МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом квартале 2018 года составила 2,637 миллиарда рублей, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка МОЭСК достигла 41,3 миллиарда рублей, что почти на 10% больше в годовом выражении.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России. Основные виды деятельности — оказание услуг передачи электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.