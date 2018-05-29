МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. На мировом рынке газа произошло знаковое событие: Азербайджан запустил проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), по которому в 2020 году планирует поставлять около 10 миллиардов кубометров газа на юг Европы, в Италию. На данный момент маршрут проложен до Турции, сегодня начались поставки азербайджанского газа в страну. Ресурсной базой ЮГК является месторождение "Шах-Дениз".

Запуск ЮГК, состоящего из газопроводов TAP и TANAP, является для "Газпрома" сигналом растущей глобальной конкуренции за южную часть европейского рынка трубопроводного газа, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Европа традиционно является премиальным рынком газовой монополии, который давно интересует Азербайджан. Однако, несмотря на сегодняшний успех и далеко идущие планы по выходу на полную мощность, азербайджанский проект не сможет покрыть спрос южной части Европы, так как ему не хватит ресурсов.

По мнению экспертов, ЮГК не сможет составить конкуренцию "Турецкому потоку", вторая нитка которого также будет доставлять газ европейским потребителям — у "Газпрома" остается больше конкурентных преимуществ в виде огромных запасов газа и блестящей репутации.

АЗЕРБАЙДЖАНУ РАНО РАДОВАТЬСЯ

Борьба за южное европейское направление идет уже давно, причем взаимоотношения конкурирующих сторон и их представления о своих проектах с течением времени менялись, напоминает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"Это очень давняя история. Но сейчас в запуске азербайджанского проекта можно усмотреть положительный момент для "Газпрома". Он состоит в том, что Турция будет поставлять газ в южную Европу и будет привыкать к роли транзитера, к роли газового хаба", — замечает эксперт.

По его словам, благодаря этому Турция сможет стать надежной страной-транзитером в будущем, которая обеспечит бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку". "Ранее Турция не могла поставлять газ в южные страны Европы. С запуском ЮГК у Турции это желание и возможность будет возрастать. А с помощью уступок и договоренностей, возможно, будет создан полновесный турецкий газовый хаб. Тогда будет возможность строить и вторую нитку "Турецкого потока", а в перспективе усиливать это направление", — отмечает он.

По мнению аналитика ФК "Уралсиб" Алексея Кокина, еще рано рассуждать о поставках в Европу, ведь пока речь идет о запуске двух участков ЮГК — Южнокавказского трубопровода от месторождения "Шах-Дениз-2" в Азербайджане до грузино-турецкой границы и трубопровода TANAP по территории Турции, который планируется запустить в июне. "Запуск последнего участка, который выведет газ на рынок Италии и Греции — TAP — произойдет не раньше конца 2019 года", — замечает он.

НЕ КОНКУРЕНТ "ГАЗПРОМУ"

По словам Подлевских, ЮГК все же не является альтернативой или конкурентом "Турецкому потоку".

"Конечно, потребности Европы в газе и даже ее южной части "Южный газовый коридор" удовлетворить не может, поэтому угрозы усиления конкуренции в ближайшей время на этом направлении для "Газпрома" нет", — считает он.

По мнению эксперта, теоретически, в регионе у "Газпрома" есть несколько конкурентов, в том числе Туркменистан и Иран. "Но туркменский газ, на который там рассчитывали ранее, до сих пор не появился, как не появились и поставки из Ирана", — отмечает он.

К тому же, по словам Кокина, проект первых двух очередей "Турецкого потока", вероятно, уже учитывает ввод первой очереди ЮГК. "Возможное расширение ЮГК действительно может ухудшить перспективы третьей и четвертой очереди "Турецкого потока", но у "Газпрома" есть преимущество — его поставки гарантированы существующей ресурсной базой в РФ", — говорит он, замечая, что расширение ЮГК будет зависеть от развития ресурсной базы в Азербайджане.

При этом аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук назвал запуск ЮГК не очень благоприятным сигналом для "Газпрома", так как он доказывает, что конкуренция за рынок есть, что могут строиться другие трубопроводы в Европу. По его словам, конкуренция так или иначе будет проявляться, так как дело касается одного направления, однако во главу угла встает вопрос прокачиваемых объемов газа.

"Тут даже не вопрос наличия трубопровода и его мощностей, а вопрос ресурсов. Пока у них только одно месторождение — "Шах-Дениз" (ресурсная база — 10 млрд кубометров). Важно, насколько успешно там будет развиваться добыча", — считает он. От этого зависит, будет ли расширятся ресурсная база, и соответственно, трубопровод.

По словам Полищука, потенциальными конкурентами могут стать страны Ближнего Востока в будущем. "Есть страны, которые могут присоединиться к проекту и строить другие вариации. Источников потенциальных довольно много, но, учитывая политический фактор, нестабильность региона, вероятность развития таких проектов достаточно мала", — полагает он, замечая, что на данный момент угроз строительства второй нитки "Турецкого потока" в Европу нет.

У "Газпрома", по мнению Полищука, есть ряд мощных преимуществ перед конкурентами. "Это и масштаб "Турецкого потока", и потенциал его расширения, и сам статус "Газпрома", поставки которого всегда надежны, и огромные запасы месторождений. К тому же в отличие от TANAP, у "Газпрома" пиковая нагрузка может быть гораздо больше. Поэтому конкурентов все-таки пока нет", — заключает эксперт.