КИЕВ, 29 мая — ПРАЙМ. Украина безосновательно переживает о том, что может прекратится транзит природного газа в Европу через ее территорию, заявил во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

"Самая большая обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, что это безосновательные переживания",- сказал Штайнмайер на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом, по его словам, между Украиной, Германией и ЕС проводятся переговоры относительно транзита газа.

"Даже если мы говорим о "Северном потоке–2", мы также говорим о будущем и безопасности Украины. Я надеюсь Украина следит за тем, что в Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину и для этого происходят переговоры",- сказал Штайнмайер.

"Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.