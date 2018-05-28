МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. На внутреннем рынке России с 21 по 25 мая рост оптовых цен на все виды моторного топлива замедлился, следует из данных агентства "Прайм".

Бензин 95 Класс 5 на прошлой неделе подорожал на 283 рубля за тонну – до 56,522 тысячи рублей за тонну.

Цена на оптовые партии бензина 92 Класс 5 выросла на 211 рублей, составив 56,436 тысячи рублей за тонну.

Цена на дизельное топливо летнее Класс 5 увеличилась до 51,384 тысячи рублей за тонну, что на 280 рублей за тонну больше, чем неделей ранее.

Во время Петербургского международного экономического форума ряд представителей правительства заявили о планах снижения на 2-3 тысячи рублей за тонну акцизов на моторное топливо. Если решение будет принято, то акцизы понизятся во второй половине этого года.