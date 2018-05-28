МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ОГК-2 в первом квартале 2018 года сократила свой чистый долг на 17,6%, до 44,6 миллиарда рублей против 54,2 миллиарда рублей на конец 2017 года, следует из презентации компании.

При этом долгосрочные заемные средства составили на конец первого квартала 55,9 миллиарда рублей, сократившись на 3,5%, краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных заемных средств выросла на 4,9%, до 1,44 миллиарда рублей. В том числе у компании 1,5 миллиарда займов со сроком погашения меньше года, 24,1 миллиарда рублей со сроком погашения в два-три года, 24,9 миллиарда рублей – на три-четыре года, и 6,8 миллиардов рублей со сроком погашения более пяти лет.

Кроме того, как следует из отчетности компании, ОГК-2 в апреле погасила долгосрочные кредиты ВТБ и Сбербанка на общую сумму 14,1 миллиарда рублей. При этом группа выпустила российские облигации на 5 миллиардов рублей и привлекла долгосрочный кредит у Сбербанка на 9,1 миллиарда рублей.

Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом квартале сократилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,6 миллиарда рублей. EBITDA снизилась на 6,5% и составила 9,9 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 3,9%, составив 39,6 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 12,2%, до уровня в 6,9 миллиарда рублей.

ОГК-2 — компания тепловой генерации в составе 11 действующих электростанций суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт. В состав компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").