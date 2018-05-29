МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Строительство газопровода "Северный поток — 2" является для Украины поводом для "беспощадной войны". Как заявил в интервью газете РБК-Украина постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, Киев должен участвовать в борьбе вокруг трубопровода также беспощадно, как немцы или русские.

По словам постпреда, ставки вокруг этого проекта очень высоки, и Киеву необходимо всегда иметь в запасе "план Б".

"Мы должны удержать коалицию с Германией в этом вопросе и учесть и их интересы. Они вправе в любое время нам цинично сказать про все уже принятые санкции для поддержки Украины, поэтому мы должны проявить какое-то понимание и уважение к их национальной позиции. Поэтому, я считаю что "Северный поток — 2" — это повод для беспощадной войны. Так же как беспощадно воюют за него немцы и русские, точно так же и мы должны воевать за свой интерес. Но "план Б" должен присутствовать", — заявил он.

Кубела пояснил, что в случае, если "Северный поток — 2" все-таки будет реализован, то должны существовать юридические гарантии. "Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией", — отметил он и пояснил, что предметом таких гарантий могут служить оговоренные конкретные объемы газа, которые Россия при любых обстоятельствах транспортирует транзитом через Украину.