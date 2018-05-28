МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) намерена довести долю российского основного электротехнического оборудования в закупках компании к 2030 году до 95%, сообщает ФСК со ссылкой на главу компании Андрея Мурова.

"Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров отметил, что доля российского основного электротехнического оборудования в закупках компании по итогам прошлого года составила 85%. К 2030 году этот показатель планируется довести до 95%, что соответствует целям Энергетической стратегии России", — отмечается в сообщении.

ФСК ЕЭС – крупнейший в России потребитель электротехнического оборудования на напряжение 110 кВ и выше. В 2015-2017 годах объем закупок тяжелого электротехнического оборудования (трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и т.д.) составил более 34 миллиардов рулей.

Компания на полях ПМЭФ-2018 подписала соглашение с Союзом машиностроителей России о сотрудничестве в развитии высокотехнологичных производств. Соглашение подразумевает партнерство в цифровизации энергетики, промышленном внедрении инноваций, разработке и внедрении информационно-телекоммуникационных технологий и систем безопасности для предприятий электросетевого комплекса. Кроме того, предусматривается поддержка экспорта высокотехнологичной продукции предприятий – членов союза.

ФСК — одна из крупнейших электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 143,2 тысяч километров высоковольтных магистральных линий электропередачи и 946 подстанции общей установленной мощностью более 347,3 тысяч МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России. ФСК входит в "Россети", крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании.