МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Газпром" установил, что значительная часть решения арбитража Стокгольма по иску к "Нафтогазу" по контракту на транзит газа написано не арбитром, а иным лицом, подал в суд Швеции заявление о полной отмене решения суда по спору по транзиту газа, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту", — говорится в сообщении.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", — отмечается в сообщении.

"Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены", — говорится в сообщении.