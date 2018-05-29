МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело об административном правонарушении в отношении "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС) из-за его действий после аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС компании "Юнипро", следует из материалов ФАС. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, решение о размере штрафа может быть принято в июне

"Возбудить в отношении АО "СО ЕЭС" дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 14.31 КоАП ("Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке" — ред.). Провести административное расследование", — говорится в документе.

В пресс-службе также указали, что с момента вынесения решения по антимонопольному законодательству у ФАС есть год на вынесение решения о штрафе.

По Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), злоупотребление доминирующим положением для юридических лиц влечет оборотный штраф: от 0,01% до 0,15% от выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более 1/50 выручки от реализации всех товаров и не менее 100 тысяч рублей.

В конце января ФАС признавала "Юнипро" и "Системного оператора" нарушившими закон о защите конкуренции. В феврале 2016 года на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС, который был запущен в октябре 2015 года, произошла крупная авария, после чего начался внеплановый ремонт. Поставки мощности с него прекратились, но "Юнипро" получало плату за нее в течение девяти месяцев — 950 миллионов рублей. Таким образом, потребители оплачивали мощность, которая не поставлялась, полагает ФАС.

"Юнипро" и "Системный оператор" обратились в арбитражный суд Москвы с исковыми заявлениями о признании недействительным и отмене решения ФАС. Суд 25 апреля объединил эти иски, следующее заседание назначено на 4 июня.