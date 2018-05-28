МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом квартале сократилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,6 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

EBITDA компании за отчетный период снизилась на 6,5% и составила 9,9 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 3,9%, составив 39,6 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").