидатуру министра экономики.

— Пончики в законе — Трамп отменяет принятые при Обаме указы — Американские охотники вновь смогут приманивать медведей беконом и пончиками. Запрет на использование этих лакомств в качестве приманки в охраняемых зонах на Аляске был принят в 2015 году при президенте США Бараке Обаме. Тогда же запретили охотиться на медведиц с детенышами, использовать при этом фонари, травить животных собаками, а также отстреливать с моторных лодок оленей, вплавь пересекающих водные преграды. По настоянию защитников дикой природы эти практики были признаны излишне жестокими.

— Следы на Луне — Ушел из жизни астронавт Алан Бин — Печальное известие пришло из НАСА: на 87-м году жизни не стало легендарного астронавта Алана Бина — четвертого человека, ступившего на поверхность Луны. И замечательного "лунного" художника, который в своих картинах рассказал о том, что видел собственными глазами.

— В поисках стабильности — Односторонние санкции мешают развиваться нефтяному рынку — Спрос на нефть и газ будет расти еще долго, такую уверенность высказал глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе энергетической сессии компании на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. И совсем не исключено, что стоимость "черного золота" уже скоро продемонстрирует новые рекорды.

— У них ракеты не той системы — Минобороны: У России нет советских ракет для "Буков" — Российские военные проанализировали видеоматериалы, представленные голландской объединенной следственной группой, которая занимается расследованием авиакатастрофы пассажирского Boeing в небе Украины в 2014 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В военном ведомстве обратили внимание на то, что одним из приведенных следователями аргументов о якобы причастности Вооруженных Сил РФ к авиапроисшествию является уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук", которую накануне продемонстрировали на пресс-конференции.

— Активный мэр — На форуме "Активный гражданин" Сергей Собянин объявил, что пойдет на выборы — Десятки тысяч москвичей отметили в Парке Горького четвертый день рождения проекта "Активный гражданин", благодаря которому каждый день решаются городские проблемы разного масштаба. Вместе с пользователями платформы, волонтерами городских общественных организаций и простыми отдыхающими свой выходной на берегу Москвы-реки провел и мэр Сергей Собянин. Именно там с концертной сцены он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города 9 сентября.

— Невеселый Роджер — В Германии загорелся крупнейший детский парк аттракционов — Одно из самых серьезных происшествий в туристической отрасли расследует полиция земли Баден-Вюртемберг, где находится крупнейший в Германии парк развлечений "Европа-парк", в который приезжают родители с детьми не только со всей страны, но со всего мира. В минувшие выходные, субботним вечером, не предвещавшим ничего плохого, на его территории по не установленной пока причине вспыхнул сильный пожар.

— Цены без дозаправки — Где подешевел бензин — Бензин по стоимости ниже 39 рублей за литр можно купить в пяти из 85 регионов России — Калужской области, Алтайском крае, Ингушетии, Чечне, а также в Челябинском области. В последней можно приобрести самый дешевый в стране бензин — по 38,58 рубля за литр. Однако в среднем по России цена выше — 41,28 рубля, при этом темпы роста цен на бензин пока что в два-три раза перекрывают инфляцию.

ИЗВЕСТИЯ

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— Коалиция против санкций — Участники ПМЭФ поддержали призыв президента РФ соблюдать правила игры в мировой экономике — Происходит эрозия основ мировой экономики, и возникающий дефицит доверия может вызвать серьезный кризис, предупредил участников ПМЭФ президент России Владимир Путин. Заявления российского лидера о необходимости соблюдать правила игры и вреде надуманных ограничений поддержали зарубежные лидеры и главы крупнейших компаний. По мнению экспертов, на форуме вокруг России начала складываться антисанкционная коалиция, в которую готовы включиться и государства, и бизнес.

— "Петербургский форум — ворота не только в Европу, но и в мир" — Развитие новых технологий влечет за собой не только новые возможности, но и риски, прежде всего с точки зрения сохранения рабочих мест и исчезновения профессий, заявила в интервью "Известиям" на ПМЭФ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Лечить человека индивидуально — Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении, сообщила в интервью "Известиям" министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она также рассказала, как будет меняться диспансеризация населения и что делает Минздрав для сокращения смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

— "Мы постоянно в боевой готовности" — Временные администрации банков "Открытие", "Бин" и Промсвязьбанка направили в правоохранительные органы заявления о выводе активов на сумму 258 млрд рублей. Об этом в интервью "Известиям" заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Он рассказал о механизме работы Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и создании фонда непрофильных активов.

— "Жители многих стран хотели бы, чтобы Путин был их президентом" — Санкции — признак большой слабости, от них в первую очередь страдают те, кто их вводит. Об этом в интервью "Известиям" в ходе ПМЭФ-2018 заявил председатель совета директоров банка "Интеза", президент ассоциации "Познаём Евразию" Антонио Фаллико. По его словам, ограничительные меры, направленные против России, должны быть пересмотрены. Он также рассказал о процессе перехода мира к многополярности и стагнации американской экономики.

— Безусловное лидерство — Страховая группа "СОГАЗ" и группа ВТБ в рамках ПМЭФ-2018 подписали соглашение о продаже 100% компании "ВТБ Страхование". После слияния на страховом рынке появится крупнейший за всю его историю универсальный игрок. Эксперты отмечают, что объединение приведет к эффекту синергии и компания охватит почти все сегменты рынка.

— "Наша цель — доставлять посылки за сутки" — Цифровая трансформация затронет каждое почтовое отделение в стране, а ситуация с очередями в них значительно улучшится. Об этом в интервью "Известиям" заявил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Он также рассказал об акционировании предприятия и ускорении доставки посылок по стране.

— Впереди Трампа — У жителей Восточной Европы политика президента РФ вызывает больше доверия, нежели действия американского лидера — Политику президента России Владимира Путина в Словакии и Венгрии одобряют больше, чем действия лидера США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Американского коллегу Путин также опередил в Чехии. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть в распоряжении "Известий"), проведенного международной исследовательской организацией "Глобсек" в странах Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Результаты также говорят о том, что большинство жителей не верят во вмешательство РФ в выборы других государств.

— Батарея устояла — В бою с террористами в провинции Дейр-эз-Зор российские и сирийские артиллеристы применили тактику огневой завесы. Это позволило отразить внезапную атаку и спасти захваченную врасплох батарею от уничтожения. "Известиям" удалось выяснить, что погибшие в Сирии военные советники из РФ служили в Забайкалье. Их тела уже доставлены на Родину. По мнению экспертов, военные РФ и Сирии продемонстрировали хорошее владение новой техникой боя.

— Кандидат издалека — Кандидатом в президенты от Комитета спасения Украины, возглавляемого экс-премьером Николаем Азаровым, станет бывший депутат Верховной рады (ВР) Владимир Олейник. Об этом "Известиям" рассказал сам глава украинского кабинета времен президентства Виктора Януковича. Планы побороться за президентское кресло подтвердил и Владимир Олейник. Он пояснил, что по новому законодательству кандидату не нужны подписи, а лишь необходимо внести залог 2,5 млн гривен. В ВР "Известиям" пояснили, что "у этой группы политиков" остался свой электорат на Украине, поэтому "собрать достойный процент они могут".

— "Ярило" изучит Солнце — Два наноспутника будут непрерывно передавать данные о ближайшей к Земле звезде — Сотрудники МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН разработали проект системы наноспутников для исследования Солнца. Эксперимент "Ярило" позволит непрерывно наблюдать за активностью ближайшей к Земле звезды. Это даст возможность получать оперативный прогноз состояния межпланетной среды и регистрировать солнечные вспышки.

— Смотреть на кошку без слез — Российские и австрийские специалисты разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек. Для этого в обеих странах созданы специализированные лаборатории. Всего науке известно восемь "кошачьих" аллергенов. Предполагается, что новый препарат будет эффективен в отношении каждого из них.

РБК daily

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— Все риски в одном портфеле — Группа ВТБ продает 100% СК "ВТБ Страхование" страховой компании СОГАЗ. Соответствующее соглашение глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления СОГАЗа Антон Устинов подписали 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передал корреспондент РБК. В результате сделки появится объединенная страховая компания, которая будет работать под брендом СОГАЗ.

— Нейтральность не для всех — Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), предложил отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент. Свое предложение глава одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний объяснил тем, что российские операторы связи инвестируют в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а крупные зарубежные компании, такие как Google и ее "дочка" YouTube, Facebook и др., — нет, но при этом получают существенные доходы благодаря российским пользователям.

— "Все знают, что платят, но не понимают, за что" — В рамках ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала РБК, что она думает о повышении пенсионного возраста и необходимости соплатежа населения за медуслуги.

— Мирный договор в космической перспективе — На двадцать первой встрече президент России и премьер Японии обсудили проблемы мирного договора и развития экономических связей. На планы их разрешения может повлиять внутриполитический кризис в Японии.

— Подстрекателей определят ко второму чтению — На следующей неделе запланировано очередное заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы Вячеславе Володине. На нем депутаты представят скорректированные ко второму чтению поправки, вводящие наказание за исполнение зарубежных санкций и за способствование введению новых санкций против России. Предварительно заседание запланировано на среду, но, возможно, пройдет и раньше, сказал РБК один из членов совета.

— Тотальный запрос с конкретным ответом — Глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне предложил президенту России Владимиру Путину разрешить СП Total с компанией НОВАТЭК поставлять трубопроводный газ в Европу, чем сейчас занимается только "Газпром". Пуянне напомнил о проектах строительства газопроводов между Россией и Европой и попросил у Путина разрешения использовать в будущем эти газопроводы для поставок газа своим европейским клиентам.

— Просят не прокатывать с прокатом — Четыре киносети из первой десятки — объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" (629 кинозалов, по данным "Невафильм Research" на февраль этого года), "Киномакс" (235), "Каро" (233) и "Синема Стар" (127) — направили в Минкультуры письмо, в котором обратили внимание министерства на "системообразующие для бизнеса" иностранные фильмы. Об этом РБК рассказали два источника на кинорынке.