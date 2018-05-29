МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение "Роснефти" в связи со снижением компанией объемов продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. В ведомстве считают, что это могло подхлестнуть рост цен на бензин и дизельное топливо.

ФАС ссылается на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), отмечая рост национального биржевого индекса с 9 января по 23 мая по бензину марки Аи-92 на 33,1%, по Аи-95 — на 33%, по летнему дизельному топливу — на 23%. Бензин при этом подорожал на 3,5%, дизельное топливо – на 4,1%.

В ФАС подчеркнули, что на долю ПАО "НК "Роснефть" приходится основная доля снижения продаж. Кроме того, компания увеличила сроки отгрузки по договорам на биржевых торгах, что привело к задержкам поступления бензина в розницу. На действия "Роснефти" поступил ряд жалоб мелкооптовых предприятий.

ФАС предписала "ПАО "НК "Роснефть" устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства до 8 июня 2018 года, обеспечить поставки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов в количестве до 20% от объема добытой нефти в России, создать достаточное предложение топлива в стране и снизить объем экспорта.

Тем временем Росстат отметил в апреле почти трехкратное увеличение темпов роста стоимости бензина у производителей — на 13%.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", решение ФАС не сильно отразится на общей ситуации на рынке топлива. Можно ожидать от "Роснефти" снижения оптовых цен по определенным контрактам в регионах, где мало нефтеперерабатывающих заводов. Розничные продажи пока будут нагонять уже состоявшийся рост оптовых цен. В дальнейшем опт и розница могут сравняться, но снижения точно ожидать не стоит.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ЦЕН СОХРАНЯЕТСЯ

По мнению аналитика Virgin Oil Group Андрея Гордеева, действительно, ограничение поставок на внутренний рынок повлияло на конъюнктуру и на общий уровень цен. По статистике Росстата и ФТС, экспорт не сокращается, хотя еще в ноябре ФАС рекомендовала компаниям увеличить отгрузку на внутренний рынок. Стечение обстоятельств – повышение акцизов, рост цен на нефть и рост доходности экспорта – привело к скачкообразному увеличению стоимости бензина в России в настоящий момент.

"Скорее всего, в розничном сегменте рост продолжится. В оптовом сегменте можно ожидать замедления. Мы следим за динамикой и видим, что внутренние цены за счет снижения стоимости нефти приблизились к экспортным. Если судить по ряду базисов – Москва, Ярославль – то экспортная цена примерно 58,5-59 тысяч рублей за тонну. Внутренняя получается 56-57. Оптовый сегмент может уже остановиться", — сказал эксперт.

Росстат: Производители бензина в РФ в апреле подняли цены на 13%

Тем не менее, по мнению Гордеева, розница продолжит отыгрывать изменения, которые были 2-3 недели назад, поскольку для этого процесса существует определенный временной лаг. Определенный потенциал для роста цен будет сохраняться.

"Что касается ФАС, если "Роснефть" послушается и увеличит отгрузку на внутренний рынок, это вряд ли приведет к снижению, но может дать стабилизацию цен. Операторам АЗС нужно восстановить свою маржинальность. Нормальным уровнем считается порядка 10%. Сейчас в некоторых регионах она вовсе отрицательная, где-то – около 0, где-то 1-2%. Они работают, по большому счету в минус", — пояснил эксперт.

РОЗНИЦЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин отметил, что нефтяные компании всегда рассуждают прагматично. Они рассчитывают, куда выгоднее поставлять нефтепродукты в зависимости от конъюнктуры – на внутренний или на внешний рынок.

"Сейчас, насколько я понимаю, выгоднее поставлять на экспорт. Собственно, поэтому туда большие объемы и уходят. В этой ситуации, учитывая курс рубля, высоко растут и оптовые, и розничные цены. Если не ошибаюсь, первые даже выше вторых сейчас", — сказал эксперт.

Шеин считает, что в будущем розничные могут догнать оптовые цены, но в любом случае в рознице стоит ожидать повышения.

По мнению эксперта, действия ФАС являются несколько странными в ситуации, когда "Роснефть" владеет почти всей нефтепереработкой в России.

"Что можно предъявить компании, которая обеспечивает бензином две трети страны? "Роснефть" по каким-то контрактам может сделать поблажки мелким игрокам. Особенно в каких-либо резонансных регионах: в Сибири, где географически сильно разбросаны нефтеперерабатывающие заводы и большую роль играет транспортное плечо", — предположил Шеин.

ПРОБЛЕМЫ МЕЛКИХ ПРОДАВЦОВ

Гордеев напомнил, что крупные компании могут получать доход и за счет продаж на внутреннем рынке, и за счет экспорта топлива. Они в состоянии субсидировать собственные розничные сети. Независимые, мелкие операторы, которые исключительно перепродают топливо, лишены такой возможности. Россия рискует потерять независимых участников рынка.

"Процесс уже начался. Он только усугубится, и мы потеряем мелкие заправки, особенно в отдаленных регионах, где одна АЗС на несколько поселков", — добавил эксперт.

Мелкие продавцы бензина, по словам Шеина, являются основными дистрибьюторами на рынке. Крупные компании не все объемы нефтепродуктов реализуют через собственные сети АЗС. Часть небольших компаний работают по франшизе, не являясь дочерними предприятиями "Роснефти" или "Лукойла". Свои издержки мелкие торговцы легко переставляют на потребителя, поэтому не стоит говорить об угрозе их банкротства.

"Из-за всей этой чехарды возникают ситуации, когда все складывается в их пользу – разрыв большой, моржа большая. И они довольны. А когда происходят обратные движения, они работают на грани рентабельности или даже в убыток. Понятно, что со временем цены нагонят и они вернутся на нормальные показатели рентабельности", — пояснил эксперт.