МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели c 21 по 25 мая, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Премиум-95", который подорожал на 576 рублей — до 54,487 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" — 42,84 тысячи рублей за тонну (рост на 550 рублей), на "Регуляр-92" — 53,804 тысячи рублей за тонну (рост на 210 рублей), на летнее дизтопливо — 49,596 тысячи рублей за тонну (рост на 177 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 814 рублей — до 50,095 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" — на 1,199 тысячи рублей, до 55,347 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 1,230 тысячи рублей, до 56,411 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаля-80" повысилась на 69 копеек и составила 37,7 рубля за литр, "Регуляра-92" — на 76 копеек, до 40,76 рубля за литр, "Премиума-95" — на 79 копеек, до 43,6 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 720 рублей — до 52,281 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 174 рубля — до 49,278 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 79 копеек и составила 43,65 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 845 рублей — до 44,89 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 1,543 тысячи рублей — до 46,04 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 576 рублей — до 53,819 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 1,304 тысячи рублей и составила 17,63 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 1,393 тысячи рублей — до 18,047 тысячи рублей за тонну.