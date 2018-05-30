МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Швейцарские судебные приставы посетили офис российской компании-оператора действующего газопровода "Северный поток" — Nord Stream. Однако, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ареста активов или имущества компании не производилось.

"(Приставы — ред.) посещали офис, но никакого ареста не было", — сообщил собеседник.

Напомним, что в конце марта текущего года коммерческий директор "Нафтогаз Украинф" Юрий Витренко заявлял, что Киев не исключает обращения в швейцарский суд с целью ареста акций российских Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для взыскания с экспортера газа "Газпром" долга по вынесенному Стокгольмским арбитражным судом спору.