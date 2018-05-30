МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Власти Казахстана обсуждают возможность запретить ввоз на территорию страны бензина из России железнодорожным транспортом. Срок возможного ограничения — три месяца. Как сообщает издание Nur.kz, соответствующий проект приказа было издано главой Министерства энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

Решение по этому вопросу будет принято 6 июня после публичных обсуждений.

В то же время, в документе Минэнерго Казахстана не указываются причины такого ограничения. В случае, если приказ полдучит одобрение правительства, департамент развития нефтяной промышленности Минэнерго должен будет подготовить уведомление пограничной службе Казахстана, а также национальной железнодорожной компании и министерству экономики о порядке информирования Евразийской экономической комиссии.

Приказ вступит в силу через десять дней с момента его официального опубликования.

Издание напоминает, что в апреле Бозумбаев говорил о том, что в Казахстане наблюдается избыток автомобильного топлива.