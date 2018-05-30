МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2018 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 371,623 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка от продаж "Газпрома" составила 2,138 триллиона рублей, увеличившись на 17,8% в годовом выражении.

Чистый долг за первый квартал вырос на 1% и по состоянию на 31 марта составил 2,4 триллиона рублей, говорится в отчетности.

"Чистая сумма долга… увеличилась на 12,19 миллиарда рублей, или на 1%, с 2,398 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года до 2,41 триллиона рублей, по состоянию на 31 марта 2018 года. Изменение данного показателя связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов, что было частично компенсировано увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов", — говорится в сообщении.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств и их эквивалентов с ограничением к использованию в соответствии с условиями некоторых кредитов и займов и других договорных обязательств, уточняет компания.

В отчете также говорится, что "Газпром" передал 100% акций Nord Stream 2 в залог до полного погашения обязательств по соглашениям с зарубежными партнерами.

"По состоянию на 31 марта 2018 года согласно соглашениям, заключенным в рамках финансирования проекта "Северный поток — 2" с "Винтерсхалл Нидерланды Транспорт энд Трейдинг Б.В.", "ОМВ Газ Маркетинг Трейдинг энд Финанс Б.В.", "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн (LXXI) Б.В.", "Энжи Энерджи Менеджмент Холдинг Швейцария АГ", "Юнипер Газ Транспортэйшн энд Финанс Б.В.", 100% акций "Норд Стрим 2 АГ", принадлежащих ПАО "Газпром", переданы в залог до полного погашения обеспеченных обязательств", — сказано в отчете.